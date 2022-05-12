«Вы, русские, всегда все усложняете, — вздохнул чешский поэт и переводчик, закрывая мою книгу. — Кому сейчас нужны рифмованные стихи? Разве что детям! Рифмы сегодня так же нелепы, как пуговицы на голом теле!..» Я промолчал. Мне было неловко признаться, что в детстве, когда приезжал на лето к бабушке, я любил перебирать разноцветные пуговицы в жестяной коробке. Перламутровые, деревянные, стальные, разных форм и цветов — они казались мне настоящим сокровищем! Я даже хотел стащить одну, желтую пуговицу со звездой, чтобы выменять ее на рогатку… А когда мы с дружком Сашкой убегали на озеро, то возвращались домой только под вечер, когда июньское солнце закатывалось за горизонт, словно большая красная пуговица.