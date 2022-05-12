Поэзия
Эд Побужанский

Пуговицы

12 мая 2022, 11:54 





  «Вы, русские, всегда все усложняете, —
 вздохнул чешский поэт и переводчик,
 закрывая мою книгу. —
 Кому сейчас нужны рифмованные стихи?
 Разве что детям!
 Рифмы сегодня так же нелепы, 
 как пуговицы на голом теле!..»
 Я промолчал. 
 Мне было неловко признаться, 
 что в детстве, 
 когда приезжал на лето 
 к бабушке,
 я любил перебирать 
 разноцветные пуговицы 
 в жестяной коробке.
 Перламутровые, деревянные, стальные, 
 разных форм и цветов — 
 они казались мне настоящим
 сокровищем!
 Я даже хотел стащить одну,
 желтую пуговицу со звездой, 
 чтобы выменять ее 
 на рогатку…
 А когда мы с дружком Сашкой
 убегали на озеро,
 то возвращались домой
 только под вечер,
 когда июньское солнце
 закатывалось за горизонт,
 словно большая 
 красная пуговица. 

    


    

            





					
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                                    Эд Побужанский                            

			
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12 мая 2022, 13:54

			
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                                    Эд Побужанский                            

			
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12 мая 2022, 13:50

			
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                                    Эд Побужанский                            

			
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