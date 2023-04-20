Сегодня можно часто слышать: человечество ждет новых смыслов. От кого? Конечно же, в ситуации века ХХI — от политиков, ученых, деятелей культуры…

Но не будем забывать о том, что старые вечные смыслы не исчезают бесследно, а работают «на вырост» — в будущее.

Еще в XVIII веке великий немецкий поэт Гельдерлин говорил: «Поэзия есть словесное учреждение бытия». Именно в ней, в поэтическом слове, следует искать и находить самые существенные, основополагающие смыслы, необходимые, как воздух, и отдельному человеку, и человечеству в целом, смыслы художественные, нравственные, исторические…

Говоря языком современного писателя (Александра Мелихова), подлинная задача литературы — дать экзистенциальную защиту читателю от одиночества, тоски, неуверенности в себе, унижений и обид, страха смерти, скепсиса бытия…

Как ни один жанр литературы, подлинная поэзия может это сделать, и делает не только вчера, но и сегодня. В этом убеждают стихи Владимира Крюкова из Томска — глубокие, искренние, самобытные. Он из той породы «русских второстепенных поэтов», в которой Некрасов, как мы знаем из истории отечественной литературы, разглядел далеко не «второстепенного» Тютчева, предсказав в нем поэта первой величины в будущем. А нам преподав урок (хорошо ли его мы усвоили сегодня?): подлинная поэзия не делится на провинциальную и столичную, традиционную (значит — устаревшую) и новаторскую (значит — новомодную).

Русская классическая традиция с ее регулярным стихом, точными рифмою и строфикой, богатством содержательных смыслов свидетельствует и сегодня о том, что далеко не исчерпала своих возможностей: она продолжает развиваться, трансформироваться, обновляться. Выполняя свою главную трудную работу — говорить читателю на своем языке: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».

Такая поэзия продолжает нас удивлять: она живет, дышит, учит. И стихи Владимира Крюкова, старые и новые, автора замечательных книг «Белый свет» и «Присутствие», даруют нам эту радость удивления, открывая с новой стороны мир природы, мир чувства и мысли, память — о живых и ушедших, бесконечные закрома культуры (человеческое, слишком человеческое). Оберегая и защищая читателя от искусной фальши мнимых величин, ложных иллюзий, натиска «рекламных шагов» и завитков вокруг пустоты…

И это становится возможным потому, что происходит в подлинно художественном языке. Философ называет это «доверительной беседой мышления с поэзией», и эта беседа «происходит для того, чтобы выявить существо языка с тем, чтобы смертные вновь научились проживать в языке» (Мартин Хайдеггер).

Не этому ли «проживанию» — от стиха к стиху, от книги к книге терпеливо и мудро учит нас современный сибирский поэт — по призванию и способу существования?

 Инна Ростовцева

* * *

 Настаивалась и густела зелень
 небесная. И гасли облака,
 и роза тихо лепесток роняла
 со своего колючего ствола.
  
 Шел кот — он возвращался из похода, 
 и северные серые глаза
 смотрели на меня светло и мудро — 
 он был природной тайне приобщен.
  
 И, глядя на него, я как-то понял
 того, кто много-много лет назад
 сказал: «Входите тесными вратами»,
 они проводят в подлинную жизнь.
  
 Да, это было просто совпаденье.
 И уподобить моего кота
 апостолу я вовсе не хотел бы, 
 не та повадка, право же, не та.

Август. Ночь

 Это кров, 
 под которым — мы.
 Это теплая кровь
 тьмы.

* * *

 Врасплох застигнуты, стога
 хорошего не ждут,
 на них с утра идут снега,
 безудержно идут.
  
 Белы дороги и дома, 
 И свет сегодня бел.
 Так силу пробует зима,
 Уверена в себе.
  
 Я прочитал ее следы, 
 я знал еще вчера
 мурашки зябнущей воды
 и обреченность трав.
  
 И снег летит с больших небес
 на прошлый образ дня,
 на строгий и спокойный лес, 
 забывший про меня.
  
 Как будто снегу на сто лет
 в запасе там у них.
 В моей тетради на столе
 чернеет белый стих.

* * *

И когда Он снял седьмую печать,

сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса…

Откровение Святого Иоанна Богослова

 Мне снилось: на голом поле — 
 ни адом назвать, ни раем, 
 стоим как статисты, что ли: 
 не спорим, не выбираем. 
  
 Тут всё и без нас решили.
 И вот навсегда, навеки, 
 прощаясь, уходят реки,
 бесследно уходят реки
 малые и большие.

* * *

 Небесная свежесть 
 Зовется озоном.
 Я вижу: и счастье
 бывает сезонным, 
 внезапным и кратким, 
 как всякое счастье, 
 рожденное небом, 
 разбитым на части.
 И взгляду просторно, 
 и не оттого ли
 так радует сердце 
 дыхание воли. 
 И ветром упругим 
 к земле припадая, 
 трепещет душа
 навсегда молодая.

* * *

 И сердце застилает смутной тенью
 не просто беспредметная тоска,
 а тщетные попытки обретенья
 какого-то другого языка.
  
 Вот так однажды двинешь со двора, 
 оставив переплеск веселых пятен,
 и вдруг поймешь, что твой язык добра 
 не всеми принят и не всем понятен.
  
 Так оторопь переживет вода,
 негаданно наутро обнаружив 
 накрывшую ее коросту льда 
 и отменившую весь мир снаружи.
  
 Но терпеливо в ледяной неволе
 безмолвная покоится река 
 до лета, до тепла, до лучшей доли,
 как я — до обретенья языка.
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