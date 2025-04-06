Птица

Мелания любит летать: когда папа ее поддерживает снизу, она парит — и улыбается!

Плачет, лежа на спине, — и смеется, глядя на мир с высоты.

Скажете, что все дети любят летать — да!

Да, я как раз хотел сказать, что она — как все, как все младенцы, — небесная.

Птицы небесные и дети…

Но вот вчера ее первый раз поднесли к зеркалу.

Она увидела себя — и страшно обрадовалась!

Так обрадовалась, что закричала громко-громко и пронзительно!

Так кричат чайки, когда видят землю после долгого перелета.

Летит-летит чайка над морем-океаном — устала, крыльями еле машет: и вдруг земля обетованная!

Тут она кричит от радости!

Да, Мелания наша похожа на такую чайку: представьте себе, она же не знала до этого своего лица — и вдруг первый раз увидела себя в зеркале.

Не думаю, что она узнала именно себя, рано ей это знать.

Узнала она скорее образ прекрасного, высшего существа, который увидела в своем лице.

И теперь уже она знакома с этим существом, теперь, как всякая девочка, будет любоваться собой в зеркале.

До этого она видела богов в лице мамы и папы, но те боги были высоки и далеки, а этот — близкий, совсем рядом…

Так Мелания начала понемногу узнавать себя в зеркале — и радоваться каждый раз, как мы ей себя показывали.

Кричать радостно и пронзительно — но уже не так громко, как в первый раз…

Птица обрела свою землю обетованную.

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