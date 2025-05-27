Проза
Ева Реген

Рим

27 мая 2025, 10:00

Я просыпаюсь, иду в ванную и понимаю, что пора бы подстричься. Пью утренний кофе. Звонит телефон. Я отвечаю на звонок:

— Non ho tempo. (У меня нет времени.)

А затем:

— Arrivo. (Сейчас приеду.)

Вижу зеркало в коридоре и вспоминаю, что пора бы подстричься. Делаю пометку в блокноте.

Еду на обед в город. Встречаюсь в кафе с человеком и снова пью кофе. После обеда захожу в туалет. Смотрю в зеркало и вспоминаю, что же мне нужно сделать.

Выхожу на улицу. Смотрю в витрину. Поднимаю руку, чтобы пригладить волосы.

Звонок. Я отвечаю на звонок.

Еду в другое кафе. Встречаюсь с другим человеком и пью другой кофе.

Выхожу на улицу. Звонок. Витрина. Кладу трубку. Поднимаю руку, чтобы пригладить волосы. Звонок.

Повторяю как заведенный:

— Non ho tempo. Arrivo. Non ora. Arrivo. (Нет времени. Сейчас приеду. Не сейчас. Сейчас приеду.)

Покрываюсь испариной. Делаю сотую пометку в блокноте.

Звонок. Мне угрожают. Говорят, что я старый и грустный, а всякому человеку следует быть веселым и молодым. Как обычно, я отвечаю:

— Non ho tempo. (У меня нет времени.)

А затем:

— Ho da tagliare i capelli. (Мне нужно подстричься.)

И еду домой.

Дома я решаю принять ванну. Я опускаюсь в ванну. А далее следует такая сцена.

Я лежу в операционной. На мое лицо надевают маску. На шее делают надрез и отделяют голову. Голову пакуют в морозильный контейнер и самолетом отправляют в Россию. Контейнер открывают в парикмахерской. Голову ставят на столик и наконец подстригают.

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