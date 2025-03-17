Рип Ван Винкль

Наверно, не должен, и точно — не нужен.
Средь спятивших пятниц и чертовых дюжин
Вернуться, остаться, да только — резон-то? —
Лишь резаться с горя о край горизонта...
А ночью — ни слова. А ночью — лишь снова
Средь снов о Царице народа лесного,
Но взгляд ее строг, непреклонен, завьюжен,
И ей-то я точно не важен, не нужен...
Меня не узнаешь, навстречу не выйдешь
Из теплого дома, из сказочной чащи...
Но если вовек ты меня не увидишь —
Хоть сны обо мне пересматривай чаще!
* * *
Ветры веяли, стенали, выли, дули.
Что еще не выплакано — выколи.
Птицы черные накаркали беду ли,
Лебеди ли белые накликали...
На рассвете солнце — в горле комом,
Первый луч не целовал — насиловал,
Едким запахом, забытым, но знакомым,
Утро било в грудь колом осиновым.
Так входила осень в эти стены,
Шелестела старость с тихим стоном
Пузырьками воздуха — по венам,
Кислотой — по нервам воспаленным.
Наши крылья слеплены из воска,
Наши головы уже лежат на блюде.
В небе тает белая полоска —
След полета, что уже не будет...
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).