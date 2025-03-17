Поэзия
Сергей Стрелков

Рип Ван Винкль

17 марта 2025, 23:00 
 Наверно, не должен, и точно — не нужен.
 Средь спятивших пятниц и чертовых дюжин
 Вернуться, остаться, да только — резон-то? —
 Лишь резаться с горя о край горизонта...
  
 А ночью — ни слова. А ночью — лишь снова
 Средь снов о Царице народа лесного,
 Но взгляд ее строг, непреклонен, завьюжен,
 И ей-то я точно не важен, не нужен...
  
 Меня не узнаешь, навстречу не выйдешь
 Из теплого дома, из сказочной чащи...
 Но если вовек ты меня не увидишь — 
 Хоть сны обо мне пересматривай чаще!

* * *

 Ветры веяли, стенали, выли, дули.
 Что еще не выплакано — выколи.
 Птицы черные накаркали беду ли,
 Лебеди ли белые накликали...
 На рассвете солнце — в горле комом,
 Первый луч не целовал — насиловал,
 Едким запахом, забытым, но знакомым,
 Утро било в грудь колом осиновым.
 Так входила осень в эти стены,
 Шелестела старость с тихим стоном
 Пузырьками воздуха — по венам,
 Кислотой — по нервам воспаленным.
 Наши крылья слеплены из воска,
 Наши головы уже лежат на блюде.
 В небе тает белая полоска —
 След полета, что уже не будет...
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

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