В начале сентября 22-летняя самарская поэтесса выиграла Турнир поэтов Волошинского фестиваля – вдобавок к другим достижениям.

– Признайтесь, с какой попытки выиграли в этом году премию «Лицей»?

– С первой. Просто, как говорится, шла к этому всю жизнь (улыбается). Пишу стихи с пяти лет. Но никогда не рассматривала стихосложение как способ

социализироваться или добиться каких-либо достижений. Я писала, потому что это было нужно мне самой. Когда стихи накапливались, я их презентовала в разных местах. В подростковом возрасте довольно удачно выступила в самарских поэтических турнирах. Потом у меня был долгий перерыв. В литпроцесс начала погружаться в студенчестве, начиная с 2024 года. Была в поэтическом семинаре Бориса Кутенкова и Анны Маркиной на фестивале имени Анищенко в Самаре, а в начале 2026-го – на Зимней школе поэтов в Сочи, где с нами занимались Андрей Коровин и Ольга Сульчинская.

Первая мысль податься на премию «Лицей» возникла в прошлом году. Но потом подумала: лучше не буду сейчас показывать свои первые удачные попытки, еще поработаю, укреплюсь, накоплю материал и отправлю более сильную подборку на следующий год. Так и сделала. Рассчитывала в лучшем случае на лонг-лист. Потому что до этого у меня был длинный список премии имени Левитова в Липецке. Так что андердогом себя не ощущала. Конечно, была очень рада, когда вошла в шорт и появилась возможность приехать в Москву на церемонию награждения на Красной площади. Насчет возможного лауреатства даже не загадывала. Лучше не рассчитывать и обрадоваться, чем рассчитывать и расстроиться. Болела за Марину Марьяшину, мне нравится, как она пишет, мы познакомились как раз на фестивале Анищенко и теперь дружим. Марина хороший поэт и настоящий трудяга, пишет критику, прозу, занимается литжурналом. Я была очень удивлена, когда ее никак не отметили во втором подряд финале «Лицея». Вообще, в этом году из лонга было много человек, которые вошли в мой личный шорт-лист в поэзии – Леся Мосеева, Алексей Черников и другие, – но жюри решило иначе.

– Как планируете потратить большие призовые? Есть пример, когда крупная премия помогла открыть поэту и культуртрегеру свое издательство!

– Нет, я не настолько активный человек. Я не издатель, не организатор. В общем, не тот человек, который очень сильно любит взаимодействовать с другими людьми, скажем так. Люблю общаться с коллегами на фестивалях, но если нужно кого-то что-то заставить сделать или у кого-то что-то попросить – тут начинаются проблемы. Но это не социопатия, я пытаюсь разумно дозировать творческие взаимодействия с людьми.

Сейчас я впервые приехала в Ижевск на Волошинский фестиваль. И к концу поняла, что все мне тут уже как родные, узнала много нового и интересного. Хотя поначалу даже не знала, к кому подойти, о чем заговорить (улыбается).

С другой стороны, если ты долгое время проводишь среди чужого слова, среди чужих мыслей, это немножко путает, мешает понять, что же происходит внутри тебя. Послушала тут выступления, к примеру, Корицкой и Нацентова, вечером приходят в голову строчки, прокручиваю их и вдруг понимаю: нет, это не я, это Полина или Василий (улыбается).

Что касается призовых денег… Считаю, никогда не лишнее иметь какие-то сбережения. Они пригождаются, когда нужно оперативно и качественно решать проблемы со здоровьем. Возможно, средства понадобятся и на издание своей книги. Краткую версию рукописи я составляла для «Лицея», полную версию подала на Волошинский конкурс. Хочется закрыть этот гештальт и двигаться дальше. Потому что то, что я пишу сейчас, это уже, наверное, намётки для какого-то следующего сборника.

– Что запомнилось на семинаре в Самаре, ставшего для вас дебютным?

– Во-первых, состав участников был классный: Анна Кейс, Марина Марьяшина, Сергей Скуратовский, Вадим Кулаков, Елена Перминова. Со многими продолжаем общаться. Обсуждения подборок были продуктивны. Но никто не старался сгладить углы, высказаться поделикатнее. Соруководитель семинара Анна Маркина сказала мне много важных вещей. Особую роль сыграл Борис Кутенков. После его анализа моих стихов началась моя эра продуктивности. Он отметил недочеты: тут я гонюсь за этим, тут забываю про вот это, а вот там у меня все как-то не бьётся, не складывается. Я раньше считала, что рифма должна быть особенной, что глагольные и прилагательные рифмы это кринж. А Кутенков сказал, что рифма помогает выразить мысль, рифма не должна быть самоцелью, не нужно придумывать неологизмы, чем я раньше постоянно занималась. Слово не должно иметь функцию ёлочного украшения, сказал нам Кутенков. Он кого-то процитировал, не помню, кого, но эта фраза всем запомнилась.

В подростковом возрасте я пару сходила в местное лито. Это была очень душевная тусовочка взрослых людей, завязанная на личных отношениях. Занятия не помогли понять, что стихи – это работа. Тогда я просто писала, ничего не редактируя. Стихотворение писалось за один порыв. Если я его не дописала сегодня, значит, никогда больше не допишу (улыбается).

После фестиваля Анищенко я пошла в Школу поэзии, которую открыл онлайн Борис Кутенков. Были очень интересные лекции и разборы. Получила очень классный опыт.

Запомнился и турнир поэтов на Зимней школе в Сочи, где участвовали только мастера семинаров. Вышел Виктор Куллэ, начал читать – и все вокруг меня просто пропало. Я сижу, слушаю, а у меня чуть ли не слёзы текут. Единственный раз со мной случилось такое…

А еще было очень интересно и полезно послушать в Твери разборы Марины Кудимовой, когда в прошлом году я приехала шорт-листером на премию «Зеленый листок». Хотя многие тогда на неё пообижались. Марина Владимировна сказала: вы тут не думайте, что вы поэты, раз сюда приехали! (улыбается).

– Где публикуетесь? Вас уже зазывают в журналы?

– После самарского семинара меня пригласила стать автором «Альдебарана» Марина Марьяшина. Я ей показала новый текст, где, как мне показалось, совершила качественный скачок. Я тогда стала писать по-другому, выкладывала в группу ВК и ждала реакций, особенно удивляли и радовали комментарии Марины. И вдруг на какое-то стихотворение Марина пишет: очень классно, присылай в следующий номер. Я тогда скакала до потолка от радости (улыбается). В 2025 году Борис Кутенков организовал мою публикацию на «Полутонах». После Сочи Андрей Коровин предложил стать автором «Плавучего моста», а Александр Правиков собрал мою подборку для «Текстуры».

А этим летом меня напечатали в «Знамени», мне сама написала Ольга Юрьевна Ермолаева. Я была в ужасе – мне было нечего дать в журнал, перед этим вышла просто огромная подборка на «Текстуре». Я прислала в «Знамя» все что было неопубликованного. Ермолаева сумела выстроить подборку, и я счастливо выдохнула (улыбается).

Надеюсь, следующая публикация будет в «Юности», на Волошинском фестивале Вася Нацентов предложил прислать новые тексты.

– Сомневались ли вы в Ижевске насчет своего участия в поэтическом слэме?

– Нет. Для меня важно периодически читать стихи на публику. Когда выхожу на сцену – неважно, маленькая она или большая, сколько человек меня слушает и кто эти люди – я всё равно внутренне трясусь, волнуюсь. Хорошо, что читаю не наизусть, подсматриваю в смартфон.

На Волошинском я впервые увидела вживую известных литераторов. Хотелось их послушать на турнире. А они бы послушали меня. И было совсем неважно, в какой тур я пройду. После второго тура ко мне подошел Илья Оганджанов из журнала «Москва» и говорит: «Вам надо учиться, поступайте в Литинститут, на заочное». Я от нервов смеюсь ему в лицо. И понимаю: сейчас будут экспромты, буду писать посвящение Илье. Первая строчка была из Гумилева: «Сегодня ты придешь ко мне». Экспромт – часто нечто смешное. Ну, и все посмеялись.

– Вам 22 года – а что связано с этим числом?

– Только привыкнешь, что тебе 22, а уже новый день рождения! (улыбается). Вообще-то мне больше нравится число 4. В нем какая-то стабильность.

– Предположим, что в детстве человек читает стихи и прозу в пропорции 50 на 50. Кем он вырастет?

– Программистом может вырасти. Или маньяком. Это невозможно просчитать. Можно любить читать стихи, но совсем не уметь их писать. Но, разумеется, литература полезна людям любых профессий, любых возрастов – просто для развития, самопознания, понимания мира.

Когда открываю сборник стихов, никогда не читаю его целиком. Читаю дозированно, по несколько стихотворений. И только книгу поэта Макса Батурина «Гений-офигений» прочла быстро, в два захода.

– Вы и спектакли в три приема смотрите?

– Нет. Спектакль воспринимается совсем по-другому. А в случае с поэтической книгой я погружаюсь в чужой образ мыслей настолько, насколько мне надо. Потом требуется время, чтобы вернуться к собственному образу мыслей. На фестивале в Ижевске посмотрела спектакль по стихам Бродского. Мощно он, конечно, воздействует…

Пробую писать песни. Стиховая база у меня заложилась в детстве. Мама мне вслух много читала и пела. Из поэзии я позже прочла Пушкина, Бальмонта, Твардовского… А самой мне долгое время было интересно читать прозу, часто ходила в библиотеку. Наверное, это странно для поэта. Из современной поэзии особо выделяю Бориса Рыжего и Леонида Аронзона, Ирину Кадочникову и Марину Марьяшину, Вячеслава Попова и Федора Терентьева, Ольгу Ермолаеву и Владимира Строчкова.

– Вы по образованию программист, а по призванию литератор. Зачем они друг другу в одной голове?

– Одно другому не мешает. Мне всегда одинаково нравились и математика, и русский. У меня чем больше стресса в жизни, тем больше я пишу стихов. И чем больше на меня техническая нагрузка, тем больше нужно её уравновесить нагрузкой гуманитарной. Иначе я сойду с ума.

Я точно знаю, что не являюсь ни выдающимся программистом, ни выдающимся техническим работником. Пожалуй, мое предназначение – писать стихи.

В вузе первые два курса я шла по инерции после школы. Я всегда была отличницей, показывала результаты, соответствующие моему труду. А на третьем курсе, когда все начали устраиваться на работы, я поняла, что своё свободное время трачу на творчество. А в это время другие люди дополнительно развивались в технической сфере, углублялись в нее…

Вообще, техническое образование очень помогает в работе над текстом. Выработалась привычка структурировать, прослеживать линии, раскладывать по полочкам.

– У молодых авторов обычно две крайности. В наличии либо очень много маяков в литературе, потому что трудно выбрать – или, наоборот, слишком мало, ввиду небольшой начитанности. А у вас как с маяками в поэзии дело обстоит?

– Я никого не считаю маяком. Я спокойно отношусь к признанным поэтам. У меня вообще нет кумиров и никогда не было. Ни на кого мне не хотелось быть похожей. Мне очень нравится мем «Все наши мысли придуманы до нашего рождения». То есть, действительно, мы состоим из того, что мы читаем, видим и слышим. Но все это интерпретируем по-своему.

Я могу восхититься каким-то текстом. Но слепого обожания его автора, поклонения ему не возникает. Я не хочу писать такие стихи, как вот этот поэт. Я не хочу стать таким же известным, как вот этот поэт. Я не хочу издать 10 книжек, как вот этот поэт. Я хочу писать так, как мне нравится, хочу пройти свой путь.

– Вы только что стали дипломантом Волошинского конкурса в номинации «Поэтический перевод». Планируете продолжить переводить чужие стихи? Или вам больше нравится писать свое?

– Мне удмуртский язык, удмуртская поэзия очень понравились. Хочу и дальше заниматься переводами с удмуртского. Анастасия Шумилова подарила мне свой сборник стихов – в формате билингва.

В школе у меня были проекты, связанные с переводами с английского сборника «Рифмы матушки Гусыни». Анализировала английские баллады – с помощью учительницы, естественно, и потом делала сама художественные переводы, почти во всех сохраняла ритм оригинала. Было очень увлекательно.

Я не собираюсь становиться профессиональным переводчиком. Или собираюсь, я пока не знаю (улыбается).

– У вас очень необычное имя – Румяна. А как по-простецки вас звали одноклассники в школе и однокурсники в вузе? Румка?

– Когда я была маленькая, папа называл меня Крошка Ру – как кенгурёнка из «Винни-Пуха». Для классной руководительницы в начальной школе я была Румушкой. Очень часто меня зовут Румой, но я никогда не предлагаю звать меня именно так, у многих этот вариант рождается сам собой.

У меня болгарское имя. Румяной звали олимпийскую чемпионку по академической гребле Джаджарову-Нейкову, меня назвали в ее честь.

Однажды родители смотрели спортивные соревнования по телевизору.

Меня тогда не было ни в планах, ни в проекте. Они просто запомнили это болгарское имя – Румяна. А фамилия у меня молдавская – Грумеза, с ударением на второй слог. Мой прадед – из Молдавии.

– Самара – литературный город?

– Да. Есть удивительный прозаик Андрей Олех. Он проводит не только литсеминары, но и классные экскурсии по Безымянке. Самарскую ЦБС возглавляет поэт и музыкант Софья Сыромятникова – очень креативный и активный человек. Год назад возникли «Поля» – междугородний поэтический проект, объединяющий авторов из Самары, Москвы, Оренбурга, Саратова, Пензы, Липецка и Екатеринбурга. Его организовали Маша Свышинская, Андрей Дьяков и Анастасия Устинова. Послушать поэтов приходит довольно много народу, это радует. Валентин Воробьев придумал читки «Цифра». В Самарском университете выходит альманах «Чёрные дыры букв». В общем, много разного движа у нас (улыбается).

– Какой видите себя в 33?

– Не знаю. Мне не нравятся такие вопросы: что вы думаете о будущем? Никто не знает, что, куда и как повернется.

Я хочу быть в 33 года счастливым человеком. Имеющим свою семью. А в творческом плане хочется продолжать слушать себя и делать то, что мне нравится.

Мне бы хотелось попробовать писать прозу. Попробовала писать рассказы. Это оказалось очень сложно, потому что мне не хватает терпения, я всё придумываю в своей голове, и мне уже неинтересно переносить это на бумагу, потому что я не могу сказать так же красиво в письменном виде как это выглядит в моей голове. Но все же один короткий рассказ у меня уже есть (улыбается).

– Новых свершений, Румяна – и сильного неба над головой!