Шаланай волочила ногу с одиннадцати лет. Никакого нелепого случая. Никаких сказочек про падение с дерева. Хозяин. Старый ублюдок, управитель клана Морозного Ветра — кожаные сапоги с медными пуговицами и яшмовыми вставочками — раздавил ей голень, когда она преградила ему путь, сидя на тропинке и играя с журавликом из плетеного вереска. Наступил, как на таракана. Быстро. Точно. Кость треснула с влажным хрустом. Срослась криво, потому что до Шаланай никому не было дела. Один лодочник привязал ей две бамбуковые ветки грязной тряпкой. Больше из жалости, чем от умения. Шаланай хрипела и орала. А кость торчала под углом и напоминала всем, что она не человек, а порченое имущество. Так все и осталось.

После того дня шаг девочки превратился в жалкое кривое ковыляние — как у древней клячи, которую не прирезали из милосердия, а оставили медленно подыхать за сараем. И продавали потом дважды, как вещь поломанную и не слишком нужную. Треснувший горшок, что выбросить жалко. Первый раз швырнули в общую кучу с другими девками — гуртом и дешевле, и порченый товар не так заметно. Второй, когда хозяйка, не глядя ей в глаза, процедила: «От твоей хромоты мурашки по коже, клиенты жалуются».

Никто не видел, как рыдала она той ночью, сжавшись в углу на подстилке из щепок. Как впивалась зубами в кулак, чтобы не разбудить других всхлипами. Да может, кто и услыхал, какая разница? Все равно бы не заметил, как гладила она искореженную ногу, прося прощения за ненависть к ней.

Сейчас-то она была свободна. Давно уже откупил староста деревни. Отдал мало, почти ничего: два мешка брюквы и старого козла. Зачем? А Шаланай умела видеть дальше других. Говорили, что в ее левом глазу —— сизом, мутном, как зимняя лужа во льду, —— поселился дух-охотник. Первой заметила тогда, как прятался в яме хитрый тануки. Зверька изловили и после уж к Шаланай относились осторожно. Побаивались. Почти уважали.

А детей не было у нее. Появился однажды, но вырвала с корнем, как сорняк. Живот рос, под сердцем извивалась маленькая жизнь, крохотные пальцы царапали изнутри, как крысы в темном подвале. Знала, чья пустая кровь текла в этих венах. Знала, что ребенок родится уже мертвым для мира — без имени, без будущего, лишь с клеймом позора на лбу. Откуда у безродной денег на знахарку? Решила все сама. Пустая яма за огородом, горькая трава, кровь, черный песок. И боль — не телесная, нет. Та, что дырявит внутри, как ржавый гвоздь, медленно вбиваемый в сердце — год за годом, десятилетие за десятилетием.

Иногда ночью, когда скрипели стены, в печи догорали головешки, а ветер поднимал с земли шишки и швырял в окна, Шаланай садилась, закрывала глаза и слышала тихий, глухой плач — то ли извне, то ли из себя.

— Ничего уж не исправить, — шептала она. — Ничего.

Все на Севере знают: мертвые дети плачут громче живых.

А кукла появилась в ее жизни пять лет назад. День базара, десятый день осени. Улицы — лужи жидкой грязи. Рыночные палатки обвисли тканевыми крышами. Шаланай ковыляла между рядами, сжимая в руке медяки, когда увидела его — старика с игрушками.

Сидел скрючившись. Сам словно ветхая глиняная игрушка в виде старика. Кожа — пергамент, покрытый сетью морщин. Белые волосы свисали сальными сосульками из-под штопаного синего капюшона. Глаза… едва виднелись — узкие щелки, затянутые мутной пленкой, как у слепца. Только слепыми они не были. Когда Шаланай приблизилась, щели расширились, и она увидела взгляд — острый, пронзительный. Добрый.

Вдруг в глубине ее сознания всплыла картина: лес, яма, полосатый хвост, детский голос: «Там! Там!», визг, огонь.

Она завертела головой, отгоняя наваждение, и внимательно оглядела прилавок. Красивые игрушки там стояли. Но куклы не ощущались для нее просто вещицами на продажу. Все они, застывшие в своих позах, казались наполненными чем-то неуловимо человеческим — как те шкатулочки с духами, что ставят на лесных дорожках.

Старик поднялся. Колени хрустнули, как сухие ветки. Он оперся на прилавок и стал смотреть только на сизый глаз. Не на хромую ногу, не на лицо. На глаз.

— Тебе нужна эта, — прошелестел он, протягивая куклу костлявыми пальцами. Ту, с лицом, намалеванным охрой на глиняной головке. — Она тебя искала. Как и ты ее.

— Да у меня-то четыре медяка всего и есть, мастер, — сказала Шаланай.

— Духи выбирают сосуды не случайно. Возьми. — Старик положил куклу на край прилавка. — Не обижай. Заботься. Играй. Люби.

В тот день она унесла игрушку домой. Там, при свете чадящей лучины, Шаланай рассмотрела игрушку пристальнее. Кукла была поломанной, как и сама хозяйка. Одна ножка короче другой — точно хромая. Деревянные руки потрескались, волосы из сизой пакли спутались, как стебли осоки. На нарисованном глиняном лице краска почти уж стерлась. Но глаза — яшмовые, мутные, пузырящиеся внутри, как кипящая вода, — смотрели живо. Как и ее собственный. Сизый.

Но хуже всего был живот. Распоротый, зияющий могильной ямой. Ткань разошлась, обнажая тряпичную рану — черную дыру. Пустую. Голодную. На прилавке этого не разглядишь. Белое, грязное, платьице в горошек скрывало расходящийся шов и обрывки ниток.

Шаланай провела пальцем по кукольному шраму.

— Бедненькая моя, — прошептала она, прижимая куклу к груди. — Тоже изуродованная. Тоже никому не нужная.

В ту ночь, когда ветер шипел за ставнями, а в печи уютно трещало, Шаланай зажгла лампу, достала толстую иглу, заправила нитку — ну ту, что берут для починки парусины, и села, поджав больную ногу.

— Сейчас исправлю, — сказала она. — Все поправлю. Все правильно сделаю. Закрою, зашью, не будет больше болеть.

Все на севере знают: мы покупаем вещи, чтобы заполнить дыры в нашей жизни. Мы пытаемся починить куклы, когда нужно чинить себя.

Она взяла тряпичное тельце на колени. Лицо ее было близко. Яшмовые глазки смотрели в упор, не мигая. И в этих пузырьках, внутри зрачков, вдруг что-то зашевелилось. Медленно, вяло, завращалось — как листья в речном водовороте.

Шаланай вонзила иглу в мягкий край распоротого живота куклы. Потянула нить. Стежок. Еще один. Ткань сжималась под пальцами, как воспаленная рана.

— Сейчас починю… Сейчас исправлю…

И тут нарисованный рот куклы раскрывается. Беззвучно, неестественно. Губы не двигаются, просто появляется черная щель — каверна на глиняном личике. В голову Шаланай проникает голос, скребущий, как сухие ветки по стеклу: «Исправить? Исправить нельзя. Только уничтожить. Только порвать на куски. Только быть частью темноты».

Все на Севере знают: мы куклы с распоротыми животами, набитые болью воспоминаний.

С каждым стежком игла врезается в пальцы, как раскаленная, режет, оставляя тонкие глубокие раны. Шаланай видит, что каждая капля крови исчезает в тряпичном теле. Будто она поит куклу собой.

«Такая же сломанная, как я? — трещит голос в голове. — Хромые ошибки, которые нельзя исправить? Знаешь, как на бойне? Одним перерезают горло, а порченых сжигают целиком. И это тебя должны были сжечь».

Ткань сопротивляется, словно живая кожа. Нитка натягивается — живет своей волей, пытается выскользнуть из игольного ушка. Вдруг один из яшмовых глаз куклы с хрустом раскалывается. Так трескается лед, когда на него наступает тяжелый сапог с медными пуговицами. Так ломается кость маленькой девочки под ногой хозяина.

Трещина расползается по всему кукольному личику, и оттуда, изнутри, как из рассеченного улья, валят черные осы. Огромные, блестящие, с изогнутыми иглами вместо жал. Вылетают роями, бесшумно, собираясь в облако, кружа над куклой.

Шаланай застывает. Глаза широко раскрыты, руки дрожат, игла опять становится холодной и выпадает из пальцев на пол.

Тишина. Осы не жужжат. Медленно, одна за одной, они летят к лицу Шаланай. Прямо к сизому глазу. К тому самому, что когда-то разглядел призрачный полосатый хвост в яме, полной хвойных веток.

«Мы — просто глаза, которые видели то, что не должны были видеть, — шепчет голос в голове Шаланай, — моя очередь поглядеть на тебя».

Она пытается заслониться, закрыть лицо ладонями, но рой уже ныряет тонкими струйками, между пальцами, вокруг пальцев, сверху, снизу — прямо в глаз, прямо внутрь. Под веко. В зрачок.

Внутри раздается влажный, хлюпающий звук — будто вдавливают кулак в забродивший арбуз. Шаланай кричит, но звук выходит рваный, глухой, как из колодца. Она рвет ногтями лицо, царапает кожу в попытке вытащить ос, но рой продолжает исчезать в глазу, словно ныряя в бесконечную нору.

Когда в комнате и в голове снова повисла тишина, Шаланай медленно опустила руки. Тело дрожало мелкой дрожью. В темном оконном стекле под слабым светом лампы она разглядела отражение лица: сизый глаз стал черным, абсолютно угольным, как выжженная барсучья нора. Из-под века слезою тянулась тонкая струйка чего-то блестящего — не кровь, не мед. Деготь. Черная смола.

Кукла сидела на сундуке, неподвижная, с изломанной ногой, с распоротым, так и не зашитым животом. Улыбка ее стала шире. Намного шире, чем прежде, а из-под платьица выглядывал кончик полосатого пушистого хвостика.

Все на Севере знают: некоторые раны лучше оставлять открытыми — закрытые гниют изнутри.

Шаланай стала оболочкой. Живой куклой с чужими глазами. После той ночи сизый глаз навсегда стал угольной дырой, сочащейся смолой — непрерывно, безостановочно. Когда она спала, подушка пропитывалась темной жижей, застывающей к утру коркой, похожей на засохшую кровь. Когда бодрствовала, приходилось собирать черные слезы в глиняную миску, выливать за порогом, где земля шипела и умирала от каждой капли.

На улицу она выходила, обматывая лицо тряпками — слой за слоем, как бинтуют гниющую рану. И глаза бинтовала — даже щелки между грязными полосками ткани не оставалось. Она прекрасно видела сквозь. Новым глазом. Тряпки пропитывались быстро — сперва становились влажными, потом чернели, потом начинали смердеть прелой листвой. Долго она не ходила. За водой, да, может, к пекарю.

— Ведьма, — шептали за спиной в деревне. — Порченая. С духом спуталась. Хвост растет у ней.

Шаланай ковыляла сломанной ногой и все слышала. И знала — говорили правду. По ночам из-под рубахи вылезал хвост, длинный, пушистый.

Куклу больше не трогала. Боялась. Однажды попробовала взять игрушку в руки, и в голове взвился рой — не ос, нет. Шершней. Огромных, черных, с жалами из ржавых ножей. Они впивались в ее кожу изнутри и жгли. Грызлись в голове, как черви в лежалом яблоке. Все она видела угольным глазом.

Один старый Бурелай не шарахался от нее. Тот самый лодочник, что ногу перевязал. Почти уж и слепой, седой, с трясущимися руками. Из первой деревни еще, где Шаланай была не ведьмой, а просто калекой. Юным испорченным товаром.

Приходил иногда к ее двери в сумерках, когда солнце тонуло в реке, а мошкара слеталась на поселковые фонарики. Садился на ступеньку у порога. Никогда не просился войти. Шаланай выносила ему чашку с похлебкой из водорослей. Сидел, молчал. Порой что-то рассказывал.

— Знал я твоего деда, — говорил он, хлюпая беззубым ртом. — Хороший рыбак. Сети всегда полны. Чаек заговаривал, с русалками дружил. А умер глупо — запутался в тине и пошел на дно.

Шаланай кивала, хотя знала — врет. Не было у нее никакого деда. Ни деда, ни отца. Ничего не было, кроме сапога с медными пуговицами, кроме сломанной ноги, кроме ямы за огородом да плача мертвого ребенка.

— Что с тобою, девочка? — спросил однажды Бурелай, когда из-под повязки на лице Шаланай капнуло черной смолы, что и слеповатый лодочник разглядел.

Молчала. Но старик не унимался, продолжал приходить, расспрашивать. Как-то не выдержала. Обмолвилась. Про осиное гнездо в голове. Про куклу с распоротым животом и хромой ногой. Про хвост, что растет по ночам.

Бурелай слушал, качая головой. Потом сказал:

— На подлунной горе в затворе хоронится черный журавль — старый Мудзин. Живет на камнях, спит на камнях, говорит с камнями. Камни отвечают ему на языке древнее, чем весь Север. Он поможет.

— Некому больше помогать, — хрипела Шаланай. — Только пустота с моим лицом.

Бурелай покачал головой:

— Завтра приду на рассвете. Соберешься — отведу к Мудзину, — и ушел.

Шаланай смотрела ему вслед — фигура, тающая в сумерках, силуэт, постепенно сливающийся с тенями. Из-под повязки закапало сильнее. В голове зажужжали осы. Кукла на сундуке оскалилась шире обычного.

Все на Севере знают: некоторые раны нельзя вылечить, их можно только посильнее замотать тряпками.

Солнце еще не встало, когда Бурелай постучал в дверь. Шаланай не спала. Твари в голове не дали. Всю ночь ползали внутри и скреблись.

Все на Севере знают: пчелы делают мед из цветов, а осы — делают боль из ничего.

Открыла дверь, замотанная тряпками, как обычно — слой за слоем. В месте, где должен быть глаз, ткань уже увлажнилась. Бурелай ничего не сказал, только кивнул и протянул посох — сучковатую ветку, очищенную от коры.

— Дорога неблизкая, — сказал он. — И подлунная гора крутая.

Шаланай взяла посох. Взвалила на спину узелок с едой — лепешка да фляга с водой. Ничего больше и не нужно тому, кто давно превратился в отголосок живого. Шли молча. Бурелай впереди, опираясь на трость из бамбука, она — сзади, волоча хромую ногу. За ними, невидимые, брели тени деревни — длинные, утренние.

На краю поселка, где последняя лачуга встречалась с лесом, Шаланай ощутила боль. Дикую. Сдавливающую, словно кто-то взял ее мозги в кулак и медленно сжимал. Осы внутри заметались, жужжание превратилось в визг.

«Куда? — возник в голове знакомый голос, голос куклы, хриплый, как треск рвущейся ткани. — Исправить? Ничего не исправишь!»

Шаланай встала, схватилась за голову. Палка и узелок упали на землю. Боль распирала череп изнутри, словно лили кипящее олово. За слоями тряпок, перед глазами, водоворотом закружились картинки: дорога, лес, яма, хвост, сундук, кукла, распоротый живот, могила за огородом, кровь на песке.

Все на Севере знают: когда в твоей голове живет чужой разум, он всегда хочет больше места.

Шаланай опустилась на колени.

«Вернись, — командовал голос куклы. — Вернись, или я натравлю всех. Каждую осу. Они разорвут твою голову изнутри. Сожрут ее, как перезревшую дыню».

Шаланай захрипела. Старик подошел, попытался поднять, но она оттолкнула его руку.

— Не могу, — прохрипела она. — Не дает. Не пускает.

Она медленно поднялась. Сама. Осока под ней вся пожелтела. Шаланай повернулась и, опираясь на посох, заковыляла обратно к деревне. С каждым шагом боль чуть отступала, а осы затихали.

Бурелай смотрел вслед. Видел, как она уходит — маленькая, обмотанная тряпками, хромающая, горбатая от боли. Видел, как с каждым шагом ее походка становится все более дерганой, неестественной, кукольной. Видел, как в рассветных сумерках из-под ее балахона на мгновение высунулось что-то длинное, полосатое и снова спряталось. Вскоре отвернулся и побрел к речной тропе один.

А Шаланай вернулась в дом. Кукла сидела на своем месте. Боль в голове притихла.

Пять дней она не выходила из дому. Ослабла. Смола текла из глаза уже непрерывно, заливая лицо, шею, грудь мелкими каплями. Все было липким, черным. Тряпки больше не помогали — пропитывались насквозь за час. А хвост рос — становился длиннее, пушистее, полоски ярче. По ночам выползал из-под одеяла и жил своей жизнью.

К вечеру пятого дня — когда и голод уже не ощущался, и тело казалось воздухом, легким и невесомым, — раздался стук. Три раза. Коротко. Властно. Так стучат те, кто уверен, что дверь откроют в любом случае. Стук повторился.

Шаланай не хотела подниматься. Не могла. Где-то в дальнем углу разума, еще не так сильно истерзанного осиными жалами, теплилась слабая надежда, что если она просто не встанет — стук прекратится, боль рассосется, как нарыв, и все кончится.

Но пошла. Кое-как. Тук. Тук. Тук. Ковыляние. Удар здоровой ноги, шарканье кривой.

Дверь открылась сама — она и не коснулась щеколды. За порогом стоял старик-кукольник. Тот самый. В синем капюшоне, закрывающем лицо. Костлявые пальцы, похожие на корни старой ивы. Только теперь Шаланай понимала — это не просто пальцы. Это на самом деле корни. Древесные, узловатые, черно-коричневые, сросшиеся в подобие человеческой руки.

— Мудзин, — выдавила из себя она, но это был не вопрос. Узнавание.

Он откинул капюшон. Лицо старика выглядело как на рынке: морщины, белые сальные космы, но не глаза — они теперь были круглые, яшмовые, бурлящие внутри. Как у куклы.

— Пять лет, — прошелестел старик, — пять лет терпела.

— За что? — прохрипела Шаланай. — За что мне было страдать так долго?

Старик покачал головой, яшмовые глаза помутнели.

— Дух должен созреть для исцеления, как плод на дереве. Сорвешь рано — останется горечь. Слишком поздно — найдешь только гниль. Исправить нельзя — можно только принять и отпустить. Пять полных лун, пять полных рек. Не раньше. Таков порядок вещей.

Шаланай стояла, как истукан. Черная смола все капала из-под повязки.

— Ты должна была любить ее. — Он ткнул в куклу, сидящую на сундуке. — Играть. Заботиться, как о ребенке.

Ребенок. Яма за огородом. Черный песок, земля, боль.

— А вместо этого ты тыкала иглой по ранам! — Каждое слово старика вбивалось в голову Шаланай, как острый клин. — Зашить пустую рану простой нитью? Ответить на боль болью?

Осы внутри головы зашумели — сначала тихо, потом все громче. Шаланай чувствовала, как они собираются в рой под ее черепом, готовые вырваться наружу.

— Я хотела исправить, — сказала она, и голос ее прозвучал как скрип несмазанных дверных петель.

— Бери. — Старик бросил перед ней ножницы и иглу. Ту самую: с ней она сидела над куклой пять лет назад. — Отрезай себе волосы, клади ей в живот и зашивай. Лечи. Заделывай раны.

— Я же хотела…

— Ты — это она, а она — это он, — говорил Мудзин, и голос его становился громче, глубже. — А он — это ты. Каждая боль, которую ты причинила им, стала твоей. Каждая рана, что ты нанесла им, открылась в тебе. Вы связаны. Всегда были связаны. — Мудзин ткнул костлявым пальцем в лоб Шаланай. — А ты знаешь, как горел тот маленький тануки, которого ты разглядела двадцать лет назад? Помнишь, как его сожгли в той яме с ветками? А ты знаешь ту боль, что испытывает зверек, когда горит его шерсть?

Все на Севере знают: чтобы исцелиться, нужно пройти через самую страшную боль.

Шаланай опустилась на колени перед сундуком. Взяла куклу. Та была теплой, почти горячей, как живое тело.

— Исправляй, дура. Лечи, — повторил Мудзин, стоя за ее спиной.

Воздух наполнился запахом мокрых камней.

Она отрезала ножницами клок волос, засунула в кукольный живот, вдела черную нить в иглу. Руки дрожали, смола из глаза капала на распоротый живот куклы.

— Не хотела зла, — прошептала она. — Просто хотела, чтобы ты была целой. Как я никогда не буду. Не хотела зла.

Первый стежок. Боль пронзила ее собственный живот, будто кто-то всадил раскаленную спицу чуть ниже пупка. Шаланай вскрикнула, но продолжила.

Второй стежок. Третий. С каждым движением иглы боль усиливалась, и Шаланай чувствовала, как что-то рвется в ее собственном теле — не снаружи, а внутри. Где-то там — под кожей.

Она шила и шила, не останавливаясь, даже когда кровь из пальцев начала смешиваться со смолой из глаза и капать на пол. Кукольное тело под рукой пульсировало все сильнее, становилось горячее, ощущалось совсем живым.

Последний стежок.

— Вяжи, — прошептал Мудзин за спиной. — Зубами нитку кусай.

Она сделала узел, поднесла куклу к лицу и перекусила нить. В этот момент боль взорвалась в голове. Шершни с осами, всем растревоженным ульем, ударили изнутри в кости черепа, в глазницы, пытаясь вырваться наружу.

Шаланай завопила — дико, нечеловечески. Так она орала, когда лодочник привязывал бамбуковые ветки к ее изломанной ноге. Руками срывала тряпки с лица. Черный глаз начал пульсировать, расширяться. Через секунду из него вырвалось что-то. Не осы, не шершни. Бабочки. Сотни, тысячи бабочек — с крыльями цвета индиго, сапфира, полуночно-синего, как капюшон Мудзина. Они хлынули из черной глазницы бесконечным потоком, заполняя комнату, закручиваясь вихрем под потолком.

Старик открыл окно, и бабочки устремились туда. В тихую ночь. К дорожным фонарикам.

Шаланай почувствовала, как пустеет голова. Как исчезает боль. Как тело наливается жизнью. С последней бабочкой что-то вылетело из ее глаза — маленькое, черное, похожее на потухший уголек: упало на пол и задымилось.

Кукла в руках вдруг стала твердой и затряслась, глаза засветились ярче. Треск. Хруст. Звон. Глиняная головка раскололась, как орех, разлетелась осколками. Тряпичное тело сжалось и… распалось золой, пыхнув в лицо. А на коленях Шаланай сидел теперь енот. Нет, не енот — тануки. Маленький, пушистый, с насмешливыми глазами-бусинами и полосатым хвостом, которым он вилял, как собачка.

— Наконец-то, — сказал он, и голос его звучал обычно, как журчание деревенского ручья. — Ты хорошая тюрьма, но пора на волю.

Одним прыжком он оказался на подоконнике, оглянулся. В его глазах было что-то странное. Почти человеческое. Тоска? Благодарность? Сожаление?

— Боль нельзя закопать, Шаланай, — сказал тануки обычным голосом. — Она все равно прорастет. А я прощаю тебя… — И он выпрыгнул в ночь и… исчез.

Шаланай сидела на полу, ошеломленная, оглушенная. Слабой рукой провела по лицу. Обычные ресницы, брови. Глаза. Впервые за пять лет она чувствовала лицо своим. Тело своим. Даже искривленную ногу своей.

— Некоторые раны должны оставаться открытыми, чтобы зажить, — произнес Мудзин, опускаясь рядом с ней на колени. — Некоторые могилы должны быть разрыты. Некоторые боли должны быть прожиты заново, чтоб наконец уйти.

Руки старика коснулись ее глаз. Пальцы-корни вплелись в плоть, словно прорастая сквозь нее. Боль, мгновенная и острая, пронзила ее — но чистая, прозрачная, не отравленная. Целительная.

— За огородом, — прошептал Мудзин. — Под черным песком. Пора.

Шаланай все поняла. Медленно поднялась. Шаг за шагом, тяжело опираясь на стены, подволакивая ногу, вышла во двор. Лунный свет заливал огород, превращая все в серебро. Она дошла до дальнего угла, где земля была темнее. Опустилась на колени.

Все на Севере знают: мертвые дети плачут громче живых, пока не успокоятся. Пока им не споют.

Когда Шаланай начала копать голыми руками, первые утренние птицы запели в ветвях, а ее глаза, впервые за много лет, стали влажными не от яда, а от самых обычных слез.

Все на Севере знают: иногда исцеление приходит, если идешь навстречу своему самому темному страху.

Пусть копает. Пусть плачет. Пусть поет с птицами. Песни, которые никогда не пела вслух.

У края леса, где тропинка встречается с тенями, стоит маленький полосатый зверь. Смотрит. Ждет. Виляет пушистым хвостом.

В его глазах — отражение нового дня.

Ведь все на Севере знают: новый день не отличает тех, кто прожил самую темную ночь своей жизни. Он приходит для всех.