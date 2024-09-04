Бояться поздно

(Отрывок из романа)
Часть третья
Отъезд
2. Я тут, если что
Все было не так. Не так, как хотелось. Не так, как ожидалось. Не так, как начиналось. Не так, как в прошлый раз.
В прошлый раз улочки, по которым они проскрипели группой, и дома за заборами, что новенькие, что пожилые, были безлюдными и тихими. Снег ровно блестел, скрип подошв и толчки крови в висках казались оглушительными, а острая свежесть воздуха едва горчила нотками костра. Признаки жизни, сразу нездоровой, обнаружились только в соседнем коттедже, оккупированном подращенной, но не повзрослевшей гопотой. А потом еще пришлось долго топтаться во дворе, дожидаясь администратора, звонить ему, не дождавшись, — Карим звонил по официальному номеру из соцсетевого аккаунта, Тинатин — на другой номер, подсунутый Володей, который сам звонить, естественно, постеснялся, и Марк уже собрался бежать, находить и бить морду, когда администратор прибыл наконец и уладил все со скоростью и всеохватностью урагана.
Теперь как будто невидимый режиссер скомандовал: «Нет, фигня выходит, все делаем наоборот». Наоборотским стало реально все. Половина ворот, мимо которых Аля брела по тусклому снегу, изрытому, утоптанному и исчерканному следами и колеями, была распахнута, открывая деятельную толкотню вокруг мангальных беседок, стоек с лыжами и ярко-разноцветных игровых площадок. Веселье шумно кипело и за прикрытыми воротами и калитками. Беседы во все горло и разнообразная музыка накрыли базу неровным, но плотным полотном, густо подбитым запахом дыма, смолы, жареного мяса и разнообразных приправ. Аля чихнула и вдруг развеселилась.
— Будьте здоровы, — бодро сказали почти над ухом.
Аля, вздрогнув, взяла равнение направо. В проеме ближайшего крыльца возле таблички «14» стоял молодой крепкий мужчина в банном халате, обрезанных валенках и с непокрытой головой. Небрежный запах открывал мускулистую, загорелую не по сезону грудь с фрагментом крупной татуировки — кажется, головы оскаленного волка или пса. От влажных темных волос шел парок, как и от кружки и термоса, которые мужчина держал в руках.
— Кофе будете? — спросил он, чуть качнув термосом. — Вкусны-ый.
Он хлебнул из кружки и аж замычал от удовольствия, не отрывая светлых улыбающихся глаз от Али.
Аля беззвучно сказала спасибо и поспешно зашагала дальше.
— Я тут, если что, — сказали ей вслед.
Ну-ну, подумала Аля. Как бы тут, если что, лишние детали опадать со звоном не начали.
В тон ее рассуждениям издалека еле слышно крикнули:
— Лексеич, хорош там бубенцами трясти, отстудишь себе все!
— Не хотелось бы, — признался Лексеич, отсалютовал оглянувшейся на миг Але кружкой и поскрипел вглубь двора — обратно в баню, очевидно.
— Аль, сюда! — крикнули уже из другого далека.
Марк, конечно. Он ждал на ближайшем повороте, естественно, вприпрыжку и нетерпеливо намахивая во все стороны. Прирожденный чирлидер, подумала Аля. Как будто я не знаю, куда идти.
Марк-то не знает, что я знаю, напомнила Аля себе и опять приуныла.
Дальше тоже все пошло не так — не в смысле плохо или неправильно, а в прямом.
Вся толпа уже бродила по домику за администратором. Он как раз закончил в пулеметном режиме объяснять про баню, радиаторы и котел в душевой:
— Стоит полный автомат на розжиг газа и отсечку соответственно. Но на ночь лучше выключать, вот этот кран видите? Вниз смотрит — выключен, так — включен.
Он повернул кран, котел тут же зашумел. Марк спросил, дергая навесной замочек на малозаметной двери:
— А тут чего заперто?
— Кладовка в доме номер восемь, как я и предупреждал, заперта и опечатана, там имущество предыдущих жильцов на ответхранении.
— Мы вообще-то за весь домик платили, — напомнил Марк.
— Не за весь, — хором сказали администратор и Тинатин.
— Проблемы с этим? — спросил ее администратор.
— Никаких, — сказала Тинатин. — Марк, уймись, мы последний домик выхватили…
— Крайний, — поправил Марк.
Все, включая администратора, ухмыльнулись, только Алина пробормотала с омерзением:
— Не позорься, а, летчик.
Тинатин продолжила:
— Последний домик, и он с обременением, нас предупредили. Ночь без кладовки проживем. Других обременений нет?
— Только здравым смыслом, — радостно затарахтел администратор в прежнем темпе. — Газ есть газ: рядом не готовим, не курим, открытый огонь не разводим.
Аля пыталась сообразить, точно ли этого диалога не было в прошлый раз или она просто не присутствовала — например, разбирала продукты. Сообразить не удалось.
— Это и есть как дома, значит, — сказала Алиса, явно цитируя предыдущие слова администратора.
Их Аля как раз помнила.
— Дома без открытого огня не обходитесь? — уточнил администратор, умильно глядя на Алису.
Алиса открыла рот, придумывая ответ, но Алина издали ее опередила:
— Камин-то разжигать можно?
— Он декоративный, — отрезал администратор.
— Бильярд тоже декоративный? — ядовито уточнила Тинатин.
— Проверя-яем, — протянул администратор и прошел к столу.
Он провел ладонью по зеленому сукну с таким пронзительным шелестом, что по спине Али пробежало колючее насекомое.
— Насколько я понимаю, рабочий. Чтобы таким и оставался, рекомендую использовать бережно, рядом не курить, шарами не кидаться, киями не фехтоваться.
— А танцевать, самозабвенно размахивая лифчиками, можно? — спросил Марк.
— От размера зависит, — отрезал администратор. — У тебя какой?
Марк дернул глазами. А ведь он не знает, какие бывают размеры лифчиков-то, поняла Аля и, кажется, не сдержала снисходительной усмешки. Марк это заметил, схватил кий и нервно стукнул в шар, едва не выбросив его за борт.
— Сукно, фиксируем, целое, как и кии, — сказал администратор скучным голосом, рассматривая Марка. — Любое повреждение постояльцы компенсируют с учетом затрат на ремонт. Прейскурант на тумбочке, ознакомьтесь на досуге.
Марк, криво ухмыляясь, дошел до тумбочки и снисходительно взглянул на заламинированные листы. Лицо его изменилось. Марк очень аккуратно вернул кий на место и плюхнулся в кресло, явно сдерживая беспощадные реплики.
Даже смотреть не буду, решила Аля. И кий не трону. Надо будет, кстати, у Марка спросить, вдруг он Волобуев.
Ничего спрашивать она, конечно, не стала. Тинатин, закрыв дверь за админом, успела первой:
— Похож на убийцу?
Алина презрительно пфекнула. Тинатин ткнула в нее перстом:
— Обоснуй.
— Неглуп, остроумен, но поверхностно, рисуется в меру, обиды не сглатывает. Брит, ухожен, но без фанатизма, одет соответственно, хотя живет тут неделями без жены.
— Жены, может, и нет, — отметила Алиса. — Кольца точно нет.
— Муслим просто, — предположил Карим. — Мусульмане золото не носят.
«Да щас», — пробормотала, кажется, Алина, тут же показав, что молчит-молчит.
— Кого тут убивать, кстати? — спросил Марк, из последних сил удерживавший себя от атаки на бильярд, вкруг которого нарезал петли.
— Ха! — воскликнула Алиса. — Зима, холода, лес, база, полсотни домиков с незнакомцами — идеальный сеттинг для триллера. Только снегопада или лавины не хватает.
— Алиса, скажи погоду! — немедленно ввернул Марк.
Алиса взвилась уже без «ты-ы», привычно и яростно:
— Я тебе не погоду, а по веку схожу сейчас, по левому!
— Богатое обещание, — отметила Алина. — Вернемся, впрочем, к иным баранам. Сеттинг идеальный, но убийца, как всегда, одинокий администратор с чучелом мамы в кладовке.
Марк, забыв про Алису и бильярд, подскочил к запертой кладовке и стал принюхиваться.
Тинатин с сожалением возразила:
— Похож на благополучно женатого. Но знает ли жена, что он делает, когда на базу опускается ночь?
— Все знают, — сказал Марк. — Хоккей смотрит под пивко. Сегодня «Ак Барс» играет.
— Под чаек, скорее, халяльненько.
Карим был упорен. Алина уточнила с иронией:
— Mätrüşkä belän?[1]
— С баурсаками, курагой и черносливом, — отрезал Марк. — Жрать когда будем?
Аля старалась держаться подальше от этого пинг-понга и особенно от Марка. Он так и норовил приблизиться и составить компанию. Поэтому Аля села через стол, а на карьер вовсе не пошла. Хватит, покаталась уже. Сказала, что живот болит. Девчонки сразу поняли — точнее, решили, что поняли. Марк не понял, даже когда Тинатин и Алиса зашипели на него со всех сторон, но хотя бы смирился. При этом двор покидал, регулярно оглядываясь, так что чуть не сломал шею, кувыркнувшись через тюбинг.
— Мы же играть приехали, вот и поиграем, — успокоила его Аля напоследок.
Зря: Марк запомнил — и напомнил. Через два часа, бездарно разбазаренные Алей. Она разбирала вещи, кидала фоточки родителям и Амиру, которые не спешили их открыть, бродила по этажам, пялилась в окна и зависала в тягостных размышлениях, наконец взяла кий — тут в дверь и ворвался румяный счастливый Марк с воплем: «Даю три шара форы!» От бильярда удалось отмазаться, а вот от видеоигры уже нет. А ведь как удачно вышло бы. Погрызла бы шашлыка, такого же вкуснющего, как в первый раз, — но теперь хотя бы сумела не обожраться, — и отправилась бы баиньки с чистым сердцем и легким желудком.
А не сидела бы тупо перед экраном, выжидая момент, чтобы потихонечку свалить, не привлекая ничьего внимания.
Не сунулась бы, не вытерпев, в игру.
Не обнаружила бы, что игра изменилась — вся, от шрифта титров до тональности музыки, от выбираемых героев до навязанного сеттинга, от начала и, наверное, до конца, добраться до которого, похоже, так никому и не удастся, как не удастся понять смысл игры, чертовщину, которая ее окружает, и степень реальности то ли происходящего, то ли снящегося по неразмыкаемому кругу.
И не стояла бы теперь перед горой тел, страшной и нелепой, чувствуя, как запах горелых спичек забивает ей нос и, кажется, всю голову, дурманит и вдавливает кожу на лбу обивкой спинки переднего сиденья.
Аля вздрогнула и проснулась.
[1] С душицей? (тат.)