Книги с цветами рядом живут нечасто: Книги боятся сырости и земли. Да и цветам на полке стоять — не счастье: Плохо, когда от света растешь вдали. Только в зеленых листьях все больше сока, Желтым страницам смысла не занимать. Книги с цветами словно в лесу сороки — Слушай, едва приляжет на полки тьма. Строки, как жилы, в жилах пылают страсти, Книгу возьмешь, откроешь — пропал всерьез. Книги с цветами рядом живут нечасто, Но иногда случается симбиоз.

Слоны

Если в твоем окне только часть луны, если писал стихи и случился стоп, может быть, рядом тихо прошли слоны, сбившись с привычных им африканских троп. Глупо грустить, что снова заброшен стих, даже когда обрывков полным-полно, лучше подумай и напиши про них — сильных таких, бредущих к луне слонов.

Тень пирата

Стой, смотри и не мигай. Берег моря. Тень пирата. Только белый попугай, ни пиастров, ни каратов. Время — тлен, удача — пыль. Было тело, стала туша. Вхлам изношенный костыль, вкривь исхоженная суша. Волны память ворошат, ни на миг не умолкая. Где, пират, твоя душа? Что глядишь на попугая?

Майка

Майка поймала крылья и превратилась в птицу: машут в широких проймах крепкие рукава. «Ты же не чайка, майка! Что тебе не висится?» — тихо качались платья. Снизу росла трава. Тех, кто стремится в небо, вряд ли удержит стража. Можно кружиться майкам, впору летать трусам. В рубчик, или горошек, или в полоску даже, главное — где изнанка, главное — кто ты сам.

Мне бы

В парке осеннем и зябко, и сыро, носятся дети до пятен, до дырок. Рядом собакам вольготно носиться, дружными стаями носятся птицы. Носятся тучи по серому небу. С ними со всеми носиться и мне бы. Только не носится, кто взаперти: если ты дерево, стой и расти.

Ветер

Ветер качает солнечную листву. Ветру не важно, кто я, зачем живу, ветру не важно, сколько мне лет и дней, и безразлично, что мне всего важней. Если бы вызвать ветер на разговор, он бы узнал, что значит — внутри простор. Ветер бы, травы тонкие теребя, что-то придумал про самого себя. Так бы дышали, может быть, в унисон, день бы катил небесное колесо. Только на месте ветер — воронку жди. Кто ты, не важно. Важно: не навреди.

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).