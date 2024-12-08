Поэзия
Светлана Макарьина

Симбиоз

8 декабря 2024, 16:00 
 Книги с цветами рядом живут нечасто:
 Книги боятся сырости и земли.
 Да и цветам на полке стоять — не счастье:
 Плохо, когда от света растешь вдали.
 Только в зеленых листьях все больше сока,
 Желтым страницам смысла не занимать.
 Книги с цветами словно в лесу сороки —
 Слушай, едва приляжет на полки тьма.
 Строки, как жилы, в жилах пылают страсти,
 Книгу возьмешь, откроешь — пропал всерьез.
 Книги с цветами рядом живут нечасто,
 Но иногда случается симбиоз.

Слоны

 Если
 в твоем окне
 только часть луны,
 если
 писал стихи
 и случился стоп,
 может быть,
 рядом
 тихо прошли слоны,
 сбившись
 с привычных им
 африканских троп.
  
 Глупо грустить,
 что снова заброшен стих,
 даже
 когда
 обрывков полным-полно,
 лучше
 подумай
 и
 напиши про них —
 сильных таких,
 бредущих к луне слонов.

Тень пирата

 Стой, смотри и не мигай.
 Берег моря.
 Тень пирата.
 Только белый попугай,
 ни пиастров, ни каратов.
  
 Время — тлен, удача — пыль.
 Было тело, стала туша.
 Вхлам изношенный костыль,
 вкривь исхоженная суша.
  
 Волны память ворошат,
 ни на миг не умолкая.
 Где, пират, твоя душа?
 Что глядишь на попугая?

Майка

 Майка поймала крылья и превратилась в птицу:
 машут в широких проймах крепкие рукава.
 «Ты же не чайка, майка! Что тебе не висится?» —
 тихо качались платья. Снизу росла трава.
  
 Тех, кто стремится в небо, вряд ли удержит стража.
 Можно кружиться майкам, впору летать трусам.
 В рубчик, или горошек, или в полоску даже,
 главное — где изнанка, главное — кто ты сам.

Мне бы

 В парке осеннем и зябко, и сыро,
 носятся дети до пятен, до дырок.
 Рядом собакам вольготно носиться,
 дружными стаями носятся птицы.
 Носятся тучи по серому небу.
 С ними со всеми носиться и мне бы.
 Только не носится, кто взаперти:
 если ты дерево, стой и расти.

Ветер

 Ветер качает солнечную листву.
 Ветру не важно, кто я, зачем живу,
 ветру не важно, сколько мне лет и дней,
 и безразлично, что мне всего важней.
 Если бы вызвать ветер на разговор,
 он бы узнал, что значит — внутри простор.
 Ветер бы, травы тонкие теребя,
 что-то придумал про самого себя.
 Так бы дышали, может быть, в унисон,
 день бы катил небесное колесо.
 Только на месте ветер — воронку жди.
 Кто ты, не важно. Важно: не навреди.
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

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Поэзия

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