Проза
Дарья Промч

Слово из четырех букв

22 июня 2026, 10:00

— Деталь машины — цилиндрический стержень, часть колеса в зубчатой передаче. Пять букв, последняя «а».

— Цевка.

— Подходит. — Она складывает ладони вместе и подносит к лицу, будто собирается молиться ему. — Еще можно?

— Давай.

Тосканское зимнее солнце отвоевывало стол непомерно медленно — к началу завтрака с грехом пополам запрыгнуло на самый край и с тех пор продвинулось на считаные сантиметры. Выбелило и без того до предела белоснежную вату багета, но до жареного бекона, заботливо выложенного на салфетку, дабы убрать лишний жир, так и не добралось.

— Вечный турист.

— Паломник.

— Не получается.

— Как не получается?

— Надо пять букв. А тут больше.

— Точно больше? — Эта его привычка переспрашивать, чтобы скрыть собственную невнимательность.

— Па-лом-ник. — Она загибает пальцы по количеству слогов вместо того, чтобы отмечать буквы, поэтому выдача финального результата отнимает время, а времени у нее в обрез. — Восемь.

Ему же хватает ее пустякового арифметического замешательства и на то, чтобы донести до рта остаток бутерброда, и на то, чтобы поковыряться в потенциальных претендентах на вечного туриста, завалявшихся в пыльных чертогах памяти.

— Тогда номад.

Она старательно вписывает экзотического «номада» в серые клеточки кроссворда, купленного в аэропорту не столько из страха не найти более достойного занятия в отпуске, сколько из привычки покупать.

— Как ты это делаешь — ума не приложу. Они у тебя словно наготове стоят.

— Кто они?

— Слова, кто ж еще.

— Не забывай, что я профессор — мне положено помнить слова.

Забыть о его профессорском звании она не смогла бы, даже если действительно захотела бы. Признаться, она пробовала неоднократно — все тщетно. Оставалось искать преимущества в положении профессорской жены, делая вид, что о большем нечего было и помышлять. Хотя было же — все начиналось не с него вовсе, а с нее, с больших надежд, кои она щедро подавала, и с высокомерного «так и быть» на его сорок пятую просьбу подтянуть вместе его «хромающий» итальянский.

Языковые кафедры — всем известное заболоченное бабье царство, про целомудренность филологических дев не шутил только ленивый. Если мужчин туда и заносило каким-то дурным зюйд-вестом, они редко доживали до третьего курса. А те, что доживали, из балагуристых мальчишек превращались в бесполых антропоморфных существ, сгорбленных под беспрестанным прессом артиклей, морфем и дифтонгов. Вадим отличался. И острым, до безобразия точным юмором, и шумным, бесцеремонным поведением. Его не столь частые появления на парах непременно сопровождались шутовством и трикстерством, что одних раздражало, других завораживало, но и тех и других выбивало из привычного мертвенного равнодушия.

Продолжение читайте в 5 номере журнала.
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