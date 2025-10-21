Снег не рифмуется

* * *

Сидеть с тобой рядом в театре, Не понимать ничего: Роскошный спектакль, Роза Хайруллина, А в голове ветер срывает соцветья чертополоха. Хочется поцеловать тебя в шею. Роза, прости, это был твой вечер, а станет наш (или не станет?). Я бы ничего не менял местами, Оставил бы все как есть и не дергался: Выпал снег, снег растаял, И у меня не спросил, когда ему падать, Когда ему исчезать. Ты делаешь то же самое, Но пока я хочу целовать твою шею, Пожалуйста, будь где-то рядом... Летай и не тай, Мой снег.

* * *

Из сотен текстов отыщу один, Где ты, где день еще не пылен, Где на часах слова мои застыли, А стрелки улетели в космос навсегда. Спускалась талая вода по водостоку, Метался снег, затерянный в весне, И я метался вместе с белым тоже, Не думал ни о чем, не шел за рифмой, Смотрел в окно на мир-медвежий угол, Не шел к метро, писал стишок. И как же мне тебя зарифмовать Со снегом этим, Талым и бегущим, С собой таким же, как и этот снег? Никак. Верлибр.

* * *

Авторы плохих книг, Как участники Любовных треугольников (печали), Печатают себе заведомые глупости, Сочиняют персонажей с необычными именами, Думают, что ими гордился бы Чехов. Премию Нобеля не дадут никому из них (из нас). Может, авторам рилсов достанется приз И улыбки достопочтенного жюри. Иногда хочется быть хорошим писателем, А для этого нужно попробовать выйти из треугольника, из комнаты, из соцсетей, Совершить ошибку или поступок — Спасти ближнего (или хотя бы себя). И ничего не написать об этом.

* * *

Сквозь окно я вижу не тебя. Я вообще не вижу никого, Только парк и конус величавый храма. Как будто этих лет и нет, и не бывало никогда. Фильм «Матрица», но где мои таблетки? Еще одна нарушенная заповедь, Украденное время. А за окном какая-то другая Жизнь, незамкнутая на Одном трамвайном рельсе Или одном собачьем вальсе, На переулке со смешным названием, На человеке... Синяя таблетка слаще красной. Мои братья — сестры Вачовски — Уже все за меня сказали, И мне остается только смотреть-ся в окно.

* * *

Снег — это пауза, Заевшая кнопка пробела. И миллион снежинок до тепла, Когда последняя из них растает? Залает пес, киргизка зарыдает — (Тепло, как дома, Здравствуй, город Ош!) И я заплачу следом за киргизкой — О, вечный снег, Ты падаешь — я падаю так низко. Ты таешь — я взлетаю, чтоб упасть. И так по кругу, Вечный календарь наматывает даты. Какой сегодня век? Четверг. Снег — это пауза. Ты — снег, Осадки сладки. Осадки былой роскоши, как сон, Но в нем ты ничего почти не помнишь, Лишь то, как был отчаянно влюблен... Проснулся.