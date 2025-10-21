Снег не рифмуется

* * *
Сидеть с тобой рядом в театре,
Не понимать ничего:
Роскошный спектакль, Роза Хайруллина,
А в голове ветер срывает соцветья чертополоха.
Хочется поцеловать тебя в шею.
Роза, прости, это был твой вечер, а станет наш (или не станет?).
Я бы ничего не менял местами,
Оставил бы все как есть и не дергался:
Выпал снег, снег растаял,
И у меня не спросил, когда ему падать,
Когда ему исчезать.
Ты делаешь то же самое,
Но пока я хочу целовать твою шею,
Пожалуйста, будь где-то рядом...
Летай и не тай,
Мой снег.
* * *
Из сотен текстов отыщу один,
Где ты, где день еще не пылен,
Где на часах слова мои застыли,
А стрелки улетели в космос навсегда.
Спускалась талая вода
по водостоку,
Метался снег, затерянный в весне,
И я метался вместе с белым тоже,
Не думал ни о чем, не шел за рифмой,
Смотрел в окно на мир-медвежий угол,
Не шел к метро, писал стишок.
И как же мне тебя зарифмовать
Со снегом этим,
Талым и бегущим,
С собой таким же, как и этот снег?
Никак. Верлибр.
* * *
Авторы плохих книг,
Как участники
Любовных треугольников (печали),
Печатают себе заведомые глупости,
Сочиняют персонажей с необычными именами,
Думают, что ими гордился бы Чехов.
Премию Нобеля не дадут никому из них (из нас).
Может, авторам рилсов достанется приз
И улыбки достопочтенного жюри.
Иногда хочется быть хорошим писателем,
А для этого нужно попробовать выйти
из треугольника,
из комнаты,
из соцсетей,
Совершить ошибку или поступок —
Спасти ближнего (или хотя бы себя).
И ничего не написать об этом.
* * *
Сквозь окно я вижу не тебя.
Я вообще не вижу никого,
Только парк и конус величавый храма.
Как будто этих лет и нет, и не бывало никогда.
Фильм «Матрица», но где мои таблетки?
Еще одна нарушенная заповедь,
Украденное время.
А за окном какая-то другая
Жизнь, незамкнутая на
Одном трамвайном рельсе
Или одном собачьем вальсе,
На переулке
со смешным названием,
На человеке...
Синяя таблетка слаще красной.
Мои братья — сестры Вачовски —
Уже все за меня сказали,
И мне остается только смотреть-ся в окно.
* * *
Снег — это пауза,
Заевшая кнопка пробела.
И миллион снежинок до тепла,
Когда последняя из них растает?
Залает пес, киргизка зарыдает —
(Тепло, как дома,
Здравствуй, город Ош!)
И я заплачу следом за киргизкой —
О, вечный снег,
Ты падаешь —
я падаю так низко.
Ты таешь —
я взлетаю, чтоб упасть.
И так по кругу,
Вечный календарь наматывает даты.
Какой сегодня век?
Четверг.
Снег — это пауза.
Ты — снег,
Осадки сладки.
Осадки былой роскоши, как сон,
Но в нем ты ничего почти не помнишь,
Лишь то, как был отчаянно влюблен...
Проснулся.