Поэзия
Александр Аносов

Снег не рифмуется

21 октября 2025, 11:00

* * *

 Сидеть с тобой рядом в театре,
 Не понимать ничего:
 Роскошный спектакль, Роза Хайруллина,
 А в голове ветер срывает соцветья чертополоха.
 Хочется поцеловать тебя в шею.
 Роза, прости, это был твой вечер, а станет наш (или не станет?).
 Я бы ничего не менял местами,
 Оставил бы все как есть и не дергался:
 Выпал снег, снег растаял,
 И у меня не спросил, когда ему падать,
 Когда ему исчезать.
 Ты делаешь то же самое,
 Но пока я хочу целовать твою шею,
 Пожалуйста, будь где-то рядом...
 Летай и не тай,
 Мой снег.

* * *

 Из сотен текстов отыщу один,
 Где ты, где день еще не пылен,
 Где на часах слова мои застыли,
 А стрелки улетели в космос навсегда.
 Спускалась талая вода
 по водостоку,
 Метался снег, затерянный в весне,
 И я метался вместе с белым тоже,
 Не думал ни о чем, не шел за рифмой,
 Смотрел в окно на мир-медвежий угол,
 Не шел к метро, писал стишок.
 И как же мне тебя зарифмовать
 Со снегом этим,
 Талым и бегущим,
 С собой таким же, как и этот снег?
 Никак. Верлибр.

* * *

 Авторы плохих книг,
 Как участники
 Любовных треугольников (печали),
 Печатают себе заведомые глупости,
 Сочиняют персонажей с необычными именами,
 Думают, что ими гордился бы Чехов.
 Премию Нобеля не дадут никому из них (из нас).
 Может, авторам рилсов достанется приз
 И улыбки достопочтенного жюри.
 Иногда хочется быть хорошим писателем,
 А для этого нужно попробовать выйти
 из треугольника,
 из комнаты,
 из соцсетей,
 Совершить ошибку или поступок —
 Спасти ближнего (или хотя бы себя).
 И ничего не написать об этом.

* * *

 Сквозь окно я вижу не тебя.
 Я вообще не вижу никого,
 Только парк и конус величавый храма.
 Как будто этих лет и нет, и не бывало никогда.
 Фильм «Матрица», но где мои таблетки?
 Еще одна нарушенная заповедь,
 Украденное время.
 А за окном какая-то другая
 Жизнь, незамкнутая на
 Одном трамвайном рельсе
 Или одном собачьем вальсе,
 На переулке
 со смешным названием,
 На человеке...
 Синяя таблетка слаще красной.
 Мои братья — сестры Вачовски —
 Уже все за меня сказали,
 И мне остается только смотреть-ся в окно.

* * *

 Снег — это пауза,
 Заевшая кнопка пробела.
 И миллион снежинок до тепла,
 Когда последняя из них растает?
 Залает пес, киргизка зарыдает —
 (Тепло, как дома,
 Здравствуй, город Ош!)
 И я заплачу следом за киргизкой —
 О, вечный снег,
 Ты падаешь —
 я падаю так низко.
 Ты таешь —
 я взлетаю, чтоб упасть.
 И так по кругу,
 Вечный календарь наматывает даты.
 Какой сегодня век?
 Четверг.
 Снег — это пауза.
 Ты — снег,
 Осадки сладки.
 Осадки былой роскоши, как сон,
 Но в нем ты ничего почти не помнишь,
 Лишь то, как был отчаянно влюблен...
  
 Проснулся.

Читайте также
«Прециоза»

Анастасия Носова

«Прециоза»
18 октября 2025, 12:00
Проза

Елена Тулушева

К сыну
15 октября 2025, 9:30
Проза

Сусанна Альперина

Старая дева
«Сегодня мы пойдем в гости к моей подруге. Она — Старая дева», — сказала мама.  Мне сразу стало не по себе. Я не раз слышала мамины разговоры по телефону, где она о ком-то говорила: «Осталась Старой девой». Я представляла себе некрасивую тетку с блеклыми волосами в серых или коричневых чулках. Они были как у бабушки […]
15 октября 2025, 0:00
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее