Посвящается Ольге Матвеевой

В Дербенте мне хотелось выйти к морю, но проход закрывали бесконечные заборы складов и автошкол…

Я спросил у какого-то аксакала, можно ли здесь выйти к морю. Он любезно ответил, кивая на приятеля, с которым до того вел неспешную беседу:

— Вот этот человек идет туда…

Я пошел за человеком. Человек был неюных лет и роста небольшого, он все время отставал от меня, а я его нетерпеливо спрашивал, завидев очередные раскрытые ворота полуразрушенного склада:

— Здесь можно выйти к морю?

— Если там не будет собак…

Я начал догадываться, что все побережье охраняется собаками.

Наконец он взмолился:

— Ноги идут плохо, вы сами найдете: вот там, за трансформатором, дорога к морю…

Я шагал еще несколько минут, пока не заметил трансформатор на курьих ножках и за ним тропинку над каким-то ручьем, что тек в сторону моря.

Радости моей не было предела: сейчас увижу Каспий!

Но, пройдя несколько шагов, я заметил собаку.

Породистый питбультерьер сидел мордой к морю, словно кого-то ждал — и грустными глазами смотрел на меня, вывернув шею…

«Отчего ты так грустишь, пес», — хотел спросить я его, но промолчал.

Все же неловко заговаривать с незнакомыми собаками.

Пес был без привязи, но с ошейником.

Наверное, кто-то бросил его?

Или он ждал хозяина, что купался в море?

Я терялся в догадках, но я не стал задавать псу лишних вопросов, а зашагал по тропинке мимо него.

Меня влекло море…

Море катило седые волны — какое же оно красивое!

И ракушки под ногами рыжего цвета, и ветер на свободе — все вызывало восторг.

Куда хватал глаз, в обе стороны не было видно ни одного человека — только стайка школьников в темных одеждах, будто пингвины, облепила камни.

Я прошел мимо, но не удержался от вопроса:

— Прогуливаете?

— Нет, мы уже отучились, — соврали подростки.

Но мне было не до них, море влекло…

Оно было и седым, и юно-голубым сразу!

Холодно, конечно, — температура воздуха чуть выше 10, и море примерно такое же…

Но как же здорово на просторе!

Ребята вскоре ушли, и я стал наслаждаться морем в одиночестве.

Вдруг слышу:

— Дядя, дядя!

Обернулся: ко мне бежал пацан из компании подростков.

— Дядя, дядя, там собака — не ваша? Она не кусается?

— Нет, собака не моя, но она не кусается, грустная собака, наверное, ее кто-то бросил… Но если вы боитесь, возьмите на берегу палку, собаки боятся палки.

Мальчик убежал, я зашагал вдоль моря, вдоль складов и разрушенных стен — километры чудесного пляжа были в этой стороне Дербента совсем неухожены.

По дороге встретил только одну старушку в черном, что гуляла у моря, и несколько бесхозных дворняжек.

И конечно, чаек, как я мог забыть про чаек!

В такой славной компании я дошел до каких-то жилых домов и попал на знакомую улицу.

Там стоял настоящий дворец из рыжего ракушечника — дом детского творчества, а перед ним бюст Ленина.

«Ракушечник подарило людям море», — догадался я.

Почти весь Дербент построен из такого мягкого и теплого ракушечника.

Но мысли об оставленной собаке не выходили из головы…

И почему она так грустила, с надеждой смотрела на меня?

Моя подруга Ольга Матвеева как-то приютила бездомную собаку в Италии и взяла ее с собой в Америку, хотя ей стоило это немало сил и хлопот.

Меня же ожидала встреча с друзьями, поездка в Махачкалу и выступление на книжной ярмарке, потом полет в Москву — куда тут вписать собаку?

Я не был готов к такому подвигу.

Когда мы встретились через несколько часов с компанией приятелей, оказалось, что они побывали на том же месте, у моря и трансформатора, где я видел собаку.

Но там псины с грустными глазами уже не было.

Может быть, она нашла хозяина?