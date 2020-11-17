Для нас он похож

на старую рыбу –

в чешуе орденов и медалей.



На рыбу,

уцелевшую

в безжалостном океане войны

и выброшенную на берег

этого провинциального городка.



«Я никому не нужен,

как старая батарейка», —

говорит он кому-то

по неработающему телефону.



Неуживчивый, молчаливый, суровый,

он не ходил в школы с выступлениями,

а День Победы отмечал на кухне

с последним живым однополчанином.



После контузии он плохо видел,

и шоколад ему казался

запёкшимся сгустком крови.



Он плохо ходит

и почти не слышит.



Но каждую ночь,

во сне,

продолжает бросаться под танк

со связкой гранат.

ПОКОЛЕНИЯ



Мой прадед

вернулся в 1918 году

с Первой мировой

живой,

проносив с собой в вещмешке икону

Богоматери со Спасителем.



Мой дед

вернулся в 1945-м

с Великой Отечественной

живой,

проносив у сердца партбилет.



Мой отец

вернулся в 1963 году

с войны «физиков» и «лириков»

живой,

проносив в сердце

образы Че Гевары, Хемингуэя,

Ремарка и Твардовского.

Мой брат

вернулся в 1984 году

с Афганской войны

живой,

проносив в кармане

фото любимой девушки.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ



по опустевшему городу

в двух грузовиках

везут лошадей



всё как у людей:

то ли на бойню

то ли в поле

на волю

***

В Барнауле хотели установить памятник солдатским вдовам…

Задумайтесь,



берёзы –



седые волосы земли,



и больше всего их –



в России…

