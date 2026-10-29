— Спасибо, что выбрали нас.

— Здравствуйте. — Современник вздохнул. Вздох получился длиннее приветствия и будто бы заменил его смысл. Но все же, пока не ответили, сохранялась зыбкая, почти детская надежда на чудо: вдруг на том конце окажется нечто мягкое, светлое, почти утешительное — например, голос молодой женщины? — Это вы приезжаете… когда человек уже не может?

— Добрый день, — отозвался собеседник густым басом.

— …Это вы?

— Полагаю, вы обратились по адресу. — В интонации слышалась не столько сухая формальность, сколько избыточная книжность, будто каждое слово прежде было проверено на соответствие невидимому образцу.

— Мне сказали, что объяснять не нужно… — промямлил современник.

— Да, этого не требуется, если вы сами не хотите, — подтвердил собеседник.

— Хорошо… потому что объяснить трудно.

— Понимаю. Обычно все так и говорят.

— Правда?

— Правда. Почти всегда. Людям нужно объяснить, почему они не объясняют.

Пауза.

— Я пытался все сделать сам, но понял, что не могу.

— Понимаю.

— Несколько раз.

— И ничего не вышло…

— Ничего.

— Такое бывает.

— Сначала кажется, что это просто…

— Да.

— А потом понимаешь, что нет никакого «просто».

— Да.

— И рука не поднимается.

— Именно так.

— Неужели так у всех?

— У всех по-разному. Но в итоге — одинаково.

— То есть я не…

— Да, вы не исключение.

Это прозвучало мягко, но с окончательностью приговора. Тишина на линии стала густой. От обиды. Точнее, от оскорбительного открытия: современник не ожидал, что его заденет именно это — спокойная уверенность собеседника в том, что в его случае нет ничего уникального. Что все уже было, все уже говорилось, и он со своей болью — лишь очередное подтверждение давно известного правила. Ничего не может быть хуже банальности и клише. Этому научили современника любимые книги. Его неожиданно взволновало то, что человек в трубке точно знал, что делать в этой едва ли не безвыходной и очень малопорядочной ситуации, хотя… Хотя в противном случае звонить ему было бы незачем.

— Тогда… вы приедете?

— Если у вас все готово и если готовы лично вы.

— Не уверен, что готов…

— Это нормально.

— Но и ждать я больше не могу.

— Тогда мы можем приехать.

Пауза.

— Скажите… — современник замялся. — Это быстро?

— По-разному.

— Час?

— Иногда меньше.

— Иногда больше?

— Иногда больше.

— А они… — Он запнулся. — Они будут… осторожны?

— Разумеется.

— В каком смысле?

— Именно в том, в каком вы спрашиваете.

— Они будут делать вид, что… — Он не договорил.

— Что им не все равно?

— Да.

— Они не делают вид, — сказал собеседник решительно. — Они работают с тем, что есть.

— То есть…

— Мы не обсуждаем подлинность. Скажем так: наши сотрудники проходят специальную подготовку для того, чтобы эмоционально поддержать клиента в сложившейся ситуации. Мы помогаем.

Современник снова вздохнул.

— Вы давно этим занимаетесь?

— Достаточно.

— И люди правда звонят?

— Вы же звоните.

— Да… Но когда мне дали ваш номер… я не поверил, что такая служба есть.

— Обычно не верят.

— А потом?

— Потом звонят.

Пауза.

— Скажите… — Голос стал тише. — А если после того, как вы уедете, я пойму, что не могу? Что это было ошибкой…

— К сожалению, это ничего не изменит.

— В смысле?

— В том смысле, который вы сейчас имеете в виду — оказанную услугу нельзя отменить.

Пауза стала длиннее.

— Когда вы приедете?

— Когда скажете.

— Сегодня…

— Можем.

— Нет. Не сегодня.

— Лучше не тянуть.

— Почему?

— Потому что завтра будет тяжелее.

— Откуда вы знаете?

— По опыту.

— Я и так уже откладывал.

— Понимаю.

— Много раз.

— Разумеется.

— Это всегда… так заканчивается?

— Если человек звонит — да.

Современник затих.

— Скажите… — Он говорил медленно, будто проверяя каждое слово. — Мне нужно дома что-то подготовить?

— Нет.

— Ничего?

— Достаточно, чтобы все было как есть.

— То есть не трогать?

— Советую не трогать.

Пауза.

— Знаете, я боялся, что придется объяснять.

— Я понял. Объяснения не требуются.

— Это хорошо.

— Обычно достаточно сказать, что вы готовы.

— Готов… — повторил современник, но это прозвучало скорее как вопрос.

— Вы спрашиваете или говорите?

— Говорю. — Еще один вопрос.

— Тогда все просто.

— Все-таки просто… — Современник усмехнулся, но без звука.

Собеседник не ответил.

— Скажите… — снова начал современник. — Когда они приедут… — Он замолчал.

— Да?

— Они ведь не будут задавать лишних вопросов?

— Как вы захотите. Но, как правило, нет.

— Но… будут смотреть?

— Конечно.

— Внимательно?

— Ровно столько, сколько нужно.

— И…

— Да.

Пауза.

— Я один.

— Это удобно.

— Почему?

— Так проще.

— Я тоже так подумал.

— Тогда давайте договоримся о времени.

— Давайте.

— Когда?

— Давайте все-таки завтра… В три… Нет, в половине четвертого.

— Давайте в три.

— Почему?

— Откладывать можно бесконечно, полчаса ничего не решат, но добавят вам муки.

— А потом?

— Потом вы забудете.

— Разве можно…

— Можно или нельзя — вы забудете.

Тишина.

— Условимся так, — предложил собеседник, — через сто дней вы оставите отзыв о нас на «Яндекс.Услугах».

— Отзыв?

— Да. Это помогает.

— Кому?

— И нам, и вам.

Пауза.

— Хорошо.

— Тогда завтра в три.

— Да.

— Спасибо, что выбрали нас.

Собеседник уже собирался повесить трубку, но современник поспешно сказал:

— Подождите…

— Да?

— Когда они приедут… мне нужно будет… попрощаться?

Короткая пауза.

— Если захотите.

— А если нет?

— Тогда нет.

— Понимаю.

— Тогда до завтра.

— Спасибо, что вы есть.

— Спасибо, что выбрали нас.

— Так выбора особо не было. — Но место собеседника уже заняли гудки.

Звонок в дверь раздался в 15:01. Это было не опоздание, а политика компании.

— Здравствуйте! Вы, наверное, Владимир, — сказала миловидная девушка в изящных очках. Голос у нее был теплый, чуть усталый — голос человека, которому точно не все равно.

За ней стояли двое: молодой и пожилой. Первый смотрел доброжелательно. Пожилой — хмуро — так глядят люди, которые слишком хорошо знают, что будет дальше. У обоих под мышками были аккуратно сложенные, пока еще плоские новые коробки.

— Мы решили приехать втроем, чтобы отнять у вас меньше времени. Мы войдем?

Владимир отошел от двери. Трое перешагнули через порог.

— Тапочки…

— Не надо, — ответил молодой. — Если не возражаете, мы наденем бахилы.

Трое достали из карманов бахилы, сшитые из толстой ткани, — точь-в-точь библиотечные.

— Куда нам проходить? — спросила девушка.

— Давайте за мной.

— Какая у вас восхитительная библиотека! — ахнула она, оказавшись в гостиной. — Это все для нас?

Владимир кивнул. Девушка взяла с полки томик с портретом Наполеона, перелистала несколько страниц.

— Владимир, я не знаю, кто вам дал наш номер, но… Кто-то очень правильно вам посоветовал. Уникальное собрание! Мы постараемся, чтобы каждая книга попала в хорошие руки. А какие романы! У вас безупречный вкус. Это же сколько времени надо было собирать?!

Шквал заказной радости не позволил Владимиру сообщить, что первые книги купил еще прадед, а романы принадлежали его бабушке и ее сестре.

Девушка продолжила ходить по комнате, эффектно перемежая осанны, дифирамбы и оды. Все это продолжалось бы и дальше, если бы молодой не спросил:

— Ну как вы? Можем грузить?

Владимир кивнул.

— Хотите, пойдите на кухню пока. Не все могут смотреть.

Он покачал головой. Пожилой — тот самый, которому Владимир вряд ли открыл бы дверь, будь тот один, — уже стоял у полки. Сначала он снимал книги по одной, неторопливо, почти бережно; несколько томов даже машинально отряхнул от пыли. Потом стал брать по две, по три книги, не глядя на корешки. Еще через минуту он подхватил сразу полметра бабушкиных романов и, коротко выдохнув, хлопнул их об пол.

— Николай, — негромко сказала девушка, — осторожнее, пожалуйста.

Пожилой пожал плечами и продолжил.

В горле у Владимира нарастал ком… Опять клише, снова штамп… Так, наверное, у всех… Он все-таки вышел на кухню, чтобы не видеть укор книг… Еще одна избитая фраза…

Владимир поставил чайник, смотрел, как закипает вода. В этом занятии ничуть не больше оригинального…

Пауза.

Полки уже были пусты. Светлые прямоугольники там, где стояли книги, — обои не успели пожелтеть под ними за эти годы.

— До свидания, Владимир! И еще раз спасибо вам — не только от нас, но и от будущих читателей вашей замечательной библиотеки!

Это был уже пионерский перебор. Непрофессионально. Надо будет упомянуть в отзыве.

Дверь закрылась. Сама? Или кто-то ее закрыл…

Владимир подошел к окну. Внизу молодой и Николай закидывали коробки в кузов небольшого грузовика. Просто так — через борт. Картонные параллелограммы рассыпались, книги рвались, сам кузов был заполнен не рядами, не связками, а бесформенным, тяжелым навалом — как если бы внутрь летели не предметы, а сама их прежняя значимость, уже утратившая очертания. Ясно, что сегодня бригада и грузовик посетили уже несколько квартир.

Поверхность груды была неровной, текучей: отдельные тома то выдвигались, то оседали, образуя зыбкие уступы, по краям которых медленно сползали тонкие осыпи страниц и обрывков корешков. Все это шевелилось почти незаметно, подчиняясь каждому новому броску, и в этом едва уловимом движении чувствовалось нечто тревожно-живое — не жизнь, конечно, а ее упрямое послесловие.

Очередная коробка вырвалась из рук Николая — не столько выскользнула, сколько будто бы отказалась быть удержанной, — задела борт глухим, почти деревянным звуком и, потеряв форму, распалась у самой земли. То, что она хранила — десятки миллионов букв, — на мгновение обрело странную свободу: книги разлетелись веером, словно каждая из них пыталась занять собственное пространство. Но вокруг не было полок — только весенняя грязь. Из умеренно оптимистичной, залитой солнцем лужи на Владимира в последний раз взглянул Наполеон.

Молодой, вероятно, что-то сказал — может быть, выругался, а может, только втянул воздух сквозь зубы. Звук не долетел, растворился, как растворяются все необязательные подробности, когда происходит нечто более важное.

Странным в происходящем было даже не падение… Удивляло Владимира, пожалуй, только то, что само его естество отказывалось удивляться. Происходящее не вызывало ни протеста, ни даже запоздалой мысли о том, что удивиться было бы уместно. Все совершалось с той будничной окончательностью, с какой подросток, не дочитав, закрывает на даче книгу в последние числа августа. Например, 28-го.

Николай, чуть помедлив — как если бы позволил себе крошечную уступку тяжести момента, — принялся собирать книги по одной. Напарник помог ему. Без спешки, но и без выбора: каждая поднималась одинаковым движением и так же одинаково летела через борт, где их уже ничто не различало.

Девушка стояла в стороне. Странно, но очков на ней не было. Она говорила по телефону — негромко, сосредоточенно, чуть отводя лицо. Выражение его казалось серьезным, почти служебным. Во взгляде — спокойном, собранном — тоже таилось что-то окончательное, словно все, что можно было обсудить, уже обсуждено, и осталось лишь довести начатое до конца.

Владимир заварил чай и сел за стол. Через несколько минут он поймал себя на том, что не помнит, о чем только что думал.

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Приехали, забрали, увезли. Все быстро и четко. Квартира будто бы стала просторнее. Странно — стены те же, а воздуха гораздо больше. Очень жалею, что так долго откладывал. Спасибо большое, вы мне очень помогли.

✔ Отзыв изменен пользователем

Владимир К.

Москва

100 дней назад