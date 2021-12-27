Я боюсь утонуть в колыбели несбывшихся снов

И увязнуть ногами в мягких перинах, выбираясь из жаркой кровати,

Задохнуться под одеялом, сшитым крепкими нитками, не найти сил на вдох

И не выбраться никогда из душных кровати объятий.

Среди плюша и шерсти, в бреду возникших картин

Не найти панадола, малины, лимона и воздуха,

Среди плотных подушек и влажных от пота простынь

Не найти бликов света дневного, не найти голоса.

Собирая все силы, звать маму, но знать, что мой голос слаб,

Пережить тишину между первым и вторым криком,

Лежать одному, надеясь услышать шаг

Вблизи моего лежащего тела липкого.

Собирать силы долго и много, чтоб тихо позвать,

Бесполезно позвать, чтоб меня никто не услышал.

И беспомощно ждать.

И становиться тише.

Пережить одинокою ночь, когда жар в голове,

Когда сухость во рту и в ступнях упрямый холод,

Не согласный на одеяло и плед,

Когда постель — причина, не повод.

Но проснуться после полудня, узнав за окном

Жизнь и шум, суету среди птичьего свиста.

Слышать: люди из офисов мчатся к обеду бегом.

Не притронуться: к завтраку, неаппетитно остывшему.

Бледным, слабым, но все же дышать и жить,

И хрипеть, и стонать, но все ж выдыхать слова.

Не боюсь подняться в температурную высь.

Я боюсь только ждать. И не дождаться утра.

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