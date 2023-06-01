Сборник рассказов

Все огни — огонь.

Х. Кортасар

Вечное лето

Память умеет останавливать время.

Лето. Мне десять. Я, мой брат и мои сестры на пруду. Не только мы тут, еще половина деревни. Жара стоит страшная. Днем за тридцать пять уже две недели. Земля трескается, как краска на старых стенах. Земля похожа на соты, заполненные черным медом. Сохнут огороды, сохнет в полях пшеница. Все ждут дождя и каждый день ходят на пруд. Сидят в воде долго, часами. Выходят на берег не для того, чтоб погреться, в этой воде невозможно замерзнуть, для того, чтобы поесть, позагорать, почитать книжку. Солнце над нами, злой веселый хохочущий бог. Все под его руками выглядит горячим. Воздух истекает жаром. Стрелки часов перемешивают горячий бульон дня.

Мы братья-сестры, мы дети, мы играем в мяч. Наш визг разбивается о берега и пропадает в зарослях прибрежных трав — лебеды, крапивы, тимофеевки. От наших криков травы выстреливают в воздух крохотными облачками пыльцы.

У дна шныряют пескари, и, если встать неподвижно, они начинают искать что-то меж пальцев ног, увязших в илу. Подкапываются под пятки, щекочут, но попробуй поймай. Не удастся.

Пескарь красивая рыбка. Похожа на маленького осетра.

Я бью мяч. Он взлетает в воздух, и моя память останавливает его там. Она может держать его там сколь угодно долго. Вечность.

Я вхожу в эти зеленые воды пруда под солнечные, горячие, как банный пар, лучи. Я иду меж детьми, застывшими в игре и молча с раскрасневшимися лицами взирающими на мяч.

Кто это? Неужели это я? Да, наверное. Какой я был мелкий в десять лет. Но уже начал толстеть. Лет в семь-восемь я был скелет скелетом, а тут смотри-ка…

Сестра Иринка. Почти ровесница. Уже начала оформляться фигура. Лифчик чем-то наполнен. Как и все, смотрит на мяч в небе. Это ее мяч.

Вторая сестра, Оксанка. Совсем малявка. На ней и трусы-то сидят перекошенно. Тонкокостная, улыбчивая.

Колька, брат. Родился как-то неправильно, вывихнули ногу. Так и проходил, хромая, до самого конца. Потому и тут стоит перекошенный. Но улыбается. У него вообще была одна из самых сложносочиненных улыбок, что я видел. Смотрит на мяч. Умер, чуть не дожив до миллениума. Работал в прокуратуре. Отправили шерстить Ростовское МВД. День и ночь жили под охраной. И так два года. Помножьте на то, что это девяностые и это Ростов. Врачи после вскрытия говорили, что у него было сердце, как у восьмидесятилетнего старика. Но Колька всегда был впечатлительным. Мы оба были запойными читателями. Я стал писателем, его сгубило впечатлительное сердце.

Серега. Крепыш. Мой ровесник, но мускулов раза в два больше. Деревенский. У него в жизни было два варианта, спиться или сесть. Урвал оба. Его сбила машина, когда он ехал пьяный на мотоцикле. Он тогда был под следствием. Жесткий был, интересный.

Виталик. Самый мелкий из всех здесь присутствующих, притом что не самый младший. Быстро бегал. Очень быстро. Когда я увидел его вернувшегося из армии, руки его были исполосованы поперечными шрамами. А тут он смеется.

Солнце горит в вышине. Солнце поет, хлопает себя по пьяному пузатому животу и пьет свое жаркое вино.

Мяч падает в воду, и мы с визгом и криками бросаемся на него. Кто-то хватает мяч и, выбежав на мелководье, ударом ноги отправляет его в небо…

Стой, время.

Вот эта соплюшка начнет лазить с мужиками в одиннадцать, в четырнадцать родит. Впрочем, сейчас она при семье и все плюс-минус хорошо.

Этот мальчик сторчится под занавес девяностых.

Этого забьют лопатой. Неизвестно кто. Ночи в деревне темные.

Этот побывает три раза в Чечне. Первый раз по призыву. Два — добровольно, по контракту. Жив и здоров до сих пор. И дай ему Бог…

Моя племянница. Тут совсем кроха. Сейчас на Кипре и возвращаться не собирается. Наверное, самая близкая мне по духу из всех. За исключением некоторых моментов.

Баба Тоня. Продавщица сельмага. Входит в пруд в чем-то, больше похожем на латы. Защищается от брызг и хохочет.

Иван Кузнец. Он и брызгал. Рыбак, гармонист, бедокур. Но, как не стоит деревня без праведника, так не стоит она и без бедокура. После его смерти тут все и повалилось.

…Играет солнце на резиновых боках мяча. Пока время остановилось, можно рассмотреть каждого в деталях. Каждому можно ткнуться в щеку губами, обнять, взъерошить волосы.

Прошедшее принадлежит только тебе.

…Я сбегал в сад, что стоит на берегу пруда, нарвал яблок. Кидаю их с обрыва. Это вкусные яблоки — «осиновый сок», самые вкусные.

Все ловят.

Стой, время.

Я хочу еще раз посмотреть, как будут падать капли на лицо моей сестры Иринки. Как хитро и в то же время беззащитно она будет жмуриться.

Я хочу снова увидеть младенчески бесполое лицо Оксанки.

Я хочу увидеть руки Виталика без поперечных шрамов.

Хочу увидеть брата Кольку просто живым.

Хочу увидеть Светку просто ребенком.

Дашку хочу увидеть русской девочкой.

Стой, время…

И Серега пусть жив. И тот, сторчавшийся, которого я не помню, пусть тоже будет жив.

Пусть мяч висит в небе, Господи. Неужели тебе было так трудно подвесить его там навсегда?

Чтобы мы вечно смотрели на его блестящие, мокрые от прудовой воды бока…

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