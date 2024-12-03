Ульяна Бисерова

«Таракан из Руанды»

(«Абрикобукс»)

Цитата: «“Инъези”. Таракан. Грязное, презираемое насекомое. Так вооруженные головорезы, выступающие за установление главенства хуту, называли тутси — всех без разбора. И считали, что поступать с ними надо так же, как с насекомыми, — изловить, прихлопнуть, раздавить без всякой жалости и вымести поганой метлой — прочь, прочь!»

Для кого: подростки от 12 лет и взрослые, которые не боятся сложных тем в литературе — и мировой истории, любят размышлять над прочитанным и обсуждать книги.

О чем: очень трогательная, грустная, но жизнеутверждающая история об огромной силе, которая скрывается в хрупкой девочке, пережившей величайшую трагедию — потерю своей семьи. История Оливии Каремера вымышлена, но основана на документальных событиях. Ульяна Бисерова, известный детский писатель, которая до этого писала в основном фантастику, выступила в неожиданном для себя амплуа — эта история абсолютно реальна. Гражданская война в Руанде долгое время оставалась на периферии внимания европейского континента — далеко и «локально», в то время как в этой страшной резне, случившейся летом 1994 года, погибло не менее миллиона человек. Главная героиня повести — двенадцатилетняя Оливия — хуту по отцу и тутси по матери, но чуть более похожая на мать. Все детство она растет в любящей семье и мире, в котором никто не задумывается о том, к какой этнической группе ты принадлежишь, в стране, язык которой изобилует поговорками и «создан для гимнов и песнопений, торжественных и прекрасных, как пылающее закатное небо». Но однажды все стремительно меняется. Сначала дети в школе — главные флюгеры общественных изменений — начинают шептаться за спинами друг друга, а потом приходят зверства и разбой. И Оливия остается одна, оказавшись в католическом колледже Святого Сердца в Монреале, где каждую ночь она будет просыпаться с криками от кошмаров, которые не оставляют ее ни на минуту. «Таракан из Руанды» — история о том, что иногда человеку приходится против собственной воли выбирать сторону в чужом конфликте, потому что если ее не выберешь ты, решение примут за тебя. О том, что даже в самом черном дне найдется хотя бы одна счастливая минута. А еще о силе человеческих воли и характера: не всегда то, что нас не убивает, делает нас сильней, но если жизнь продолжается, продолжается и надежда.

Максим Кронгауз

«Пишем сказки с Максимом Кронгаузом»

(«АСТ»)

Цитата: «Я сказал, что сейчас прочитаю сказку, а слушатели должны будут отгадать, на какую русскую народную сказку я опирался. Или иначе: на какую сказку будет похоже то, что я расскажу. Я поменял в ней героев и даже тему, но какие-то очень важные вещи сохранил».

Для кого: дети от 6 лет и все, кто любит рассказывать истории, хочет разобраться в том, как устроены сказки и кому не дает спокойно спать безудержная фантазия.

О чем: известный лингвист Максим Кронгауз написал простое, понятное и увлекательное руководство по смысловым и композиционным блокам известных народных сказок: «сказочный механик» раскручивает «Колобка», «Теремок», «Репку» и другие истории на составные части, чтобы показать читателям, как они устроены. И если изучить и понять это устройство, можно легко написать множество собственных историй по традиционным сказочным канонам. Из этой книги читатели узнают, как футбольный матч между Россией и Бразилией связан с Колобком, паром, больше напоминающий Ноев ковчег, с Теремком, можно ли отправить Василису Премудрую в другую сказку справляться с проблемами вместо Ивана-Царевича и нужен ли трем поросятам английский язык. После прочтения невозможно перестать придумывать, комбинировать сказки и выполнять задания из книжки — в общем, идеальное времяпрепровождение для новогодних каникул.

Вика Козлова

«Мой дедушка — призрак»

(«Поляндрия»)

Цитата: «На фотографиях мой дедушка все время смеялся или хотя бы улыбался, он корчил рожи, дурачился, держал маму и бабушку, свою жену, за руки или за плечи. Я однажды видела своего дедушку мертвым, но никогда — таким живым».

Для кого: дети от 6 лет и взрослые, которые не знают, как говорить с детьми о потере близкого человека.

О чем: у Симы умирает дедушка, и ей поначалу кажется, что они с мамой приняли это известие нормально. Сделали то, что полагается делать в таких случаях, вернулись домой и продолжили жить своей обычной жизнью. Но потом оказалось, что самые сильные чувства и переживания могут настигнуть позже, когда, казалось бы, «все» позади. Просто когда ты ребенок, твоя психика справляется с этим чуть иначе, чем психика взрослого человека. И горевание — это не всегда слезы: Сима наблюдает, как ее мама становится все более безразличной, аморфной, словно и сама — неживой. Ее больше не интересует, как дела у дочери в школе, бардак дома и множество вещей, которые еще совсем недавно были очень важными. К тому же Сима подозревает, что дедушка не совсем умер, а превратился в призрака и увлек внучку в очень странный мир, который способна увидеть только она одна. Очень добрая и светлая история Вики Козловой на сложную и грустную тему иллюстрирует простую евангельскую мысль о том, как важно, сохраняя память об ушедших, позаботиться о живых — тех, кому наши помощь и участие действительно необходимы: «иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». В сложных, трагических ситуациях важно, чтобы кто-то оказался взрослым и подумал о близких. Иногда этим взрослым оказывается как раз ребенок.

Евгений Рудашевский

«Почтовая станция Ратсхоф. Приют контрабандиста»

(«КомпасГид»)

Цитата: «Головоломка, названная лабиринтом мертвеца, оказалась слишком сложной. Гаммер нашел в интернете десятки спорных решений, ни одно из которых не привело к сундуку, если только какой-нибудь ушлый охотник не выкопал его втихаря. Никто не мешал тому же юристу Новакаускасу воспользоваться смертью Смирнова и присвоить спрятанное им золото. Многие вообще подозревали, что эта история — обыкновенный розыгрыш».

Для кого: подростки от 12 лет и взрослые, любящие детективы, приключения, динамичные истории с множеством загадок. Особенно уже прочитавшие первую книгу серии — «Лабиринт мертвеца».

О чем: компания молодых людей из Калининграда отправляется в Болгарию на поиски приключений. Вернее, родным они говорят, что поваляться на пляже и навестить тетку одной из героинь, иначе кто бы их отпустил. Но на самом деле покоя им не дает запутанная и так до сих пор и не разгаданная история, начавшаяся с одной почтовой открытки в прошлой книге и продолжившаяся открытием целого любительского детективного агентства. Дело в том, что Оля, одна из главных героинь, увлечена посткроссингом — переписывается с людьми со всего света, а у ее родителей в Калининграде небольшой магазин открыток и сувениров. Ребята выяснили, что сокровища весьма экстравагантного калининградского богача, о котором они узнали еще в прошлом романе цикла, — не обман и не выдумка, и следы к ним ведут в болгарские горные пещеры. Евгений Рудашевский — писатель, путешественник и искатель приключений — настоящий амбассадор активного образа жизни и узнавания нового. В его книгах для читателей открываются целые миры: цивилизация майя, народы тундры, жизнь в тайге, сибирский шаманизм, Амазония, древний Кенигсберг, теперь вот — Болгария. Тот случай, когда вместе с сопереживанием героям новое узнается легко, с удовольствием — и запоминается мгновенно и навсегда.

Анджела Леон

«Лина. Приключения архитектора»

(«Поляндрия»)

Цитата: «Она понимает, что самое важное уже есть: все эти люди встречаются здесь и наслаждаются этим местом! Не нужно ничего сносить, ведь фабрика — часть истории этого квартала. Ее нужно только расширить. И вот Лина проектирует театр, столовую, выставочное пространство, лаборатории, и даже реку, и даже камин!»

Для кого: для детей старше 5 лет, которые хотят узнать, что делает архитектор, и рассмотреть вместе с родителями яркие и красивые картинки.

О чем: в основе этой книги — биография Акиллины Бо (Лины Бо Барди), бразильского архитектора итальянского происхождения, которая оказала важнейшее влияние на продвижение социокультурного потенциала архитектуры. Лина родилась в 1914 году, когда началась Первая мировая война, и умерла в 1992 году, на ее глазах совершались важные мировые события. Она уехала из Италии Муссолини в Бразилию, почувствовала, что это то самое место на Земле, где ей хочется жить, но и там далеко не всегда было просто и все получалось. И тем не менее талант и огромное желание заниматься любимым делом оказались способными творить чудеса: она проектировала музейные комплексы с мировым именем, коллекционировала произведения искусства, создавала дизайн мебели — а главное, никогда не боялась экспериментировать и умела наслаждаться жизнью. В этом смысле построенный ей SESC POMPEIA — абсолютное воплощение ее характера, место, где люди разных интересов и достатка могут проводить время по своему желанию, и всем найдется занятие по душе. Яркая книга о маленьком человеке на фоне большой истории, теории малых дел, которые по прошествии лет оказываются делами поистине огромными.

Кьяра Лоссани, Микаэль Бардэджа

«Сальвадор Дали. Голубой берег»

(«Поляндрия»)

Цитата: «На полотнах Дали преображается все! Помнишь, однажды он нарисовал тебя с крыльями? Чего же ты ждешь? Отмахивайся от дурных слов, прогоняй унылые мысли, будь к ним беспощаден! А затем выбирай, кем ты хочешь быть — скалой или птицей!»

Для кого: для всех, кто хочет лучше понять творческий метод Сальвадора Дали.

О чем: собрались как-то оцелот, осел, курица, носорог, лебедь, конь и муравьед, чтобы выяснить, что за беспредел происходит на картинах Сальвадора Дали. Что за странные сюжеты рождены были его фантазией и почему они должны в этом участвовать. Если у вас или вашего ребенка тоже возникают такие вопросы, эта книга — для вас. Прекрасно иллюстрированная — с отсылками ко всем основным работам мастера, — она кратко и очень доступно рассказывает об основных этапах биографии художника, особенностях его авторской манеры и принципах, которым он следовал в искусстве. Следя за разговором животных, читатель узнает, как интерпретировать те или иные образы на картинах Дали, в какое время и в качестве реакции на какие события они появились, и вообще — как «читать» картину, когда она не просто отражает действительность, но становится настоящим гимном человеческой фантазии.

Шарлотта Инден

«Дорогой Санта! История волшебной переписки»

(«Альпина.Дети»)

Цитата: «В будущем году я загадаю желание, чтобы белым медведям жилось лучше. И кенгуру. И нам всем, страдающим от изменения климата. Но в этом году я просто радуюсь моему рождественскому подарку. Да, я его уже получила, а ведь еще два дня до Рождества. Но папа не утерпел и рассказал нам. Так он радовался своей новой работе».

Для кого: для детей младшего школьного возраста и всех, кто верит в Деда Мороза.

О чем: Люси учится в пятом классе, она недавно переехала в Германию из Англии и немножко грустит по этому поводу: когда часто переезжаешь, не успеваешь завести друзей. Конечно, у нее есть старшие брат и сестра, но это же не то же самое. И есть родители, но мама часто занята, а папа в последнее время сильно грустит из-за работы и даже ездит к психологу. В общем, на новом месте не очень-то весело, но одно открытие, совершенное девочкой, намекает на то, что все может измениться. Потому что ее сосед — сам Дед Мороз, хоть и не признается в этом. Но у него есть белые волосы и борода, зычный голос и домик, выходящий одной стороной на лесную полянку. Поэтому она решает написать ему письмо, рассказать, что она его рассекретила, и попросить его выполнить ее самые заветные желания: чтобы папа не грустил, в школе появились подруги, наконец, чтобы пошел снег — потому что какие рождественские чудеса без снега? Волшебная повесть о любви, принятии и вере в чудеса вопреки обстоятельствам.

Евгения Русинова

«Все про моего папу»

(«Стрекоза»)

Цитата: «Вот папа и придумал, что если бы я был героем истории о пиратах, то я был бы сундуком. И я на него немного обиделся за это. Какой я сундук? Я же вылитый Черная борода — только без бороды, конечно. И волосы у меня светлые. Но это неважно. А вот он — сундук! Шкатулочка с сюрпризами. Никогда не знаешь, что в нем хранится. С моим папой точно не соскучишься!»

Для кого: для любителей книг в духе «Денискиных рассказов» и «Однажды Катя с Манечкой» — для семейного чтения с детьми дошкольного возраста и самостоятельного чтения младших школьников.

О чем: истории про мальчика Артема и его папу, с которым не заскучаешь, потому что приключения ждут их буквально на каждом шагу: то на надувной кровати с горки поедут, то вместо подарка маме на день рождения бутерброд с колбасой в сумку подбросят, то вообще в космос улетят. И интонация у книги правильная, искренняя — та самая, которой дети верят, без снисхождения и маскируемого высокомерия. В общем, будет очень весело, смешно и динамично, никакой скучной морали и поучений — книжка, от которой становится хорошо и радостно и детям, и взрослым.

Наталья Ключарева

«Моя воображаемая кошка»

(«КомпасГид»)

Цитата: «Но аллергии этого показалось мало. Она росла и ветвилась, как зловещее черное дерево. И постепенно захватила и всех остальных зверей. Мама стала безудержно чихать в конюшнях и цирках, задыхаться в зоомагазинах и на выставках собак. В общем, к тому времени, как мы с сестрой родились, у нас уже не было ни малейшего шанса на домашнее животное. Разве что рыбки. Но…

— Рыбки не будут тебя любить, — вздыхает мама. — А ты ведь именно этого хочешь».

Для кого: для детей от 6 лет и всех, кто любит животных и мечтает о питомце.

О чем: история, рассказанная девочкой, которая живет с мамой, папой и младшей сестрой. С сестрой не то чтобы мирно, но тут уж ничего не поделать: на ком-то же надо им оттачивать навыки социального взаимодействия. Героиня мечтает о домашнем животном, лучше всего кошке, но у мамы сильнейшая аллергия буквально на всех, поэтому мечта остается неосуществимой. До тех пор, пока в их жизни не появляется черная кошечка, словно свалившаяся с неба. С тех пор начинаются настоящие приключения — с надеждой и радостью, отчаянием и злостью. Но главное — как в любой волшебной сказке (а разве появление кошки в этих обстоятельствах не чудо?) — все, конечно, закончится хорошо. И даже маминой аллергии не останется ни единого шанса. Потому что любовь всегда побеждает.