Термос с шиповником

Ведущая в микрофон представила меня залу: фасилитатор, менеджер с пятнадцатилетним опытом в IT и… поэтесса. Дальше я уже не слышала. Дальше внутренний критик вцепился мне в ушные перепонки: «Какая наглость! Ты кем себя возомнила?! Какая поэтесса?! Кому ты нужна в бизнесе со своими стишками!»

Дежурная улыбка — броня, выкованная годами опыта, — помогла сглотнуть подступивший ком, а вместе с ним и слова критика. Мероприятие прошло по плану. Но на перерыве меня догнал вопрос: «Вы же поэтесса? Как понять, что у ребенка поэтический талант?»

Врасплох! Я сама только в тридцать шесть позволила себе признать, что внутри живет этот самый дух. Что он не просто гость случайный, а часть меня. Ребенком мне никто ничего не объяснял про поэзию, как про путь или дар. Ответила я что-то смущенное, дежурное: «Любой талант нужно взращивать… Пусть ребенок сам выберет… Покажите просто то, что сами искренне любите».

А вечером накрыло. Как же — никто не говорил? А бабушка? С ней ведь часами…

«Мама спит, она устала… Но и я играть не стала! Я волчка не завожу, я уселась и сижу…»

Папа и мама тогда много работали. Норма — работать, подрабатывать, а по ночам еще что-то предпринимать. Деньги достаются потом и кровью, это впиталось без слов. Поэзия в этой картине мира не просто не кормила — ее там не существовало. Она была как тот куст шиповника у подъезда, где бабушка работала вахтером. Весной цветет, осенью ягоды — птицам или в термос. Красиво? Да. Естественно? Конечно. Можно ли этим жить? Ну что за глупости.

А мы с бабушкой жили. Что-то постоянно предпринимали: жарили гренки с яйцом и луком на общей кухне, снаряжали термос тем самым шиповником, выуживали яблоки между деревянными оконными рамами. И в воздухе всегда витали стишки, как тополиный пух, которым засажена половина города. Незаметный, но неотвратимый.

«Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня».

Приговаривали мы, убирая постель, и мир вокруг становился игрой.

«Где обедал, воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткою у льва».

С серьезным видом отвечала я на ее «ти проголодалась, ты, детухна?»

«И там я был, и мед я пил», — вздыхала она порой, глядя в окно. Словно и правда только, что вернулась из сказки.

«Кому память, кому слава, кому темная вода, — ни приметы, ни следа».

Это она уже телевизору. В нем жил большой, непонятный и часто враждебный мир. Мир, в котором даже бог Гермес был мошенником. Мир, где врачи делают больно, а чиновники глухи. Бабушкин тихий стихотворный упрек в сторону этого мира — может, оттуда и мой критик научился ворчать? Накопил этого общего семейного недоверия к тому, что снаружи?

Но со мной она была другой.

«Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки, обнимают и целуют косолапого: “Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!”»

Засыпала на ее коленках под эти строки, вдыхая аромат парного молока и солнца, въевшийся в кожу. Ее одежда — грубая, выносливая ткань, но от бесконечных стирок ставшая нежнее сливок. Нежнее была только кожа у морщинок вокруг ее глаз. Я зарывалась носом в ее мягкую грудь и таяла карамелькой.

И все это было так естественно, как дыхание. Как тихое бормотание радиоприемника у ее кровати, из которого лилась фоном классическая музыка, — я даже не знала названия станции. Оно просто было. Как и стихи. Они приходили ко мне и в школе, и в институте — редко, раз в год, может, чаще. Строчки рождались сами собой, я их записывала и почти никому не показывала. Не от стыда — от ощущения их полной бесполезности. Зачем показывать что-то бесполезное миру, где нужно зарабатывать потом и кровью, где искусство — это блажь, если ты не получаешь Пулитцеровскую премию? Где нет ни одного знакомого художника, который бы жил своим ремеслом… Как тот цветок шиповника — красив, но не накормит. Разве что в термос заварить.

Я пошла в IT, строила карьеру, управляла проектами, командами. Масштаб всегда манил меня — не тысячи, нет, сразу миллионы, все человечество. Но как применить это к себе? Казалось, масштаб требует чего-то осязаемого, признанного, Нобелевской премии, корпорации-гиганта. А тут — стихи. Бесполезные цветы шиповника.

И только сейчас, стоя на сцене перед людьми, вдруг осознала: поэзия — это и есть мой масштаб. Здесь я могу говорить о человечестве. Здесь я нахожу связь с историей, с предками, с той силой, от которой бегут мурашки, когда читаешь на гербе родного города Смоленска: «Несгибаемый дух все превозможет». Бабушка, прошедшая войну, прятавшаяся в болотах, голодавшая и со всеми деревенскими, кто выжил той ночью, варившая общий суп, в котором «крупина за крупиной гоняются с дубиной», — она ведь тоже была этим духом. Несгибаемым, но мягким, как ее бесконечно стиранная одежда — и полным любви.

Имея только карьеру, я была уверена, что карта моего мира полностью закрашена. Но в периоды самых тяжелых испытаний, когда я заваривала тот самый шиповник в термосе и наблюдала падение очередных несущих жизненных опор, — ко мне вернулась поэзия. Как и опора на род. Ведь у меня никогда не будет другой мамы, другого папы, другой бабушки. То, что дано по праву рождения, — нельзя отнять. Поэзия стала такой же данностью, такой же частью меня, которую нельзя забрать или игнорировать. Она подсветила белые пятна на моей карте. Показала, что мир не только про «зарабатывать». Что есть вещи, которые просто есть, как тот куст шиповника, как радио у кровати, как тихая музыка смысла, звучащая всегда, если прислушаться.

Бабушка, знаешь, а я ведь и сама теперь пишу стихи. Каждый день. Рассказы, заметки, строчки. Что-то рождается. И это больше не кажется бесполезным. Это кажется единственно важным.

Я завариваю шиповник в термосе. Совершенно другой термос, другой шиповник, другая вода. Но чай — так же согревает. И поэзия — тоже. И ты — все та же моя бабушка. Опора. Тихий фон моей жизни, ставший наконец музыкой.

Я скучаю. И я благодарю. Каждой клеточкой. Каждой строчкой.