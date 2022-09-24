Лестница

Когда ты светом оборачиваешься, То видишь тени из-под рук: Там муравьи и пчелы прячутся, Там жизнь идет на новый круг. Они там строят в небо лестницу И поднимаются по ней. И жизнь идет, и — очень верится — Туда, откуда все видней.

* * *

Всю зиму державшийся лист Случайно упал мне на плечи, И мне зацепить себя нечем, И вместе мы падаем вниз. А мир продолжает стоять, Тянуть свою тяжкую ношу, Где жизнь человека дороже Всего, что он может объять.

Ладога

Где-то на самой окраине веры в чудо

Я собирать сухоцветы в карманы буду,

Буду развешивать гроздья рябины на тонких ветках,

Чтоб каждый вечер домой возвращаться по их отметкам.

Вереском пахнет земля, и огонь, и ветер.

Маленький остров сегодня один, и на белом свете

Только туман — молоко, горизонт незрячий,

Лодок не видно. По рации:

«База — Баклану. Прошли Рыбачий».

На пороге зари

Ты пройдешь через сердце тумана, а там Карусели над полем и песни И сосновые лапы стучат в барабан, Размечая порядок созвездий, И костры над рекой на тропу держат путь И спускаются вниз по течению. Ты пришел, чтобы ручку земли повернуть Там, где мир начинает вращение.

Год прошел

Перевал — первых ласточек вал,

Переход из пустыни забвенья

К новым всходам весенних растений —

Новой жизни неявный сигнал.

Остается заснеженный дом

И все те же мохнатые елки.

Перестроились стрелки, и толку?

Тишина и гирлянды кругом.

А на деле закончился год,

И как будто закончилось что-то,

Что хватает за шею кого-то

И ни петь, ни дышать не дает.

Что же делать? Да запросто жить.

Так же лить из пустого в порожнее,

Но однако теперь осторожнее,

Чтоб ни капли уже не пролить.

Закоулки памяти

Мы оставляем душу в тех местах, Которые привыкли видеть сами Еще незамутненными глазами, И воздух там блаженной пылью пах. Проходит время, мир проходит мимо, Уходит старый город на покой, Но остается навсегда живой В созвучье слов, во снах и на картинах.