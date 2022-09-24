Лестница

 Когда ты светом оборачиваешься,
 То видишь тени из-под рук:
 Там муравьи и пчелы прячутся,
 Там жизнь идет на новый круг.
 Они там строят в небо лестницу
 И поднимаются по ней.
 И жизнь идет, и — очень верится —
 Туда, откуда все видней.

* * *

 Всю зиму державшийся лист 
 Случайно упал мне на плечи,
 И мне зацепить себя нечем,
 И вместе мы падаем вниз.
 А мир продолжает стоять,
 Тянуть свою тяжкую ношу,
 Где жизнь человека дороже
 Всего, что он может объять.

Ладога

Где-то на самой окраине веры в чудо
Я собирать сухоцветы в карманы буду,
Буду развешивать гроздья рябины на тонких ветках,
Чтоб каждый вечер домой возвращаться по их отметкам.

Вереском пахнет земля, и огонь, и ветер.
Маленький остров сегодня один, и на белом свете
Только туман — молоко, горизонт незрячий,
Лодок не видно. По рации:
«База — Баклану. Прошли Рыбачий».

На пороге зари

 Ты пройдешь через сердце тумана, а там
 Карусели над полем и песни
 И сосновые лапы стучат в барабан,
 Размечая порядок созвездий,
 И костры над рекой на тропу держат путь
 И спускаются вниз по течению.
 Ты пришел, чтобы ручку земли повернуть
 Там, где мир начинает вращение.

Год прошел

Перевал — первых ласточек вал,
Переход из пустыни забвенья
К новым всходам весенних растений —
Новой жизни неявный сигнал.

Остается заснеженный дом
И все те же мохнатые елки.
Перестроились стрелки, и толку?
Тишина и гирлянды кругом.

А на деле закончился год,
И как будто закончилось что-то,
Что хватает за шею кого-то
И ни петь, ни дышать не дает.

Что же делать? Да запросто жить.
Так же лить из пустого в порожнее,
Но однако теперь осторожнее,
Чтоб ни капли уже не пролить.

Закоулки памяти

 Мы оставляем душу в тех местах,
 Которые привыкли видеть сами
 Еще незамутненными глазами,
 И воздух там блаженной пылью пах.

 Проходит время, мир проходит мимо,
 Уходит старый город на покой,
 Но остается навсегда живой
 В созвучье слов, во снах и на картинах.
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