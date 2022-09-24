Лестница
Когда ты светом оборачиваешься, То видишь тени из-под рук: Там муравьи и пчелы прячутся, Там жизнь идет на новый круг. Они там строят в небо лестницу И поднимаются по ней. И жизнь идет, и — очень верится — Туда, откуда все видней.
* * *
Всю зиму державшийся лист Случайно упал мне на плечи, И мне зацепить себя нечем, И вместе мы падаем вниз. А мир продолжает стоять, Тянуть свою тяжкую ношу, Где жизнь человека дороже Всего, что он может объять.
Ладога
Где-то на самой окраине веры в чудо
Я собирать сухоцветы в карманы буду,
Буду развешивать гроздья рябины на тонких ветках,
Чтоб каждый вечер домой возвращаться по их отметкам.
Вереском пахнет земля, и огонь, и ветер.
Маленький остров сегодня один, и на белом свете
Только туман — молоко, горизонт незрячий,
Лодок не видно. По рации:
«База — Баклану. Прошли Рыбачий».
На пороге зари
Ты пройдешь через сердце тумана, а там Карусели над полем и песни И сосновые лапы стучат в барабан, Размечая порядок созвездий, И костры над рекой на тропу держат путь И спускаются вниз по течению. Ты пришел, чтобы ручку земли повернуть Там, где мир начинает вращение.
Год прошел
Перевал — первых ласточек вал,
Переход из пустыни забвенья
К новым всходам весенних растений —
Новой жизни неявный сигнал.
Остается заснеженный дом
И все те же мохнатые елки.
Перестроились стрелки, и толку?
Тишина и гирлянды кругом.
А на деле закончился год,
И как будто закончилось что-то,
Что хватает за шею кого-то
И ни петь, ни дышать не дает.
Что же делать? Да запросто жить.
Так же лить из пустого в порожнее,
Но однако теперь осторожнее,
Чтоб ни капли уже не пролить.
Закоулки памяти
Мы оставляем душу в тех местах, Которые привыкли видеть сами Еще незамутненными глазами, И воздух там блаженной пылью пах. Проходит время, мир проходит мимо, Уходит старый город на покой, Но остается навсегда живой В созвучье слов, во снах и на картинах.