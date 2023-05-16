Мы выгребаем павшие листы — Кремировать, перезахоронить. Убитые под снегом ждали часа И крючили сухие черенки. Запомни состояние цветка, Когда листок — зеленая рука — Неуправляемо стремится к свету, Глаз прикрывая, Тянется к земле Мой дед И держит детство лета на ладони — Головки гладиолусов. Моих Корней гряду удобрил пепел, И зубы мудрости порвали рот, А руки — бесполезны-подневольны — Дрожат. Укладываю зиму по мешкам — Как мало времени от ветки до земли, Вот-вот тела трава пронзит стрелою. Я, в старость утыкаясь головою, У нежности в подмышке вою: «Убежища!» И нежность-старость отвечает мне: «Ах, луковое горе персефонье! Не плачь, не то я тоже не сдержусь».

Другие стихотворения автора читайте в 4 номере журнала.