 
 Мы выгребаем павшие листы —
 Кремировать, перезахоронить.
 Убитые под снегом ждали часа
 И крючили сухие черенки.
 
 Запомни состояние цветка,
 Когда листок — зеленая рука —
 Неуправляемо стремится к свету,
 
 Глаз прикрывая,
 
 Тянется к земле
 Мой дед
 И держит детство лета на ладони —
 Головки гладиолусов.
 
 Моих 
 Корней гряду удобрил пепел,
 И зубы мудрости порвали рот,
 А руки — бесполезны-подневольны —
 
 Дрожат.
 
 Укладываю зиму по мешкам —
 Как мало времени от ветки до земли,
 Вот-вот тела трава пронзит стрелою.
 
 Я, в старость утыкаясь головою,
 У нежности в подмышке вою:
 
 «Убежища!»
 
 И нежность-старость отвечает мне:
 
 «Ах, луковое горе персефонье!
 Не плачь, не то я тоже не сдержусь».

Другие стихотворения автора читайте в 4 номере журнала.

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