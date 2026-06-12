Входит дух рукотворной природы…

(Николаев Б. И. Четвёртый участок Отчизны : стихи. – Воронеж: Изд-во «Цифровая полиграфия», 2026. – 125 с.)

В Воронеже вышла книга стихов Бориса Николаева «Четвёртый участок Отчизны». Вторая: первый сборник с громким названием «Поэт и муза» увидел свет в 2018 году. И вот, спустя восемь лет – новая книга. Название – сдержаннее, но не без претенциозности. Где же этот «Четвёртый участок»?

Физические и метафизические границы

Разгадка кроется в географической привязке. В аннотации к изданию читаем: Борис Иванович Николаев, родившийся в 1955 году, «живёт в Каменной Степи Воронежской области». Место действительно уникальное: посёлок примерно в ста семидесяти километрах на юго-восток от Воронежа, некогда пустынная земля, превращённая легендарным Докучаевым и его последователями в зелёный оазис. «Государство прудов и оврагов», по выражению Николаева:

Нас долго хранил докучаевский дух

На этом Четвёртом участке Отчизны.



В середине прошлого века здесь возник не менее легендарный – по крайней мере, для Центрального Черноземья – НИИ сельского хозяйства.

Уже этот краткий краеведческий экскурс раскрывает содержательную интенцию книги. Не отвечая, тем не менее, на вопрос: почему же всё-таки именно «четвёртый»? Сразу скажу: в книге ответа вы не найдёте – его можно получить разве что из личной беседы с автором. Или, по крайней мере, с теми, кому он хорошо знаком.

А между тем ответ прост: территория каменностепного института разделена на участки, которым присвоены номера; участок № 4 – родной для Николаева: здесь он вырос. Здесь его «жилище» впускает, с одной стороны, явленные Творцом «степь и ковыль», а с другой сюда, «по натруженным спинам плотин», проникает вызванный к жизни учёными-творцами – «нездешними воителями», как называет их поэт – «дух рукотворной природы». «И какая счастливая милость», – восторгается Николаев, – «Что от каменной здесь сохранилось / Лишь название это одно!»

В самом деле, Николаев – поэт восторга («А во мне – пожары, / А во мне – разливы…»): душевного ликования, выраженного стихами. И какими стихами: так, в тексте с прозрачным названием «Каменная Степь» – программном в открывающем книгу цикле, давшем название всей книге, – поэт восхищён «огромным искусственным островом». Эпитет «искусственный» здесь не случаен: природное пространство, преображённое людьми, то есть искусственным образом, в конечном счёте, получило самостоятельность, став уникальным местом. И здесь вспоминается самотворение (подробности у Мамардашвили) – быть может, одна из высших форм проявления искусства. Восхищаясь почти с детской неудержимостью, Николаев, тем не менее, способен обратить свой восторг в поэтическое высказывание. И часто это происходит благодаря иронии – в некотором смысле тоже искусству. Искусству увидеть смешное в грустном. И не только увидеть, но, главное, – выразить. Так, ирония Николаева превращает «дачные разборки» на его заветном участке в путешествие по античному миру: в стихотворении «Арбуз» искусством становится материальное, мещанское даже. Хотя вспомним фразу «Посмотрите, какую капусту я вырастил!» – и обнаружим поэзию и здесь. Как в самой фразе, так и в поступке Диоклетиана, добровольно оставившего власть и отказавшегося её принять, когда его об этом – вполне искренне – попросили. Выше иронии – только самоирония:

Сердце моё – ну какой интерес

Для своевольных красавиц ванесс?!



(О бабочке, севшей на грудь.)

Наконец, программное для всей книги стихотворение «Четвёртый участок» – попытка разгадать истоки и исходы:

Когда-то моя зарождалась душа

Не в этой ли скрытой от мира купели…



<…>



Не здесь ли предел нашей жизни земной,

Которая нам до сих пор ещё снится?



Неужели жизнь возможна за границами участка? – вопрос, пугающий своей честностью. Ещё страшнее – ответ на него: вне (читай: без) Каменной Степи для поэта Бориса Николаева жизни нет.

Архитектура поэзии и поэтическая генеалогия

Из аннотации же узнаём другие биографические подробности об авторе: «В 1981 году окончил архитектурное отделение землеустроительного факультета Воронежского сельскохозяйственного института» (СХИ). Это, кажется, закономерно: место сформировало интересы и, как следствие, образование автора. А дальше: «Работал в проектных организациях Воронежа». Доходим до литературы: публикации в городских и региональных изданиях – в частности, небезызвестном воронежском «Подъёме», – лауреатство в областных фестивалях и конкурсах, наконец – выход в 2018-м книги. (От себя добавлю ещё один факт: публикация в 2024-м в «Российской газете», в знаменитой колонке Дмитрия Шеварова.) Нехитро высчитывается тогдашний возраст автора – за шестьдесят. «Солидное» для поэта «мужание», закономерный вывод: путь Бориса Николаева к литературной состоятельности оказался долгим. При этом большинство стихов в новой книге – подчёркнуто биографичны.

Итак, по своей профессии поэт Борис Николаев – архитектор. И это – явная примета его стихов. Их форма, исключающая повсеместные в сегодняшней поэзии верлибры, безукоризненно точна: она выверена и строга; она не допускает экспериментаторские изящества и излишества вроде слома ритма, ассонансной рифмы (за редкими вольностями), отсутствия знаков препинания – ничего этого у Николаева нет. А есть классическая, можно даже сказать, каноническая форма стиха в традиционных размерах и с чёткой строфикой. Это сегодня скучно? Вероятно, да. Если речь – не о поэзии Николаева. Какое удовольствие читать его стихи и угадывать собеседников и предшественников автора – выстраивать его поэтическую генеалогию. А литературные связи и предпочтения Николаева обширны и изысканны: он погулял по своему участку в беседах с отцом и сыном Тарковскими (последнему есть даже посвящение, демонстрирующее первые кадры «Страстей по Андрею»; кроме того – строки, характерные поэтике Арсения Александровича, например: «Входили в комнату сады», «И почему она имеет право … / Таинственно собой в меня врастать, / Соединяясь тысячами нитей…»). Ещё – прогулки с заядлым, как и сам Борис Николаев, дачником – переделкинским (и тоже Борисом) – Пастернаком:

Ложится день на здание

Из-за реки с востока,

Являя очертания

Петровского барокко.



<…>



Но в недрах математики,

За гранью поражения,

Разламывая статику,

Рождается движение.



Стихи с характерным пастернаковским названием «Освобождённая музыка» – не только и не столько о поэзии вообще, сколько, в частности, о поэзии архитектуры – другого (вне сомнений, профессионального) увлечения автора. Проявляются здесь и очертания конкретного здания – Воронежского СХИ, ныне аграрного университета имени Петра I, альма-матер Николаева.

Стихотворение «Надежда», где, по сюжету, некий «он» встречает в поезде мимолётную попутчицу с символическим именем, которую теперь «забудет едва ли», напоминает о тематически схожих стихах Евгения Рейна «Запомни день – второе сентября…».

Разумеется, как не поддаться обаянию «Нашего всё»? Стихи под названием «Тревожный ночлег» – с явной аллюзией на «Бесов»:

Вьюга крутится и мчится, сыплет снег.

К нам никто не постучится на ночлег.

Что там, черти, что ли, воют над трубой?

Страшно мне, побудь со мною, милый мой.



Есть в книге и еле уловимая интонация Поженяна (см., в частности, стихи «Городской снегопад»), и даже – сказанные с евтушенковской парадоксальностью «наизнанку» (и с его же, Евгения Александровича, эротичностью) строки о сирени: «Ты женщина, сирень»,

И так проникновенен твой акрил,

Что пьяная от запахов окрестность

Лежит в бессилье от избытка сил.



Есть в книге и три идущих подряд стихотворения, названных фамилиями знаменитых (и не очень) собеседников – «Маяковский», «Есенин» (диптих), «Ромахов». Действительно: имя покойного Александра Ромахова знакомо сегодня разве что его воронежским современникам-литераторам поколения перестройки–девяностых, а также взыскательным литературоведам современности. А между тем эти стихи-посвящение – одни из самых сильных в книге. Они – не только о Ромахове, они – о поэте вообще. В судьбе которого, словами Николаева, «всё такое уязвимое»:

Ни Есенина, ни Кедрина,

Ни Рубцова Николая

К нам на Русь пускать не велено –

Резолюция такая.



Там, в подвалах канцелярских,

Связи, видимо, могучие.

Все расписаны сценарии,

На учёте каждый случай.



Так или иначе, эти стихи выявляют и те самые связи в поэтической генеалогии Николаева: плюсом к озвученным мной фамилиям – ещё и названные самим автором.

Наконец, в стихотворении «Чистюлька» (что характерно: большинству своих текстов Николаев даёт названия) автор буквально «вращает» (от «врастить») в тело стихов две дословные строчки из Заболоцкого:

В золотых небесах за окошком моим

Облака проплывают одно за другим.



Делая их, таким образом, неотъемлемой часть собственного текста и, как следствие, – подчёркивая своё особое отношение к этому поэту. Дословно ведя от него свою родословную.

«Прозрения»

От лирического восторга Николаев переходит к воспоминаниям, составляющим преимущественно второй цикл книги – «Прозрения». Из них вырастают сюжеты, истории, судьбы… И вот перед нами – судьба самого поэта. Лирическое повествование превращается в развёрнутый нарратив о себе, о судьбе, о жизни. В которой стихи о заброшенном храме соседствуют со стихами о демонстрациях с духовым оркестром, о «празднике со слезами на глазах» (см. идущие друг за другом «У Покровской церкви», «Духовой оркестр», «День Победы»):

Был праздник. С утра собиралась окрестность.

Гордился народ победившей страной;

И мягкая мощь духового оркестра

Неслась из посёлка – волна за волной.



<…>



Наверно, земля этих маршей желала…



Но, думается, желала она и утоления своей боли от поруганных несколькими годами ранее кладбищ, церквей… Николаев – не очевидный свидетель этих событий, но он – их бесспорный современник («Не знали мы с тобой тогда икон»): хоть и знает об этом понаслышке, но однозначно – из первых уст.

А вот – что знает уже явно и видит воочию:

Нигде не укрыться

От пошлого шума,

От гнусных проделок

И лживых речей…



<…>

Я втоптан в ландшафт,

Я по карте размазан,

По той, где уже

И страна – не страна.

И режет, и режет

С плеча метастазы

Налево-направо

Хирург-сатана.



Стихотворение о «той стране, которую / Вместе мы прохлопали <…> От тридцатилетия до сорокалетия» (строчки из другого текста, но о том же), что предельно ясно из названия – «На события 1993 года», – стихи поколения.

Как видно, поэзия Николаева – это не только поэзия восторга, но и поэзия печали (без которой невозможна поэзия в принципе). Время от времени эта печаль перерастает в надвигающееся отчаяние. А далее и вовсе – в неминуемую трагедию:

Отче наш, средь надвигающихся бед

Укрепи нас всех и выведи на свет.



Дай нам силы, дай терпенье превозмочь

Эту смуту, эту бурю, эту ночь.



Эти ощущения утверждает интонация автора – уставшая, клонящая вниз, тянущая к земле. Теперь уже – не обетованной, а – упокоевающей:

Я далеко, так что даже не слышу

Стука вагонных колёс за рекой.

Кто-нибудь спросит: «Бывает ли тише?»

Тише, наверное, – вечный покой.



<…>

Старый погост, островок среди пашен,

Символ смиренного небытия.



Примеров подобного «лирического уныния» у Николаева достаточно уже на уровне названий: «Степной погост», «На прощанье», «Поминальное», «Сороковины», «Всё осталось за спиной» (звучит как подсказка в поиске причин меланхолии «стареющего нищего поэта», но об этом – ниже), «Рыдай» (с посвящением «Охотничьему псу», который «в степи царь и бог», – однако имя собственное звучит как глагол в повелительном наклонении).

И всё же «откуда у хлопца испанская грусть?» Может, так – потому что на степном погосте «пусто в наушниках – прервана связь» – и мобильная, и времён?

Другой образ разрыва поколений – киноплёнка, которая «на самом важном вечно рвётся», разлучая с умершим отцом.

Но отчаянней всего звучат сегодня вот эти строки:

Они уходят… мой отец и пёс,

А я ещё ребёнок – не дорос.

И скоро Новый, пятьдесят восьмой…

И мир над нашей дорогой страной.



Последний цикл

Когда начинается публицистика, поэзия заканчивается. Удаётся ли Борису Николаеву, берущему на себя ответственность говорить о судьбе не только родного Четвёртого участка, но и целой Отчизны, сохранить баланс между лирическим и публицистическим нарративами? Градус поэтического напряжения снижается, когда фокус смещается с лирического «я» на условное «он» и уж тем более условное «мы». Увы – не лишена этого и поэзия Николаева. И к концу второго цикла (всего их в книге три) лирическое напряжение сходит на нет – чувствуется усталость. От стихов? От жизни? А может, не хватает сил тянуть так высоко взятую и такую долгую ноту? Строчка-рефрен «Всё осталось за спиной» в одноимённом стихотворении звучит как заговор – в том смысле, что как заговаривается старый человек, забывая себя, так уставший поэт заговаривает свою боль, пытаясь свести её на нет:

Чёрных дыр небытия

Разверзаются объятья…

Что там? Дар или проклятье

За спиною у меня?

За спиною у меня…



Апатия для поэта сродни смерти. И чувствуя это, Борис Николаев завершает книгу финальным циклом «Солнце над перроном».

Это – история любви.

К сожалению, той, о ком и кому написаны строки из последнего цикла, на свете уже нет. И думается, данное обстоятельство – главное несчастье в жизни поэта Бориса Николаева. Всё остальное, что было в этой жизни и про что оказалась книга («О том, что творится / За гранью разумного мира»), к концу её – понимаем мы – оказывается преодолимым и преходящим. В конце концов, «Был час, когда, совлёкши латы / И зачехливши языки, / Спокойно спали депутаты, И мудрецы, и чудаки». А любовь между тем…

Тревога, охватывающая автора по случаю этой любви и – больше – предчувствия её трагического финала (необъяснимые, впрочем), возникают уже в начале цикла и – передаются нам, читателям: «Страх необъяснимый наших близких / Нам, обычным людям, не понять». И в этом – сила убедительности поэтического таланта. Наконец, признанием в этой любви, её гимном звучат стихи, одни из лучших в цикле, – «Пробуждение»:

…И пробуждение твоё

В любовь переходило.



И только лишь смирялась кровь,

В изнеможенье нежась,

Переходила вдруг любовь

В неслыханную нежность.



Вероятно, этой любовью жив и живёт (и дай Боже дальше жить) поэт Борис Николаев, девизом которого справедливо может быть перефразированное «Я люблю – значит, я существую».

И жизнь дальше идёт, как и шла,



Но без Лены.



А он, как и прежде, молится – «еле заметно»:

– О, как же нужна мне

Твоя чистота!



Этим заканчивается книга Бориса Николаева.

И по-моему, это – хорошая точка.

Вернее – восклицательный знак.