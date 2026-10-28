Поэзия
Дарья Ильгова

Воскресенье в памяти храня

28 октября 2026, 10:00

* * *

В ожиданье зимнего распада,
воскресенье в памяти храня,
мы застыли на задворках сада
на излете солнечного дня.

В довоенной юности нетленной
здесь цвели зеленые сады,
мир метался, как военнопленный,
избежавший кары и беды.

Бочки слили и траву скосили.
И остался, видимый едва,
яблони скелет, лишенный силы.
Вечный сад, не помнящий родства.

* * *

На кладбище мы выехали рано, 
чтоб напоследок ты взглянул с кургана 
на озеро и летний луг в цвету — 
не только пустоту и темноту. 

А я все вижу гору в ровных грядках,
а ближе в зиму — хризантемы в кадках 
вдоль коридора выстроены в ряд, 
и печь, и новый выводок козлят. 

Без рыбы прохудившиеся сети, 
мы с братом вновь нашкодившие дети. 
И ты — не ты в своем обличье плотском.
И мой отец в молчании сиротском.

* * *

Где опись нехитрой поклажи
на треть поместилась листа,
там прошлого скрыты пейзажи
и в завтра дорога чиста. 

Куда б ни бежал, уезжая
от местных суровых широт,
но память упряма живая,
стоит и стоит у ворот. 

Не в силах порваться, где тонко,
спаялась в упорный гранит,
тревожно в ушах у ребенка
серебряной ложкой звенит.

* * *

Одинокий июльский полдень, в листьях сухих прожилки,
умирание медленно, но повсюду торчат будылки 
на отцветшем лугу. Поиск счастья на дне бутылки
ни к чему не приводит, кроме жалости и печали. 
Осы кружили над сладким, а горя не замечали. 

Вдоль по улице встал борщевик и стеной крапива.
Дом соседский подбитым глазом посмотрит криво.
Раньше было красиво. Хотя мне и так красиво.
Справедливость эпохи в моменте ее распада.
Вспоминаю иное, но и это запомнить надо. 

А не то остаются только мутные пятна света,
Простокваша на небе стоит на макушке лета,
Все живое в закате просвечено до скелета. 
Снова бремя надежды пришло и лежит повсюду.
Как тут помнить о боли, и все же я буду, буду.

* * *

А во дни сомнений подбрось монетку.
Так легко плести золотую клетку,
и так трудно выпорхнуть из гнезда.
Даже ветви стонут куда-куда. 
 
Никуда ни вылететь, ни вернуться. 
Ни разрушить быта, ни свить уютца.
Не пройти, не встретивши подлеца. 
Никуда, никуда не убрать лица. 
 
Ничего, кроме жалости, не осталось.
Тишина над городом распласталась.
И нельзя нарушить той тишины, 
чтобы словом не стали оглушены. 

Тишина сломала и уморила.
Я бы говорила и говорила,
только речь моя вытравлена дотла,
и монетка упавшая подвела.

* * *

Все, что я вспоминаю теперь украдкой, — 
голова, склоненная над тетрадкой, 
непослушная грива младого льва. 
И пока еще мачеха нам Москва. 
А вокруг за друзьями или за нами 
ходят люди с песьими головами 
и несут над миром святую ложь, 
пока ты бессмертие познаешь 
над тетрадью, не зная тоски и страха, 
ни распада времени, ни размаха. 
Новый век с ноги вышибает дверь, 
предрекая нам череду потерь. 
 
Так подумать, дела и не очень плохи, 
но смердит удушающий дух эпохи. 
Что ни слово — вонзается поперек. 
Кто-то на молчание нас обрек. 
Не желаю ненавистью напиться 
и смотрю, как немая взлетает птица 
над тобой, надо мною и над Москвой, 
где разрушенный мир обретаем свой. 
Мир, в котором в свете библиотечном 
мне казалось счастье простым и вечным. 
Мир, в котором ранились и рвались. 
Мир, в котором смирились и прижились. 
 
В ожидании жизни промчались годы, 
подарив нам иллюзию и свободы, 
и отчаянной дружбы, и веры скромной. 
Апофеоз моей боли фантомной.

* * *

По сусекам мели-наметали крохи,
но слепить не смогли родства.
Остается на память разлом эпохи — 	
дом обжить, разучить слова. 

По нахоженной кем-то широкой тропке
проходить вдоль большой воды.
И не знать, в какой там лежат коробке
прежних жизней чужих следы. 

Кочевал по миру народ рисковый
и везде выискивал благодать.
А своей истории непутевой
нитку некому передать.

Читайте также

Юлия Милоградова

Бабушка
29 октября 2026, 10:00
Проза

Лев Наумов

Спасибо, что выбрали нас
Спасибо, что выбрали нас
29 октября 2026, 9:30
Проза

Евгений Чигрин

Не умереть после жизни
Жуковский Нас за жабры схватил бы Жуковский,Если б мог дотянуться из тьмы,За все рифмы и по-стариковскиПожурил бы, пожалуй, вельми.Не напрасно смотрел государюСын турчанки открыто в глаза.Не спускал никакому фигляру,Знал, что можно, а что, брат, нельзя.За балладой копилась баллада!Ты читал? Не читал. Так прочти,Как дрожала ночная наяда,Как в кустах промышляли коты.Как стояла над мертвым Светлана,Причитала, крестила […]
26 октября 2026, 9:30
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!