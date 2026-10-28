* * *

В ожиданье зимнего распада,

воскресенье в памяти храня,

мы застыли на задворках сада

на излете солнечного дня.



В довоенной юности нетленной

здесь цвели зеленые сады,

мир метался, как военнопленный,

избежавший кары и беды.



Бочки слили и траву скосили.

И остался, видимый едва,

яблони скелет, лишенный силы.

Вечный сад, не помнящий родства.



* * *

На кладбище мы выехали рано,

чтоб напоследок ты взглянул с кургана

на озеро и летний луг в цвету —

не только пустоту и темноту.



А я все вижу гору в ровных грядках,

а ближе в зиму — хризантемы в кадках

вдоль коридора выстроены в ряд,

и печь, и новый выводок козлят.



Без рыбы прохудившиеся сети,

мы с братом вновь нашкодившие дети.

И ты — не ты в своем обличье плотском.

И мой отец в молчании сиротском.



* * *

Где опись нехитрой поклажи

на треть поместилась листа,

там прошлого скрыты пейзажи

и в завтра дорога чиста.



Куда б ни бежал, уезжая

от местных суровых широт,

но память упряма живая,

стоит и стоит у ворот.



Не в силах порваться, где тонко,

спаялась в упорный гранит,

тревожно в ушах у ребенка

серебряной ложкой звенит.



* * *

Одинокий июльский полдень, в листьях сухих прожилки,

умирание медленно, но повсюду торчат будылки

на отцветшем лугу. Поиск счастья на дне бутылки

ни к чему не приводит, кроме жалости и печали.

Осы кружили над сладким, а горя не замечали.



Вдоль по улице встал борщевик и стеной крапива.

Дом соседский подбитым глазом посмотрит криво.

Раньше было красиво. Хотя мне и так красиво.

Справедливость эпохи в моменте ее распада.

Вспоминаю иное, но и это запомнить надо.



А не то остаются только мутные пятна света,

Простокваша на небе стоит на макушке лета,

Все живое в закате просвечено до скелета.

Снова бремя надежды пришло и лежит повсюду.

Как тут помнить о боли, и все же я буду, буду.



* * *

А во дни сомнений подбрось монетку.

Так легко плести золотую клетку,

и так трудно выпорхнуть из гнезда.

Даже ветви стонут куда-куда.



Никуда ни вылететь, ни вернуться.

Ни разрушить быта, ни свить уютца.

Не пройти, не встретивши подлеца.

Никуда, никуда не убрать лица.



Ничего, кроме жалости, не осталось.

Тишина над городом распласталась.

И нельзя нарушить той тишины,

чтобы словом не стали оглушены.



Тишина сломала и уморила.

Я бы говорила и говорила,

только речь моя вытравлена дотла,

и монетка упавшая подвела.



* * *

Все, что я вспоминаю теперь украдкой, —

голова, склоненная над тетрадкой,

непослушная грива младого льва.

И пока еще мачеха нам Москва.

А вокруг за друзьями или за нами

ходят люди с песьими головами

и несут над миром святую ложь,

пока ты бессмертие познаешь

над тетрадью, не зная тоски и страха,

ни распада времени, ни размаха.

Новый век с ноги вышибает дверь,

предрекая нам череду потерь.



Так подумать, дела и не очень плохи,

но смердит удушающий дух эпохи.

Что ни слово — вонзается поперек.

Кто-то на молчание нас обрек.

Не желаю ненавистью напиться

и смотрю, как немая взлетает птица

над тобой, надо мною и над Москвой,

где разрушенный мир обретаем свой.

Мир, в котором в свете библиотечном

мне казалось счастье простым и вечным.

Мир, в котором ранились и рвались.

Мир, в котором смирились и прижились.



В ожидании жизни промчались годы,

подарив нам иллюзию и свободы,

и отчаянной дружбы, и веры скромной.

Апофеоз моей боли фантомной.



* * *

По сусекам мели-наметали крохи,

но слепить не смогли родства.

Остается на память разлом эпохи —

дом обжить, разучить слова.



По нахоженной кем-то широкой тропке

проходить вдоль большой воды.

И не знать, в какой там лежат коробке

прежних жизней чужих следы.



Кочевал по миру народ рисковый

и везде выискивал благодать.

А своей истории непутевой

нитку некому передать.

