* * *
В ожиданье зимнего распада,
воскресенье в памяти храня,
мы застыли на задворках сада
на излете солнечного дня.
В довоенной юности нетленной
здесь цвели зеленые сады,
мир метался, как военнопленный,
избежавший кары и беды.
Бочки слили и траву скосили.
И остался, видимый едва,
яблони скелет, лишенный силы.
Вечный сад, не помнящий родства.
* * *
На кладбище мы выехали рано,
чтоб напоследок ты взглянул с кургана
на озеро и летний луг в цвету —
не только пустоту и темноту.
А я все вижу гору в ровных грядках,
а ближе в зиму — хризантемы в кадках
вдоль коридора выстроены в ряд,
и печь, и новый выводок козлят.
Без рыбы прохудившиеся сети,
мы с братом вновь нашкодившие дети.
И ты — не ты в своем обличье плотском.
И мой отец в молчании сиротском.
* * *
Где опись нехитрой поклажи
на треть поместилась листа,
там прошлого скрыты пейзажи
и в завтра дорога чиста.
Куда б ни бежал, уезжая
от местных суровых широт,
но память упряма живая,
стоит и стоит у ворот.
Не в силах порваться, где тонко,
спаялась в упорный гранит,
тревожно в ушах у ребенка
серебряной ложкой звенит.
* * *
Одинокий июльский полдень, в листьях сухих прожилки,
умирание медленно, но повсюду торчат будылки
на отцветшем лугу. Поиск счастья на дне бутылки
ни к чему не приводит, кроме жалости и печали.
Осы кружили над сладким, а горя не замечали.
Вдоль по улице встал борщевик и стеной крапива.
Дом соседский подбитым глазом посмотрит криво.
Раньше было красиво. Хотя мне и так красиво.
Справедливость эпохи в моменте ее распада.
Вспоминаю иное, но и это запомнить надо.
А не то остаются только мутные пятна света,
Простокваша на небе стоит на макушке лета,
Все живое в закате просвечено до скелета.
Снова бремя надежды пришло и лежит повсюду.
Как тут помнить о боли, и все же я буду, буду.
* * *
А во дни сомнений подбрось монетку.
Так легко плести золотую клетку,
и так трудно выпорхнуть из гнезда.
Даже ветви стонут куда-куда.
Никуда ни вылететь, ни вернуться.
Ни разрушить быта, ни свить уютца.
Не пройти, не встретивши подлеца.
Никуда, никуда не убрать лица.
Ничего, кроме жалости, не осталось.
Тишина над городом распласталась.
И нельзя нарушить той тишины,
чтобы словом не стали оглушены.
Тишина сломала и уморила.
Я бы говорила и говорила,
только речь моя вытравлена дотла,
и монетка упавшая подвела.
* * *
Все, что я вспоминаю теперь украдкой, —
голова, склоненная над тетрадкой,
непослушная грива младого льва.
И пока еще мачеха нам Москва.
А вокруг за друзьями или за нами
ходят люди с песьими головами
и несут над миром святую ложь,
пока ты бессмертие познаешь
над тетрадью, не зная тоски и страха,
ни распада времени, ни размаха.
Новый век с ноги вышибает дверь,
предрекая нам череду потерь.
Так подумать, дела и не очень плохи,
но смердит удушающий дух эпохи.
Что ни слово — вонзается поперек.
Кто-то на молчание нас обрек.
Не желаю ненавистью напиться
и смотрю, как немая взлетает птица
над тобой, надо мною и над Москвой,
где разрушенный мир обретаем свой.
Мир, в котором в свете библиотечном
мне казалось счастье простым и вечным.
Мир, в котором ранились и рвались.
Мир, в котором смирились и прижились.
В ожидании жизни промчались годы,
подарив нам иллюзию и свободы,
и отчаянной дружбы, и веры скромной.
Апофеоз моей боли фантомной.
* * *
По сусекам мели-наметали крохи,
но слепить не смогли родства.
Остается на память разлом эпохи —
дом обжить, разучить слова.
По нахоженной кем-то широкой тропке
проходить вдоль большой воды.
И не знать, в какой там лежат коробке
прежних жизней чужих следы.
Кочевал по миру народ рисковый
и везде выискивал благодать.
А своей истории непутевой
нитку некому передать.