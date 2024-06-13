Возвращение

Когда они пишут? Они же все время едут!

М. В. Кудимова

Поездки-поезда… За лето слишком восемь. Под напряженьем над платформой провода. Под напряженьем на — вновь проводы туда, Где ждет меня состав на беличьих колесах, Где осень отшуршат морщинистые клены, Разобран чемодан — ни слова за душой. Где буду говорить/молчать сама с собой, Вершить и самосуд, и самооборону. А дальше словно сон: июньский жар перрона, Поездки-поезда. Семь? Девять? Двадцать пять? Засвищет колесо, рассыплется тетрадь. А после — снова дождь. И моно.

* * *

Вдали рыжеют города. В поселке звездно. Я допустимо молода, Еще не поздно Начать сбываться. По чуть-чуть, Как завещали. Мне обещали долгий путь, И я в начале. В сырых огромных городах Небес не видно. Я невозможно молода, И мне не стыдно. Средь сонных занесенных дней Как декораций, Неспешно становясь взрослей, Начну сбываться.

* * *

В руках ребенка черновик. Исправлены слова. Он к обучению привык: Не страшно, если «два». Теперь он взрослый человек, И, став себе врагом, Свой проклинает черновек, Сметая все кругом. Смиренно ручку обронил Измученный старик. Пускай хотя бы у души Удастся чистолик.