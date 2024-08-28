Проза
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Вулкан

28 августа 2024, 9:30

(Earthquake)

Отрывок из рассказа в переводе Михаила Гребнева

Лично мне начхать на легашей, но обращаюсь с ними всегда вежливо, и когда однажды в пятницу вечером Джонни Бранниган пришел в кабак «У Минди» и подсел в мою кабинку — других свободных мест не нашлось, — то я приветствовал его с большущим радушием.

Более того, я угостил его сигаретой и сказал, как приятно, что он хорошо выглядит, хотя на самом деле выглядел Джонни Бранниган хуже некуда, под глазами чернели круги и лицо ужасно осунулось.

По факту Джонни Бранниган выглядел хворым, и я втайне надеялся на фатальную хворь: по моей оценке, легашей на свете немерено, и если станет чуток поменьше, все заинтересованные лица только выиграют.

Но, само собой, об этой надежде я не рассказал Джонни Браннигану, поскольку Джонни Бранниган служил в так называемом силовом отряде полиции, носил кистень в кармане и, как говорили, любил оглоушить кистенем по кумполу, если кто залупается, и, насколько я знал Джонни Браннигана, такую надежду на его здоровье он счел бы за хамство, если на то пошло.

Ранее, когда в последний раз я видел Джонни Браннигана, он был с тремя другими легашами в кабачке с секретом «У Весельчака Чарли» на 49-й улице, и вот зачем туда приходил Джонни — повязать человечка по имени Вулкан, прозванного Вулканом за то, что любил все громить и крушить. 

По факту в то время, о котором я рассказываю, Вулкан взбаламутил весь город, пострелял, порезал, и пограбил разных граждан, и вообще плохо себя вел, и власти хотели отправить Вулкана на электрический стул за нанесение пощечины общественному вкусу. 

В тот раз Бранниган не повязал Вулкана, так как Вулкан схватил один из столиков в кабачке «У Весельчака Чарли» и охлобучил его столешницей, затем вытащил пушку и давай палить по легашам, явившимся с Джонни Бранниганом, а они только и делали, что уворачивались от пуль, оттого замешкались с повязкой — не успели и глазом моргнуть, как Вулкан умотал.

Продолжение читайте в 8 номере журнала.
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