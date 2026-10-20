Статьи
Леонид Сульповар

Высоцкий

20 октября 2026, 9:30

Это пишется через 45 лет с момента общения с Высоцким. За эти годы было столько издано всякой литературы — и правдивой, и ложной. И близкими, и не совсем близкими, и хорошо знающими его жизнь и творчество, и не знающими ни того, ни другого. До сих пор, незадолго до знаковых дат, дня рождения, дня смерти, журналисты хотят от меня что-то услышать. Все что хотел и мог — уже сказал. А самое главное за все эти годы Володя Высоцкий все сказал о себе своим творчеством. Так что, кто хочет побольше узнать о жизни и творчестве гениальной личности, может это сделать, углубившись в его поэзию и некоторые серьезные книги, к примеру, такую как «Владимир Высоцкий» автора Владимира Новикова из серии «Жизнь замечательных людей».

А чудеса всяких «уток» продолжаются, буквально вчера нарываюсь на статью «За что Окуджава ненавидел Высоцкого и почему не был на его похоронах». Что касается похорон, то Булата Шалвовича просто не было в Москве, а когда собрались на девятый день, он уже был на Малой Грузинской, мы сидели рядом. Ну и его стихотворение:

О Володе Высоцком я песню придумать решил.
Вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил.
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа...

И в конце: «Белый аист московский на белое небо взлетел…» У какого негодяя поворачивается язык спрашивать «За что Окуджава ненавидел Высоцкого?».

Опишу свои взаимоотношения с Володей. Сразу хочу сказать, что не являлся его другом, как многие себя после его смерти позиционируют. Настоящих друзей у Володи было не так много, особенно в конце его жизни. В нашей ситуации больше подходит понятие теплых приятельских отношений.

Июль 1969 года можно считать началом моего знакомства с Володей. Моего, но не нашего, навряд ли он в этот раз запомнил меня. Поступил в реанимацию по скорой с диагнозом «желудочное кровотечение», в достаточно тяжелом состоянии. Сопровождала его Марина Влади, которая с криком на не совсем чистом русском языке «Пустите меня, я же русская!» пыталась ворваться в реанимацию. Единственное, что мы могли для нее сделать из уважения к ней и Володе, — это завести в ординаторскую и угощать чаем. Утром перед профессорским обходом попросили подождать в коридоре, где она и взгромоздилась на широкий подоконник. Борис Губертович, войдя в отделение, сразу задает вопрос: «Что это за шалава у вас там сидит на подоконнике?» Мы несколько обескуражены и начинаем: «Борис Губертович, так это же Марина Влади!» На что он: «Да-а?» — и заявляет: «Начинаем обход!»

В реанимации Володя провел около суток, кровотечение было остановлено консервативным методом, переливанием крови, и введением кровеостанавливающих средств. Затем его благополучно перевели в 1-ю хирургическую клинику.

Ближе с Володей познакомились в 1970 году, когда он стал периодически появляться у нас с совершенно различными проблемами, чаще всего касающимися его знакомых и друзей. Всегда старались помочь по возможности.

Продолжение читайте в 9 номере журнала

    


    

            





					
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