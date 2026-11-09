Дон Трипп

«Джорджия»

(перевод с английского Иры Филипповой, «Бель Летр»)

В 1921 году в нью-йоркских Галереях Андерсона Альфред Стиглиц вешает 145 своих фотографий, из них 46 — снимки одной женщины, и на всех обнаженных лицо аккуратно отрезано. Три тысячи человек приходят и, упоенно забыв про искусство, описывают «пупок, бугорок Венеры, подмышки, позвонки… капли влаги на верхней губе». Женщина, чье лицо отрезано, лежит весь следующий день в постели с задернутыми шторами и думает: что я наделала. Ее зовут Джорджия О’Кифф, ей тридцать три, и она только что стала самой знаменитой художницей Америки — правда, способом, который выбрала не она.

Перед нами роман о том, как тебя любят так сильно, что от тебя почти ничего не остается.

Формально «Джорджия» — роман-биография, такой жанр, где обычно великую покойницу берут под локоть и выводят на публику в лучшем платье. Трипп делает наоборот. Пишет от первого лица, в настоящем времени, короткими главами-кадрами — получается контрольный лист фотографа: вот дверь, вот рука, вот ссора, вот спина, вот снова дверь. Стиглиц старше почти вдвое, женат, гениален и невыносим; он действительно первым увидел в ее угольных рисунках то, чего до нее не было, и он же двадцать лет объяснял публике, что именно она нарисовала.

Про прототип известно достаточно, чтобы любой роман выглядел скромнее и беднее жизни. Учительница рисования из техасского Кэньона, выросшая среди пшеницы в Сан-Прери, штат Висконсин; чтобы не бежать на почту за очередным его письмом, она берет ружье и расстреливает жестянки в долине — «будто мой голод можно было расстрелять вдребезги». Потом много, много, много всего, в том числе дом в Абикиу, купленный целиком ради одной двери, которую она потом напишет десятки раз и откроет ровно однажды — перед его смертью. Обложка Life. Ретроспектива в Уитни в семьдесят лет с хвостиком. Макулярная дистрофия, горшки из глины на ощупь, девяносто восемь лет и единственный совет молодым художникам: «Иди домой и работай».

Роман целиком выстроен на том, как мужская критика двадцатых объяснила стране, что гигантские цветы О’Кифф — это, деликатно говоря, автопортреты, и как художница полжизни это разгребала: давала интервью со своими формулировками, а потом с удовольствием наблюдала, как критики переписывают ее слова своим почерком. Настоящая О’Кифф отбилась знаменитой фразой: вы постояли перед моим цветком, навесили на него все свои ассоциации и написали, будто я вижу то, что видите вы, — «А Я НЕ ВИЖУ». Трипп пишет, как человек отбирает у чужих обратно право на собственное описание. «Я много работала над созданием новой легенды вместо той, которую создал для меня он».

В Америке «Джорджию» напечатали в 2016-м, она дошла до финала New England Book Award и получила премию Мэри Линн Котц за литературу об искусстве, после чего Трипп взялась за книгу о Жаклин Кеннеди («Джеки» тоже вышла в «Бель Летр») — видимо, окончательно уяснив, что ее тема женщины, за которых все уже рассказали другие. Книга о том, что происходит, когда тебя настолько талантливо любят, что потом уйма лет уходит на ремонт. Иди домой и работай.

Уильям Максвелл

«Пока, до завтра»

(перевод с английского Иры Филипповой, «Альпина.Проза»)

Человек сорок лет проработал редактором отдела прозы в The New Yorker. Через его руки прошли Джон Апдайк, Джон Чивер, еще один Джон — О’Хара, Юдора Уэлти — то есть добрая половина американской литературы ХХ века писала так, как писала, потому что Уильям Максвелл предлагал вычеркнуть вот это и переписать вот то. В 1951 году, когда «Над пропастью во ржи» выбрали книгой месяца, именно Максвелла попросили написать о Сэлинджере портретный очерк для бюллетеня Book-of-the-Month Club. Это один из очень немногих текстов о Сэлинджере, на который классик согласился. Сам Максвелл при этом написал шесть романов. За последний, «Пока, до завтра!», в семьдесят с лишним получил Американскую книжную премию. Умер в 2000-м, в девяносто один год, через восемь дней после жены, — тоже своего рода литературный поступок.

По-русски его до сих пор не было. Теперь будет. И это, без преувеличения, событие.

Зимнее утро в иллинойсской глуши начала двадцатых, выстрел — убит фермер-арендатор Ллойд Уилсон. Шестилетний сын находит отца в коровнике: «Папа мертвый! Сидит с открытыми глазами, но он мертвый». Чуть позже выяснится деталь, из-за которой местная газета несколько дней не решалась ничего печатать: убийца отрезал мертвецу ухо и унес с собой. Классическое начало детектива, но рассказчик — не сыщик, а пожилой человек, который пятьдесят лет назад был тощим неспортивным мальчиком, дружившим с сыном убийцы. Они играли на стройке отцовского дома, расходились в сумерках, «говорили “Пока” и “До завтра”». А после того выстрела мальчики встретились ровно один раз, в коридоре чикагской школы, полтора года спустя.

«Он ничего не сказал. Я ничего не сказал. Мы просто продолжили идти».

И именно это преступление расследуется в романе. Не убийство — оно раскрыто на тридцатой странице. Расследуется то, что подросток не нашел двух слов для другого подростка, у которого только что рухнула вся жизнь. И саморасследование это тянется полвека.

«Так или иначе, рассказывая о прошлом, все мы врем как дышим».

Ну а раз память врет, рассказчик берет и достраивает недостающее, как тот недостроенный дом. Он выдумывает, честно предупредив об этом читателя, кухню Смитов, старую белую лошадь, в шею которой мальчик утыкается, когда надо поплакать, разговоры двух фермеров, у которых «на двоих четыре общие руки», и то, как чудовищная и обыкновенная история разноситдве семьи в щепки. Есть человек, которому впервые в жизни хорошо: «Я никогда в жизни не был счастлив. И ни за что от этого не откажусь». И есть другой, у которого забрали жену, детей, ферму и смысл.

И есть собака, которая не дождется мальчика, хотя он всегда возвращался из школы по этой дороге.

Ортега-и-Гассет, которого Максвелл цитирует, сказал, что жизнь сама по себе — вечное кораблекрушение. Роман — опись того, что при этом кораблекрушении тонет.

Катарсиса и искупления не будет, не уподобляйтесь собаке из романа, не ждите. Есть только скульптура Джакометти «Дворец в четыре часа утра», в которой нет сплошных стен и можно ходить сквозь них, — единственное место, где, как говорит рассказчик, возможно исправить сделанное, откатить систему к последней устойчивой конфигурации.

Если вам когда-нибудь случалось не сказать нужного слова нужному человеку (а кому не случалось?), читается особенно остро. «Жизнь — дело нешуточное», — говорит в романе тетя Дженни. И какой здравомыслящий человек станет с ней спорить.

Колетт

«Кошки моей жизни»

(перевод Натальи Мавлевич, составитель Артюр Хабиб-Рубинштейн, «Подписные издания»)

На обложечном фото сидит Колетт: мех, челка, взгляд владелицы небольшого, но весьма доходного предприятия. Рядом с ней сидит Ба-Ту, дикая кошка размером со спаниеля. Ее Колетт буквально выловила в кабинете на набережной Орсэ, прямо со стопки дипломатических документов. В этой книге кошка всегда лежит поверх бумаг государственной важности, и бумаги от этого только выигрывают.

Двадцать шесть частей сборника разбиты на две половины: «Кошки моей жизни» (настоящие, с адресами и кличками) и «Кошки моей мечты» (выдуманные или полувыдуманные, с репликами и монологами). Составитель вытащил фрагменты из романов, очерков и газетных колонок Колетт за полвека, от «Клодины в школе» 1900 года до военного «Парижа из моего окна». Выходит что-то вроде кошачьей энциклопедии от ветеринара с замашками Пруста. Мать Колетт, великая Сидо, презирала парижских синоптиков. Перед легким похолоданием кошка спит носом под хвост, а перед настоящими холодами прячет передние лапы «в муфту»: пусть Гидрометцентр себе запишет.

Казалось бы, книжка про котиков. Сюрприз в том, что она совсем не умильная. Обещали котиков, а выдали бестиарий с элементами уголовной хроники. Камилла из романа «Кошка» молча гоняет Саху по парапету десятого этажа и в конце концов сталкивает вниз. Колетт подробно отмечает, что от страха у кошки потеют подушечки лап и на цементе остаются «пятнышки-цветочки». Длинный Бабу, кот-вегетарианец (ворует клубнику сорта «доктор Морер» и вспарывает дыни «черная кармелитская»), бросается в речку за тонущим котенком. Сама рассказчица тоже не промах. Обнаглевшую рысь она бьет кулаком в «прелестный бархатистый нос», и вообще там есть от чего остолбенеть. Если вы слишком котолюбивы и чувствительны, подумайте, для вас ли эта книга. И да, она не просто так 18+. Но обойдемся без лишних спойлеров.

Дело в том, что Колетт любит кошек не как бабуля с пакетом объедков, а как укротитель. Кошки у нее не плюшевые живые игрушечки, а иная цивилизация с собственным этикетом. Ее интересует сама граница между человеком и зверем и почти совсем не интересует, как эту границу стереть. «Нельзя любить одновременно и людей, и зверей», — говорит Колетт. Правда, в отдельных текстах она себе несколько противоречит.

Получившийся нарядный сборник — не сувенир для кошатников, а полноценная Колетт в миниатюре. Королева Belle Époque смотрит на мир глазами существа, которое ни в чем не раскаивается и все про всех понимает.

Ив Готье

«Гастон. Возврату не подлежит»

(«Альпина.Проза»)

Сюжет, который не выдумаешь, а если выдумаешь, мало кто поверит.

Парижский парень из Батиньоля, токарь-слесарь, сорванец, titi, в 1943-м угнан петеновской STO на динамитную фабрику под Кассель в трудовой лагерь. Там он встречает Любу из Шостки с бело-синим знаком OST на платье. В апреле 45-го американский сержант вышибает дверь барака, кормит Гастона спецпайком и дает дельный совет: «You should get married, boy!» Они женятся. Едут в Париж, а потом — на пару недель знакомиться с Любиной родней в Шостку.

Обратно поездов нет. «Поезда, молодой человек, идут только в одну сторону. На восток».

Две недели превратились в пятьдесят один год у станка, советский паспорт на имя Гастона Шарловича Климова, еженедельные отметки в НКВД, попытку добраться до французского посольства на крыше вагона, медаль «За трудовое отличие», партбилет и доску почета. Он тихонько поет себе под нос за работой «У меня две любви» Жозефины Бейкер. «Это мне помогало, как говорится, не забывать свое».

Не забывать свое. Об этом, собственно, книга.

Теперь про самое поразительное. «Гастон» — авторский перевод с французского. Не «перевод, одобренный автором», не «в редакции». Французский писатель и переводчик русской литературы Ив Готье сам, своими руками, переписал себя по-русски. И порой складывается впечатление, что русским он владеет чуть лучше, чем большинство из нас.

Готье не просто переводит — он ловит и чувствует слово. Он объясняет французскому читателю, что такое квас, а русскому — что такое appâârtement с ударением на протяжное «ааа». Это язык человека, который, по его собственному признанию, «столько крови пролил, чтобы выучить языки», — и потому не тратит ни одного слова впустую.

Гастон Тивет (должно быть Тиве, но так уж повелось, в советской реальности он и вовсе, как мы помним, Климов) отказывается быть жертвой. Ему предлагает помощь министр химической промышленности СССР («Товарищ Гастон, чем могу вам помочь?») — он поет в ответ куплет из парижской оперетты: «Жить надо без мороки — я так и живу». В общем, «никогда ничего не просите у тех…». Ему предлагает помощь сам автор, молодой, горячий, с французским паспортом в кармане, — тот же ответ. Автор комментирует: «Таков великий недостаток смиренных: не дерзать».

«Я ни на что не жалуюсь… Теперь моя жизнь здесь»: к тому же держит Люба, которая и слышать не хотела об отъезде во Францию еще в 1945-м, и умирать вернется из-под Санкт-Петербурга в Шостку. Французское гражданство ему восстановили в 1999-м, кузины писали — но писали «если ты приедешь…», а не «приезжай». «А это не одно и то же».

«Если выпало в Империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря». Гастону досталась глухая провинция без моря, зато с рекой Шосткой и небом, из которого иногда падали разноцветные ядовитые облака.

Это книга о цене, которую платят за любовь, о матери, которая тридцать лет повторяла соседям «приедет, приедет, в этом году точно приедет» и умерла так тихо, что даты смерти не нашлось ни в одном французском реестре. О разнице между «приезжай» и «если приедешь».

И о том, что человека делает человеком не место, а верность себе — напеваемая вполголоса, у станка, сорок шесть лет и сто три дня подряд.

Он все равно умудрился быть счастливым — и это самый вызывающий поступок.

Светлана Тюльбашева

«Проклятая земля»

(«Рипол Классик»)

Русская заброшенная усадьба давно ушла от искусствоведов к людям с фонариками. Теперь это локация. В России двадцатых годов XXI века готический замок существует в двух экземплярах: как объект культурного наследия и как точка на карте сообщества «Паранормальная Россия». На этом раздвоении Светлана Тюльбашева и строит свой новый роман.

Ее первый роман, «Лес», помнят все, кто следит за русским хоррором: две москвички теряются в Карелии, и оказывается, что страшнее леса только люди, которые в нем живут. Хтонь в нескольких часах езды от столицы. В «Проклятой земле» эти часы отсчитываются буквально: Тверская область, «три часа езды от Москвы», деревня Асташово.

Завязка не готическая, а отчаянно бытовая. Программист Леша, его жена Аня и маленький Лев, сын Леши от первого брака, продают все: московскую квартиру, самарскую, даже криптовалюту. Деньги уходят в глэмпинг на поле у леса. Тема глэмпинга стремительно входит в современную прозу: недавно мы читали про карельский глэмпинг у Анны Лужбиной в «Крууге». Открыться надо через месяц, а на кухне собран только ряд нижних шкафчиков. Дальше по дороге стоит усадьба графа Астафьева. В 1906–1908 годах у графа один за другим умерли все дети, а в 1909-м он вместе с женой исчез. В гардеробных остались платья, в сейфе деньги, в спальне россыпь драгоценностей, а на заснеженной дороге не было ни одного следа. Задача из Агаты Кристи, только запертая комната размером с целое имение.

Повествование идет тремя линиями. Первая — настоящее время, в третьем лице, вплотную к Ане. Вторая — воспоминания дочери деревенской ведьмы, от первого лица. Третья — посты того самого интернет-сообщества с комментариями подписчиков. Читатели на глазах выдвигают версии: граф-маньяк, графиня-психопатка, проклятие, призрак. Это Уилки Коллинз с его «Лунным камнем», а заодно и «Дракула» с письмами, дневниками и вырезками, только подшивку документов теперь ведут коллективно. Ведут смешно: админ банит «умников», ищущих исторические неточности, и ревнует к блогерше, которая «украла их историю». Хор читателей стал полноценным персонажем. В двух линиях из трех страшное приходит как чей-то пересказ, и мы вместе с подписчиками решаем, кому верить. В третьей оно стучит в окно само.

Пугает здесь сам фон, задолго до всякой мистики. В деревне не лают собаки, ставни закрыты даже днем, а соседи приветливы до оторопи.

Главы называются «За два месяца до открытия глэмпинга», «За полтора месяца», «За две недели». Роман идет к дате открытия, как к дедлайну, и к финалу разгоняется настолько, что оставляет позади и гоголевскую хтонь, и тихую тревогу Ширли Джексон. Но вообще-то в этом готическом романе роль родового проклятия исполняет юнит-экономика. Пятнадцать шатров вместо восьми, баня, переставленная за границу участка, — вот настоящая завязка трагедии. К этому добавляется удаленка: Аня с выключенной камерой сидит на созвонах вместо мужа, пока он размечает поле колышками. Один полуспойлер, всего один: жена подозревает мужа, а он стоит себе в чистом поле. Страсть направлена на землю, и земля отвечает взаимностью.

Это хоррор о любви и формах, которые она принимает. Любовь материнская — властная, холодная, собственническая. Супружеская — когда один мечтает, а другая растворяется в чужой мечте. И любовь, которой так и не нашлось названия: женщины к ребенку, который зовет ее мамой, но тянется к отцу.

А самое страшное в «Проклятой земле» не то, что земля проклята. Страшно, что она куплена, оформлена, размечена колышками — и за нее еще платить и платить.

Винченцо Латронико

«Совершенство»

(перевод с итальянского Я. Арьковой, Corpus)

Сегодня всё существует для того, чтобы закончиться фотографией.

Сьюзен Зонтаг. О фотографии

Роман Латронико открывается объявлением о сдаче квартиры, и это самое увлекательное объявление, какое вам доведется прочесть. Эркер, монстера «пышная, как облако», датское кресло, плед «в елочку», оригинальная пластинка Kraftwerk, стопка «Монокля», на подоконнике семь пряных трав, от базилика до укропа. Автор описывает все с тщанием оценщика из «Сотбис», подробно и смакуя, а в последнем абзаце выставляет счет: сто восемнадцать евро в сутки, плюс украинская уборщица, нанятая через французский сервис с налоговой резиденцией в Ирландии, плюс комиссия платформы, у которой офисы в Калифорнии, а налоги платятся в Нидерландах. Вся политэкономия десятых уложена в три страницы. Можно расходиться, но Латронико только разогревается.

Анна и Том приехали из «большого, но провинциального города на юге Европы»: он веб-разработчик, она графический дизайнер, оба выросли на GeoCities и Dreamweaver и сделали из подросткового хобби профессию. Их креативность «заключалась в создании нюансов». В начале десятых они переезжают в Берлин, где жилье стоит копейки, клубы работают круглые сутки, а закрытый аэропорт Темпельхоф оставили пустым и назвали свободой. Дальше по списку: «Бергхайн», бранчи с латкес, натуральное вино с осадком, кейл, домашняя ферментация, секс-игрушки из минималистичных бутиков. После пары попыток игрушки отправляются в жестяную коробку у подушки и оттуда «излучают невидимые волны неудовлетворенности».

Источник автор не прячет: «Совершенство» — это «Вещи» Перека, переписанные полвека спустя. Жером и Сильвия у Перека мечтали о кожаных диванах и не могли их себе позволить. Анна и Том могут позволить себе все, им нужно другое: правильный свет и кадр, в котором жизнь совпадает с картинкой. Главы названы по временам глагола: «Настоящее», «Прошедшее незавершенное», «Давно прошедшее», «Будущее». Настоящего, вопреки названию главы, у героев нет, есть фотография настоящего. Будущее написано в будущем времени, потому что оно расписано заранее, как контент-план.

Персонажей в привычном смысле нет, и автор делает это нарочно. Анна и Том ни разу не говорят прямой речью и думают исключительно хором.

Потом будет Лиссабон, где обещанный «сьют» оказывается комнатой с четырьмя односпальными кроватями. Потом Сицилия под Ното, где море «в двадцати минутах езды, а на самом деле в часе», а за холмом гудит трасса Сиракузы — Джела. Это четыре самых несчастливых месяца в их отношениях и единственные, о которых потом будет что вспомнить. Финал пересказывать не станем. Скажем только, что монстера доедет до места назначения, а последняя реплика книги написана в формате отзыва в интернет-магазине, но звучит гораздо печальнее.

Роман хорошо, иногда слишком хорошо собран. Чистый рай для перфекционистов. Порой даже хочется, чтобы автор хоть раз пролил кофе на клавиатуру. Но все так и задумано: про жизнь, отполированную до глянца, написано глянцевой прозой. Неудивительно, что английский перевод в 2025 году попал в шорт-лист International Booker.