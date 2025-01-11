Поэзия
Мария Леонтьева

«Жизнь насекомых»

11 января 2025, 14:00

Мария Леонтьева — финалист международного экспресс-конкурса одного стихотворения «А вы могли бы?».

 Что мне земли ледяное крошево,
 Что в этом проку, когда
 Время такое, только под нож его. 
 Спереди давит орда
 Стылых секунд, не прожитых, не вспаханных
 Памятью, в них - чистота. 
 Новая клюква болотная с сахаром 
 Падает мимо рта. 
 Каждое время впору носящему. 
 Жмёт по краям и в локтях
 Век двадцать первый, в нём кости и хрящики
 В чёрную бездну летят. 
 Их энтомолог достанет (как паспорт...), 
 Глядя натужно в очки. 
 Скажет, красивыми были бабочки, 
 Вредными - червячки. 
  
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Поэзия

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