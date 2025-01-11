«Жизнь насекомых»

Мария Леонтьева — финалист международного экспресс-конкурса одного стихотворения «А вы могли бы?».
Что мне земли ледяное крошево,
Что в этом проку, когда
Время такое, только под нож его.
Спереди давит орда
Стылых секунд, не прожитых, не вспаханных
Памятью, в них - чистота.
Новая клюква болотная с сахаром
Падает мимо рта.
Каждое время впору носящему.
Жмёт по краям и в локтях
Век двадцать первый, в нём кости и хрящики
В чёрную бездну летят.
Их энтомолог достанет (как паспорт...),
Глядя натужно в очки.
Скажет, красивыми были бабочки,
Вредными - червячки.