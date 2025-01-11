«Жизнь насекомых»

Мария Леонтьева — финалист международного экспресс-конкурса одного стихотворения «А вы могли бы?».

Что мне земли ледяное крошево, Что в этом проку, когда Время такое, только под нож его. Спереди давит орда Стылых секунд, не прожитых, не вспаханных Памятью, в них - чистота. Новая клюква болотная с сахаром Падает мимо рта. Каждое время впору носящему. Жмёт по краям и в локтях Век двадцать первый, в нём кости и хрящики В чёрную бездну летят. Их энтомолог достанет (как паспорт...), Глядя натужно в очки. Скажет, красивыми были бабочки, Вредными - червячки.