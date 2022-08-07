Карельский лес

Я-одна открывает окна, чтоб я-вторая
улетала спокойно, куда так давно хотела —
на таинственный перекресток между мирами,
из больного, ненавидимого ей тела.
 
И, пока я-одна грустит и болеет дома,
я-вторая к тебе Рускеальским летит экспрессом,
выходя из окна девятого, как из комы,
едет рядом с тобой, и шутит, и пьет эспрессо.
 
Я-одна просыпается утром и слышит лето —
так об стол в поездах подстаканник стучит железный.
В этом доме, где воздух морщится от таблеток,
почему-то отчаянно пахнет карельским лесом…
 
2021

Страна Того, Что Могло Бы Быть

А теперь закрывай глаза и открой их там,
где твоя любовь за тебя все еще в ответе,
где идешь за ней, не спрашивая, куда,
где кроме вас нет вообще никого на свете.
 
Где не помнишь, какой он, мир за пределом штор:
солнце рядом, чтоб засыпать с ним и просыпаться.
Где страшнейшие обстоятельства ни за что
не посмеют противиться вашим сплетенным пальцам.
 
Где собачий лай, песни ветра и стук копыт,
вместо сердца на части разбилось на счастье блюдце.
Уезжая в Страну Того, Что Могло Бы Быть,
разреши себе...
Разреши себе не вернуться.

Крымское

мне нравится здесь я стала опять никем
в огромной нелепой рубашке курить во двор
таская ангедонию на поводке
не видимую собеседниками в упор
 
смородиновое небо — да звезд не счесть…
забывшая про бессонницы и ноябрь
то падать в песок хочу то на крышу лезть
сверчками гремит перуанская степь моя
 
мне нравится что выходишь во двор а там
растет не нарисованный виноград
так быстро как огонь бежит по листам
 
и сказке — начало. кто слушает, тот и прав...
 
2018

Поэты лгут

один поэт сказал, что поэты лгут. 
может быть, в нем поэта на деле нет? 
но пишет он даже excellent, а не good,
и мне очень хочется верить, что он поэт. 
 
один поэт сказал, что поэты лгут. 
а истина, согласитесь, везде нужна. 
вот пишет поэт, к примеру, «я все могу», 
но думает по-другому его жена. 
 
мои стихи вперед от меня бегут, 
как от гусиного крика проклятый галл. 
один поэт сказал, что поэты лгут,
и мне очень хочется верить, что он солгал. 
 
2014
 
Читайте также
* * *

Александр Логунов

* * *
7 августа 2022, 11:52
Поэзия

Катя Малиновская

Из цикла «Кое-что о Келли»
Из цикла «Кое-что о Келли»
7 августа 2022, 0:04
Поэзия

Анна Матвеева

Только так
О романе Мюриель Барбери «Только роза» Говорят, что французская писательница Мюриель Барбери, родившаяся в Марокко и обожающая Японию, всячески избегает публичности и общественной деятельности — что ж, об этом можно было догадаться и без «Википедии», прочитав хотя бы один из ее романов. Герои Барбери всегда очень скрытные и чувствительные — их души не просто «не […]
5 августа 2022, 0:26
Статьи

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно