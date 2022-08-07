Карельский лес

Я-одна открывает окна, чтоб я-вторая улетала спокойно, куда так давно хотела — на таинственный перекресток между мирами, из больного, ненавидимого ей тела. И, пока я-одна грустит и болеет дома, я-вторая к тебе Рускеальским летит экспрессом, выходя из окна девятого, как из комы, едет рядом с тобой, и шутит, и пьет эспрессо. Я-одна просыпается утром и слышит лето — так об стол в поездах подстаканник стучит железный. В этом доме, где воздух морщится от таблеток, почему-то отчаянно пахнет карельским лесом… 2021

Страна Того, Что Могло Бы Быть

А теперь закрывай глаза и открой их там, где твоя любовь за тебя все еще в ответе, где идешь за ней, не спрашивая, куда, где кроме вас нет вообще никого на свете. Где не помнишь, какой он, мир за пределом штор: солнце рядом, чтоб засыпать с ним и просыпаться. Где страшнейшие обстоятельства ни за что не посмеют противиться вашим сплетенным пальцам. Где собачий лай, песни ветра и стук копыт, вместо сердца на части разбилось на счастье блюдце. Уезжая в Страну Того, Что Могло Бы Быть, разреши себе... Разреши себе не вернуться.

Крымское

мне нравится здесь я стала опять никем в огромной нелепой рубашке курить во двор таская ангедонию на поводке не видимую собеседниками в упор смородиновое небо — да звезд не счесть… забывшая про бессонницы и ноябрь то падать в песок хочу то на крышу лезть сверчками гремит перуанская степь моя мне нравится что выходишь во двор а там растет не нарисованный виноград так быстро как огонь бежит по листам и сказке — начало. кто слушает, тот и прав... 2018

Поэты лгут

один поэт сказал, что поэты лгут. может быть, в нем поэта на деле нет? но пишет он даже excellent, а не good, и мне очень хочется верить, что он поэт. один поэт сказал, что поэты лгут. а истина, согласитесь, везде нужна. вот пишет поэт, к примеру, «я все могу», но думает по-другому его жена. мои стихи вперед от меня бегут, как от гусиного крика проклятый галл. один поэт сказал, что поэты лгут, и мне очень хочется верить, что он солгал. 2014