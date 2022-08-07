Карельский лес
Я-одна открывает окна, чтоб я-вторая
улетала спокойно, куда так давно хотела —
на таинственный перекресток между мирами,
из больного, ненавидимого ей тела.
И, пока я-одна грустит и болеет дома,
я-вторая к тебе Рускеальским летит экспрессом,
выходя из окна девятого, как из комы,
едет рядом с тобой, и шутит, и пьет эспрессо.
Я-одна просыпается утром и слышит лето —
так об стол в поездах подстаканник стучит железный.
В этом доме, где воздух морщится от таблеток,
почему-то отчаянно пахнет карельским лесом…
2021
Страна Того, Что Могло Бы Быть
А теперь закрывай глаза и открой их там,
где твоя любовь за тебя все еще в ответе,
где идешь за ней, не спрашивая, куда,
где кроме вас нет вообще никого на свете.
Где не помнишь, какой он, мир за пределом штор:
солнце рядом, чтоб засыпать с ним и просыпаться.
Где страшнейшие обстоятельства ни за что
не посмеют противиться вашим сплетенным пальцам.
Где собачий лай, песни ветра и стук копыт,
вместо сердца на части разбилось на счастье блюдце.
Уезжая в Страну Того, Что Могло Бы Быть,
разреши себе...
Разреши себе не вернуться.
Крымское
мне нравится здесь я стала опять никем
в огромной нелепой рубашке курить во двор
таская ангедонию на поводке
не видимую собеседниками в упор
смородиновое небо — да звезд не счесть…
забывшая про бессонницы и ноябрь
то падать в песок хочу то на крышу лезть
сверчками гремит перуанская степь моя
мне нравится что выходишь во двор а там
растет не нарисованный виноград
так быстро как огонь бежит по листам
и сказке — начало. кто слушает, тот и прав...
2018
Поэты лгут
один поэт сказал, что поэты лгут.
может быть, в нем поэта на деле нет?
но пишет он даже excellent, а не good,
и мне очень хочется верить, что он поэт.
один поэт сказал, что поэты лгут.
а истина, согласитесь, везде нужна.
вот пишет поэт, к примеру, «я все могу»,
но думает по-другому его жена.
мои стихи вперед от меня бегут,
как от гусиного крика проклятый галл.
один поэт сказал, что поэты лгут,
и мне очень хочется верить, что он солгал.
2014