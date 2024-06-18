«Лицей» объявил длинный список номинантов 2024 года

25 апреля 2024 года литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила длинный список восьмого сезона премии. В длинный список вошли 111 произведений (50 – в номинации «Поэзия» и 61 – в номинации «Проза») авторов из 54 городов России (от Великого Устюга до Краснодара и от Калининграда до Иркутска) и 5 […]