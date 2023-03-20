В Москве впервые состоится Всероссийский Пасхальный фестиваль «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

Слово «Ανάστασις», давшее название фестивалю, в переводе с греческого языка означает «Воскресение». В программе фестиваля – ярмарка с греческими сувенирами, фудкорт с национальной греческой кухней, мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров, лекции о пасхальных традициях, выступления писателей и театрально-музыкальная программа. Вход для всех гостей – свободный. 24 апреля в Екатерининском парке в Москве (Большая Екатерининская ул., […]