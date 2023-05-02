Если слово для тебя не просто пустой звук, а способ самовыражения, если ты молодой и талантливый писатель, поэт и хочешь по новой раскрыть свои способности – тебя ждет арт-школа актуальной литературы образовательного заезда «Только в России» от «Таврида.АРТ»!

Участие бесплатное на конкурсной основе. Регистрация открыта и продлится до 5 мая!

Сам заезд пройдет с 12 по 18 июня на площадке «Таврида.АРТ» в Крыму на берегу Черного моря.

От тебя всего лишь необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте

2. Заполнить анкету

3. Прикрепить творческое задание и видеовизитку согласно выбранному направлению и требованиям

4. Дождаться оценки экспертов

5. Дождаться результатов рассмотрения заявки в личном кабинете

Первый заезд «Только в России» арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжь) приурочен к 100 летнему юбилею поэта Расула Гамзатова. Молодые творцы со всей России смогут найти новые источники вдохновения в родных душе просторах и удостовериться, что Родина — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет духовной жизни каждого из нас!

Подробности на сайте.