«Мир литературы. Юность» проводится совместно с Международным детским центром «Артек». В нем могут принять участие подростки в возрасте от 11 до 16 лет из любого региона России. Для этого до 15 декабря 2021 года нужно заполнить заявку на сайте Ассоциации и предложить свои работы в номинациях проза, поэзия, критика и журналистика. По результатам конкурса будут отобраны лучшие работы. Их авторы поедут на тематическую литературную смену в МДЦ «Артек». Для участников этой смены будет проведена специальная образовательная программа, включающая мастер-классы и лекции от членов Ассоциации союзов писателей и издателей. Победители финального этапа получат памятные призы конкурса, а их произведения будут опубликованы в изданиях-партнёрах проекта и коллективном сборнике. Церемония награждения пройдет с участием известных современных писателей. 

 «Мир литературы. Новое поколение» –  для молодых писателей от 18 до 35 лет включительно. Заполнить заявку на сайте Ассоциации и предложить работы можно по номинациям проза, поэзия, критика, драматургия и детская литература. Заявки принимаются до 15 января 2022 года. Победители отборочного этапа будут приглашены в Москву на Всероссийскую литературную мастерскую, которая состоится весной 2022 года. В рамках программы состоятся семинары для молодых авторов. Руководителями тематических секций станут представители крупнейших писательских союзов. Также начинающие литераторы получат возможность принять участие в круглых столах, поэтических вечерах и мастер-классах. Итогом Мастерской «Мир литературы. Новое поколение» станет издание авторских книг под эгидой Российского книжного союза. Лучшие работы в категории «отдельные произведения» будут напечатаны в сборнике и рекомендованы к публикации в «толстых» литературных журналах, партнёрах проекта. 

Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте Ассоциации  http://aspirf.ru/ 

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