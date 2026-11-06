Длинный список премии им. В.П. Катаева
Антипова Елена Вячеславовна, «Мама»
Аркатова Анна Евгеньевна, «Гроза»
Арндт Александр, «Бдительность»
Асатурова Александра Вячеславовна, «Луч солнца на колокольне Джотто»
Бакирова Наталья, «Сад»
Балыкова Мария Сергеевна, «Вера в чудо»
Баснер Анна, «Метроном»
Безукладникова Анна Владимировна, «Не уходит»
Белкина Марина, «Дом с бельведером»
Белова Евгения Валериевна, «Король Лир»
Белокурова Татьяна, «Тимоня»
Благова Даша, «Убийство в Новосельске»
Буржская Ксения, «Наташенька и огонь»
Ва Женя, «Большое путешествие»
Варнакова Юлия Александровна, «Лиска»
Васильев Олег Аркадьевич, «Она»
Верзун Яна, «Спасение утопающих»
Виноградов Павел, «Некоей девице на Охту бежати»
Виноградова Ирина Геннадьевна, «Важнейшее из искусств»
Востриков Михаил Михайлович, «Лайфхакер Балякин»
Герасимова Елена Владимировна, «Счастливый случай»
Гортинская Лидия Вячеславовна, «Шаг за порог»
Гурфинкель Юрий Ильич, «Оживление в зале»
Дворецкая Яна Владимировна, «Реджио-мама»
Девятьярова Инна Викторовна, «Гринька и худоба»
Долгопят Елена Олеговна, «Черты лица»
Дорожкин Андрей Сергеевич, «Исповедь в «Доме тысячи закатов»»
Евсюков Александр Владимирович, «Путь в Зверинец»
Еланцева Елена, «Один из тринадцатых»
Елизарова Наталия Михайловна, «Карась Кирик»
Жукова Ксения Владимировна, «Блогеры»
Зайцев Владимир Владимирович, «Многоэтажка»
Захаров Дмитрий, «Это за мной»
Зирихгеран Ахмедхан, «Город у моря»
Золотова Дарья, «В праздник, после работы»
Изотова Татьяна Владимировна, «Рисовальщик»
Кабанова Лола Хасановна, «Осколки»
Казанцева Евгения Марковна, «Небеса обетованные»
Карасёва Юлия Владимировна, «Эля и музыка»
Кармалита Кристина Евгеньевна, «По следам умершего кота»
Катков Данила Сергеевич, «Свидетель безликой»
Клейменов Евгений, «Утопитель котят»
Колтаков Александр Алексеевич, «Дом на берегу»
Корнилова Дарья Николаевна, «Метр шестьдесят восемь»
Кравченко Ася, «Знаки»
Краснов Денис Владимирович, «Простые рифмы»
Кремчуков Евгений Николаевич, «Одна ночь»
Кудряшов Арефий, «Внутренний чемодан»
Лагутин Дмитрий Александрович, «Остановка»
Лапшина Ирина Васильевна, «Радость моя»
Лёвина Элина Рафиковна, «Чепалгаш и другие»
Леонтьев Артём Сергеевич, «Археология одиночества»
Логвин Виталий, «Соло для скрипки без оркестра»
Лоскутова Алиса Юрьевна, «Отец Анфим и Сема»
Лужбина Анна Андреевна, «Мурмурация»
Лукаш Светлана Александровна, «Купидонка»
Лукшина Юлия, «Гусеница»
М.Ян, «Кот в сапоге»
Маевская Екатерина, «Врачебная тайна»
Майоров Геннадий Николаевич, «Призрак»
Макаров Андрей Викторович, «Мы обязательно встретимся»
Максютов Тимур Ясавеевич, «Белый палач»
Малышев Игорь Александрович, «Разговор на закате»
Малькевич Александр Александрович, «Спасти рядового Бабку»
Мамедов Афанасий Исаакович, «Африканыч»
Мандур Дарья Александровна, «Акварель»
Манойло Екатерина, «Ты меня стесняешься, ты меня не любишь»
Мирмович Евгений Владимирович, «Пощёчина»
Моисеев Александр, «Дехартма»
Молодцова Ольга Федоровна, «Придёт серенький волчок»
Мордовская Екатерина Иннокентьевна, «Лучший в мире костюм»
Мороз Татьяна Юрьевна, «Сиреневые бусы»
Небыков Алексей Александрович, «Всяких полно. Живых мало»
Некрасова Евгения Игоревна, «Монстриха»
Нескоромных Вячеслав Васильевич, «Белая сова»
Ныркова Мария Владимировна, «Трамплин»
Оганджанов Илья Александрович, «Морской бой»
Орехов Евгений Анатольевич, «Критик»
Павлова Анна, «Вадим Сапер»
Павлова Светлана Олеговна, «Расклад на мальчика»
Панков Владимир Борисович, «Из памяти детства»
Пашун Ольга Петровна, «Куда исчез Гришка?»
Пензенский Александр Михайлович, «Посылка»
Петренко Александр Викторович, «Когда жизнь — музыка»
Пичугина Ирина Николаевна, «Злободневные сказки»
Подковенко Илья, «Немцы в тайге, или Четыре звонка по спутниковому телефону»
Пономарев Александр Сергеевич, «Остров сокровищ»
Пономарев Павел Александрович, «Почему ты молчишь?»
Прозоров Илья Андреевич, «Ничего ты не понимаешь…»
Прохоров Николай Владимирович, «Они умирают за Родину!..»
Птицева Ольга, «Книжница с Воронцовской»
Резников Владислав Григорьевич, «Новый мандарин»
Ремез Анна Александровна, «Только приглядись»
Родин Петр Александрович, «Венка»
Родионова Ирина Сергеевна, «Грушевый огонь»
Ручьёва Александра, «Мифологический голос»
Рыбакова Ольга Васильевна, «Сирень на счастье»
Сальников Алексей, «Поиски жизни»
Сахнов Павел Сергеевич, «Тошто»
Секисов Антон, «Тартар»
Селюкова Дарья Александровна, «Ночная лига пинг-понга»
Сичкарь Ольга Валентиновна, «Сын»
Соколов Павел Сергеевич, «Сын вернулся»
Солонко Алексей Владимирович, «Ноготь»
Сопикова Анастасия, «Сестра»
Сорока Вера, «Чай с бергамотом»
Строкина Анастасия Игоревна, «Любовь наша и чистота останица»
Струльникова Инга Александровна, «Дорога туда и обратно»
Таранов Илья Александрович, «Русская птичка»
Тренин Владимир Витальевич, «Утонувший поцелуй»
Тутарова Ольга Александровна, «Экспедиция»
Усачева Елена Александровна, «Младшая»
Филиппова Татьяна Владимировна, «Южный маяк»
Харитонова Ольга Владимировна, «В море уходит горе»
Хаустов Кирилл, «Дорога домой»
Хохряков Евгений Михайлович, «Кот Барбос и медвежий кросс»
Черкасова Анна Юрьевна, «Уехал цирк»
Шаов Ибрагим Капланович, «Общий котёл»
Шапиро Макс, «Галатея»
Шахов Максим Николаевич, «Пару слов «за Одессу»
Шелегов Алексей Леонидович, «Немчура»
Шипилова Анна Константиновна, «Птичка-невеличка»
Шустер Екатерина, «Волшебное место, где зарождается жизнь на земле»
Щербак Полина Сергеевна, «Пахнет старыми качелями»
Эдин Евгений Анатольевич, «Племя дочерей»