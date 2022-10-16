Форум молодых писателей России

24 октября 2022 года состоится открытие Форума молодых писателей России, который пройдет с 23 по 30 октября 2022 года в «ФГБУ пансионат с лечением «Звенигородский». Форум проводится Фондом социально-экономических программ при поддержке Президентского гранта фонда культурных инициатив. Форум пройдет с участием 162 молодых писателей. На Форуме пройдут творческие встречи с известными писателями, поэтами, журналистами и т.д., круглые столы, участие в которых примут не только известные, но и молодые писатели, лекция, а также презентация книг молодых писателей. На Форуме будет работать 16 мастер-классов под руководством профессиональных известных писателей, критиков, главных редакторов «толстых» литературных журналов. По окончанию Форума пройдут награждения наиболее ярких и талантливых молодых писателей: лучшие произведения будут опубликованы в литературных журналах, талантливые авторы будут опубликованы отдельной книгой в серии «Молодая литература» и «Новые писатели – новые имена», не менее 45 авторов будут представлены к наградам стипендий от Министерства культуры Российской Федерации, желающие получат рекомендации для поступления в Литературным институт им. Горького, большой группе будут объявлены благодарности за активное участие в Форуме.