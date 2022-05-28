На маркетплейсе Озон сейчас действует акция «Есть комплект!»: можно купить сразу два номера журнала по выгодной цене. В продаже есть номера за этот год, а также архивные.

Помимо этого журнал теперь продаётся и в книжном интернет-магазине Лабиринт.