Поэзия
Иван Купреянов
25 февраля 2022, 22:45

Несчастный дождь помучался и стих —

и на окне кафе повис скелетом.

Благослови бранчующихся сих:

у них сегодня вечер тьмы и света.

Познал и ты кратчайшее из благ —

напиток легкий принимать за чувства.

Теперь расслабься, ощущая, как

в добро и зло спускается закуска.

У парня фон, у девушки айфон —

и вот они меняются местами.

У парня слон, у девушки заслон —

все точно так, как было между нами.

Дождь лег на стекла, будто на чело

по модулю уравненные числа.

Лишь полюбив добро свое и зло,

я различать в себе их научился.

На парне дрожь, на девушке пиджак,

под пиджаком бензин, огонь под дрожью.

Потом бим-бом, еще потом — плак-плак,

и флаг им в руки. Милым это можно.

Благослови — и с миром отпусти —

У них сегодня вечер тьмы и света.

Какая песня — Господи, прости!

Родная песня из чужого сета.

Круговорот, заманчивый unmute,

соленый шарик звука на пружине.

И пара любится, и мертвецы поют

о том, как сладко любится при жизни.

Больше стихотворений Ивана Купреянова читайте в февральском номере.

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