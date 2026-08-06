В Москву из Китая для участия в 39-й Московской международной книжной ярмарке приедут писатели, поэты, переводчики, профессора китайских университетов. Посетителей ярмарки будет ждать встреча с профессором и руководителем докторантов Института литературы Народного университета Китая Лю Чжэньюнем (Liu Zhenyun), поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Си Чуанем (Xi Chuan), а также с поэтом, эссеистом и романистом Чжао Лихунем (Zhao Lihong).

О фантастической литературе Китая расскажут писатель-фантаст, член Союза писателей Китая и Союза писателей провинции Цзянси Ци Юэ (Qi Yue) (настоящее имя Чжао Лэй / Zhao Lei) и писатель-фантаст, член Союза писателей Китая и Союза писателей провинции Цзянси Тяньжуй Шуофу (настоящее имя Хэ Цзянь / He Jian).

Также в мероприятиях примет участие профессор Пекинского университета, профессор именной кафедры «Боя», директор Института литературного творчества Пекинского университета Цао Вэньсюань (Cao Wenxuan), писатель, заместитель председателя Китайского общества исследований детской литературы, заместитель председателя Союза писателей провинции Ляонин Сюэ Тао (Xue Tao), сказочница, профессор факультета гуманитарных наук Чжэцзянского педагогического университета Тан Тан (Tang Tang).

Кроме того, посетит ярмарку заместитель председателя Китайского общества документальной литературы, заместитель председателя Союза литераторов и художников провинции Хунань и Союза писателей провинции Хунань Цзи Хунцзянь (Ji Hongjian).

На китайском стенде будет представлено более 2000 наименований и 5000 экземпляров книг, охватывающих широкий спектр жанров: китайскую классическую литературу, культуру, искусство, общественные науки, взаимные переводы произведений китайской и российской литературы, а также детскую литературу. Издания выходят на китайском, русском, английском языках, а также на языках народов Центральной Азии.

Помимо книжной экспозиции, организаторы подготовили разнообразную культурную программу: выставку китайской сетевой литературы, экспозицию китайских писателей (с представлением авторов, прибывших в Москву), а также выставку классической китайской живописи с VR-реальностью. Посетители смогут погрузиться в атмосферу китайской культуры через традиционные чайные церемонии, мастер-классы по каллиграфии и другие культурно-познавательные активности.

Читайте также
Содержание июльского номера журнала «Юность»

Содержание июльского номера журнала «Юность»
18 июля 2026, 9:00

Содержание июньского номера журнала «Юность»
Содержание июньского номера журнала «Юность»
24 июня 2026, 9:30

Награждены лауреаты десятого сезона Литературной премии «Лицей»
 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на Главной сцене XII Книжного фестиваля «Красная площадь», были вручены награды победителям юбилейного, десятого сезона Литературной премии «Лицей», учреждённой и проходящей при поддержке группы компаний «ЛОТТЕ» в России. Лауреатами десятого сезона премии стали четыре молодых прозаика и три поэта. Лауреаты премии «Лицей» 2026 года Номинация «Поэзия»: 1 место […]
6 июня 2026, 18:30

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!