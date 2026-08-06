В Москву из Китая для участия в 39-й Московской международной книжной ярмарке приедут писатели, поэты, переводчики, профессора китайских университетов. Посетителей ярмарки будет ждать встреча с профессором и руководителем докторантов Института литературы Народного университета Китая Лю Чжэньюнем (Liu Zhenyun), поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Си Чуанем (Xi Chuan), а также с поэтом, эссеистом и романистом Чжао Лихунем (Zhao Lihong).

О фантастической литературе Китая расскажут писатель-фантаст, член Союза писателей Китая и Союза писателей провинции Цзянси Ци Юэ (Qi Yue) (настоящее имя Чжао Лэй / Zhao Lei) и писатель-фантаст, член Союза писателей Китая и Союза писателей провинции Цзянси Тяньжуй Шуофу (настоящее имя Хэ Цзянь / He Jian).

Также в мероприятиях примет участие профессор Пекинского университета, профессор именной кафедры «Боя», директор Института литературного творчества Пекинского университета Цао Вэньсюань (Cao Wenxuan), писатель, заместитель председателя Китайского общества исследований детской литературы, заместитель председателя Союза писателей провинции Ляонин Сюэ Тао (Xue Tao), сказочница, профессор факультета гуманитарных наук Чжэцзянского педагогического университета Тан Тан (Tang Tang).

Кроме того, посетит ярмарку заместитель председателя Китайского общества документальной литературы, заместитель председателя Союза литераторов и художников провинции Хунань и Союза писателей провинции Хунань Цзи Хунцзянь (Ji Hongjian).

На китайском стенде будет представлено более 2000 наименований и 5000 экземпляров книг, охватывающих широкий спектр жанров: китайскую классическую литературу, культуру, искусство, общественные науки, взаимные переводы произведений китайской и российской литературы, а также детскую литературу. Издания выходят на китайском, русском, английском языках, а также на языках народов Центральной Азии.

Помимо книжной экспозиции, организаторы подготовили разнообразную культурную программу: выставку китайской сетевой литературы, экспозицию китайских писателей (с представлением авторов, прибывших в Москву), а также выставку классической китайской живописи с VR-реальностью. Посетители смогут погрузиться в атмосферу китайской культуры через традиционные чайные церемонии, мастер-классы по каллиграфии и другие культурно-познавательные активности.

