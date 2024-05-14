«Лицей» объявил короткий список номинантов 2024 года

14 мая 2024 года на пресс-конференции в ТАСС был объявлен короткий список номинантов восьмого сезона Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов.

В этом году в финал премии «Лицей» вышли авторы в возрасте от 21 до 35 лет из Калининграда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Зеленограда, Воронежа, Москвы, Саратова, Уфы, Люберец, Перми, Челябинска, Новосибирска и села Первая Берёзовка Тамбовской области.

В восьмом сезоне премии Экспертный совет — прозаик, литературный критик Роман Сенчин (председатель); прозаик, редактор Илья Кочергин; поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов; поэт, литературный критик Елена Погорелая; поэт, прозаик Михаил Попов; редактор, литературный обозреватель Анастасия Шевченко — рассмотрел 2052 работы молодых авторов из 229 городов России и 28 стран мира (1117 — в номинации «Проза», 935 — «Поэзия») и сформировал длинный список из 111 произведений (61 — в номинации «Проза», 50 — «Поэзия»).

Председатель Экспертного совета, прозаик Роман Сенчин: «Вот и наступил волнительный для многих момент: объявление финалистов премии «Лицей» 2024 года. Из 111 авторов, вошедших со своими произведениями в длинный список в номинациях «Поэзия» и «Проза», останутся двадцать. Немало достойных внимания рассказов, романов, повестей, стихотворений и поэм остались за рамками длинного списка, тем более не вместит всех, кого бы стоило поощрить, и список короткий. Это происходит в любых премиях. Лауреатами становятся единицы, а претендентов — тысячи. Одно могу сказать: не отчаивайтесь, не увидев себя в числе финалистов.

Литература — это не премии, литература — это произведения. Все произведения, вошедшие в длинный список «Лицея», достойны опубликования, достойны читателя. Я уверен, что так оно и произойдёт. Скажу по секрету: редакторы журналов, издатели уже изучают длинный список. Им нужна хорошая литература».

Член Экспертного совета, поэт Вадим Муратханов: «География короткого списка в номинации «Поэзия» широка: Запад России, Урал, Поволжье, Санкт-Петербург, Москва. Но даже в подборках московских поэтов нет столичности и урбанизма: в стихах сквозит биография автора, приметы и воздух времени, в котором он вырос, кровная связь с настоящим и прошлым своей земли. Принадлежность не столько к конкретному месту, сколько к единому времени и объединяет, пожалуй, всех вошедших в короткий лист соискателей. Среди них нет ни одного молодого поэта, который попал бы туда авансом, в силу юного возраста и других внелингвистических факторов. Все эти десять авторов к настоящему моменту — сложившиеся поэты, от которых мы вправе ожидать дальнейшего роста и литературных удач».

К работе с произведениями короткого списка премии «Лицей» приступило жюри, в которое в этом сезоне вошли: писатель, журналист, лауреат премии «Большая книга» Юрий Буйда (председатель жюри); прозаик, лауреат Московской Арт-премии, кандидат филологических наук Ася Володина; поэт, прозаик, переводчик Инга Кузнецова; прозаик, журналист, редактор Софья Ремез; литературный критик, блогер, редактор Иван Родионов; литературный критик, поэт, доктор филологических наук Артём Скворцов. Трёх лауреатов в каждой номинации наградят на торжественной церемонии, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь».

Начало работу и блогерское жюри из 13 человек, которое определит двух победителей, прозаика и поэта, в специальной номинации «Выбор книжных блогеров», учреждённой партнёром премии издательским сервисом Rideró. Победители в этой номинации получат статуэтку в виде «лайка» и сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года.

Короткий список премии «Лицей» 2024 года:

Номинация «Поэзия»

Август Ксения (Калининград) сборник стихотворений «Песочный человечек»

Бессонова Мирослава (Уфа) сборник стихотворений «Люди ходят по воде»

Ильгова Дарья (Москва) сборник стихотворений «Перекличка»

Лунёвская Майка (село Первая Берёзовка, Тамбовская обл.) сборник стихотворений «Лес»

Нацентов Василий (Воронеж) сборник стихотворений «Автопортрет»

Негматов Леонид (Саратов) сборник стихотворений «Открой»

Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) сборник стихотворений «Колыбельная»

Рагимов Артём (Москва) Сборник стихотворений

Султанов Степан (Москва) Сборник стихотворений

Ушканов Артём (Москва) Сборник стихотворений

Номинация «Проза»

Гашева Катерина (Пермь) роман-рефлексия «Системные требования, или Песня невинности, она же — опыта»

Декабрев Рома (Зеленоград) роман «Под синим солнцем»

Демишкевич Ася (Санкт-Петербург) роман «Под рекой»

Дымченко Денис (Ставрополь) повесть «Ропот»

Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) повесть «Люди, которых нет на карте»

Лобо Кира (Москва) психологическая повесть «Хромая лошадь»

Маркина Анна (Люберцы) сборник рассказов «Рыба моя рыба»

Ручьёва Александра (Челябинск) производственный роман «Заводские настройки»

Серков Дмитрий (Санкт-Петербург) сборник рассказов «Обыкновенные люди»

Харитонова Ольга (Новосибирск) сборник рассказов «Чужая сторона».

Произведения, вошедшие в короткий список восьмого сезона «Лицея», будут опубликованы на официальном сайте премии, на портале «Год литературы» и в «Литературной газете».

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и вносить существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов.

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, несут генеральные партнёры Премии— «ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус».

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», «Литературная газета», «Центр поддержки отечественной словесности», Ассоциация союзов писателей и издателей России.

В Наблюдательный совет Премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят: генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Джон Ки, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

Генеральный информационный партнер премии: информационное агентство ТАСС.

Партнёры премии: издательский сервис Rideró, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», портал «Год литературы».

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Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

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