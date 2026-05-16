Новости

«Лицей» объявил список финалистов X сезона

16 мая 2026, 20:00

13 мая 2026 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила короткий список десятого, юбилейного сезона премии. Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 — в номинации «Поэзия», 818 — «Проза»).

Экспертный совет Премии под председательством писателя Роман Сенчина, в который входят прозаики, поэты, редакторы и литературные критики — Илья Кочергин, Вадим Муратханов, Александр Переверзин, Елена Погорелая, Иван Родионов, Сергей Самсонов и Анастасия Шевченко — включил в список финалистов X сезона 20 произведений (10 — в номинации «Поэзия» и  10 — в номинации «Проза») авторов из 10 городов России: Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода, Новотроицка, Переславля-Залесского, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Челябинска. Средний возраст «лицеистов» короткого списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 17 лет.

«Если выбор произведений в длинный список в обеих номинациях прошёл относительно ровно, без больших споров, то определение десяток финалистов вызвал горячие дискуссии, продолжавшиеся несколько дней. Правда, и в номинации “Поэзия”, и в номинации “Проза” у экспертов не вызвали сомнений по три-четыре молодых писателя, вернее, их произведения. Любопытно, совпадут ли наши предпочтения и выбор жюри», Роман Сенчин, председатель Экспертного совета премии «Лицей».

Короткий список премии «Лицей» 2026 года

Номинация «Поэзия»

  1. Румяна Грумеза (Самара) «В городе и за ним»
  2. Алиса Каширина (Москва) «Нечужое»
  3. Мария Крупеникова (Вологда) «Здесь никого нет»
  4. Ольга Лапенкова (Переславль-Залесский) «Три цикла»
  5. Дмитрий Ларионов (Санкт-Петербург) «Есмь»
  6. Марина Марьяшина (Москва) «Люцерна»
  7. Ксения Правикова (Москва) «У взросленья вкус шпината»
  8. Егор Спесивцев (Москва) «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продаётся»
  9. Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Друг мой свет-хулиган»
  10. Артём Ушканов (Москва) «Три стихотворения»

Номинация «Проза»

  1. Полина Агибалова (Санкт-Петербург) «Ракурс. Фотогеничный роман»
  2. Елена Антипова (Нижний Новгород) «Пыжма»
  3. Катерина-Ксения Гашева (Пермь) «Гады и рыбы»
  4. Анастасия Древаль (Москва) «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни»
  5. Антон Ермолин (Челябинск) «Поэма будущих пролетарских снов»
  6. Полина Крайнова (Москва) «Всё ещё здесь/Кенотаф»
  7. Лера Макарова (Саранск) «И́нтима»
  8. Кирилл Минин (Зона СВО) «Доброволец. Письма не о любви»
  9. Ирина Родионова (Новотроицк) «Дети, рожденные грибницей»
  10. Мария Следевская (Москва) «Ксюша».

К работе с произведениями, вошедшими в короткий список, приступает жюри Премии: прозаик, поэт и драматург Дмитрий Данилов (сопредседатель жюри); литературный критик и эссеист Валерия Пустовая (сопредседатель жюри); поэт, филолог и литературный критик Антон Азаренков; писатель Анна Баснер; прозаик и поэт Сергей Кубрин; прозаик и сценарист Мршавко Штапич. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

«Лицей» совместно с книжным фестивалем «Красная площадь» планирует отметить 10-летие премии двумя уникальными событиями: в программу фестиваля включены премьеры двух театрализованных постановок по произведениям поэтов и прозаиков, финалистов и лауреатов премии разных лет: 4 июня на Главной сцене — «Лицей. Поэзия» и 7 июня на Малой сцене (Площадка №1) — «Лицей. Проза».

В спектакле «Лицей. Поэзия» в исполнении молодых актёров, студентов Мастерской Константина Райкина Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) прозвучат стихи 22-х поэтов-«лицеистов», среди которых Варвара Заборцева, Константин Комаров, Дарья Ильгова, Артём Рагимов, Ксения Август, Владимир Косогов и др. Режиссёр спектакля — режиссёр-педагог ВШСИ, выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Сотников, автор композиции — драматург Екатерина Антонова.

Автором программы «Лицей. Проза» выступит режиссёр и актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Виктор Панченко. Им были отобраны фрагменты из произведений Анны Баснер, Евфросинии Капустиной, Анны Лужбиной, Екатерины Манойло и Светланы Павловой. В работе принимают участие актёры РАМТа, художественный руководитель проекта — заслуженная артистка России, главный режиссёр РАМТа Марина Брусникина.

Помимо этого, 6 июня в шатре «Поэзия» второй раз пройдут поэтические чтения «лицеистов», кураторами и ведущими выступят члены Экспертного совета Вадим Муратханов и Александр Переверзин.

Читайте также

«Лицей» объявил длинный список номинантов 2026 года
16 апреля 2026, 17:01

Содержание мартовского номера журнала «Юность»
26 марта 2026, 10:00

Завершился приём заявок на премию «Лицей»
Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов подвела итоги приёма работ на соискание премии в десятом, юбилейном сезоне. Всего в этом году на премию «Лицей» было подано 1659 заявок (818 – в номинации «Проза», 841 – «Поэзия») от авторов из 300 городов России (от Норильска до Владикавказа и от Калининграда до […]
19 марта 2026, 16:00

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!