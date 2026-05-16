«Лицей» объявил список финалистов X сезона

13 мая 2026 года Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила короткий список десятого, юбилейного сезона премии. Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 — в номинации «Поэзия», 818 — «Проза»).

Экспертный совет Премии под председательством писателя Роман Сенчина, в который входят прозаики, поэты, редакторы и литературные критики — Илья Кочергин, Вадим Муратханов, Александр Переверзин, Елена Погорелая, Иван Родионов, Сергей Самсонов и Анастасия Шевченко — включил в список финалистов X сезона 20 произведений (10 — в номинации «Поэзия» и 10 — в номинации «Проза») авторов из 10 городов России: Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода, Новотроицка, Переславля-Залесского, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Челябинска. Средний возраст «лицеистов» короткого списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — 17 лет.

«Если выбор произведений в длинный список в обеих номинациях прошёл относительно ровно, без больших споров, то определение десяток финалистов вызвал горячие дискуссии, продолжавшиеся несколько дней. Правда, и в номинации “Поэзия”, и в номинации “Проза” у экспертов не вызвали сомнений по три-четыре молодых писателя, вернее, их произведения. Любопытно, совпадут ли наши предпочтения и выбор жюри», — Роман Сенчин, председатель Экспертного совета премии «Лицей».

Короткий список премии «Лицей» 2026 года

Номинация «Поэзия»

Румяна Грумеза (Самара) «В городе и за ним» Алиса Каширина (Москва) «Нечужое» Мария Крупеникова (Вологда) «Здесь никого нет» Ольга Лапенкова (Переславль-Залесский) «Три цикла» Дмитрий Ларионов (Санкт-Петербург) «Есмь» Марина Марьяшина (Москва) «Люцерна» Ксения Правикова (Москва) «У взросленья вкус шпината» Егор Спесивцев (Москва) «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продаётся» Елизавета Трофимова (Санкт-Петербург) «Друг мой свет-хулиган» Артём Ушканов (Москва) «Три стихотворения»

Номинация «Проза»

Полина Агибалова (Санкт-Петербург) «Ракурс. Фотогеничный роман» Елена Антипова (Нижний Новгород) «Пыжма» Катерина-Ксения Гашева (Пермь) «Гады и рыбы» Анастасия Древаль (Москва) «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни» Антон Ермолин (Челябинск) «Поэма будущих пролетарских снов» Полина Крайнова (Москва) «Всё ещё здесь/Кенотаф» Лера Макарова (Саранск) «И́нтима» Кирилл Минин (Зона СВО) «Доброволец. Письма не о любви» Ирина Родионова (Новотроицк) «Дети, рожденные грибницей» Мария Следевская (Москва) «Ксюша».

К работе с произведениями, вошедшими в короткий список, приступает жюри Премии: прозаик, поэт и драматург Дмитрий Данилов (сопредседатель жюри); литературный критик и эссеист Валерия Пустовая (сопредседатель жюри); поэт, филолог и литературный критик Антон Азаренков; писатель Анна Баснер; прозаик и поэт Сергей Кубрин; прозаик и сценарист Мршавко Штапич. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

«Лицей» совместно с книжным фестивалем «Красная площадь» планирует отметить 10-летие премии двумя уникальными событиями: в программу фестиваля включены премьеры двух театрализованных постановок по произведениям поэтов и прозаиков, финалистов и лауреатов премии разных лет: 4 июня на Главной сцене — «Лицей. Поэзия» и 7 июня на Малой сцене (Площадка №1) — «Лицей. Проза».

В спектакле «Лицей. Поэзия» в исполнении молодых актёров, студентов Мастерской Константина Райкина Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) прозвучат стихи 22-х поэтов-«лицеистов», среди которых Варвара Заборцева, Константин Комаров, Дарья Ильгова, Артём Рагимов, Ксения Август, Владимир Косогов и др. Режиссёр спектакля — режиссёр-педагог ВШСИ, выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Сотников, автор композиции — драматург Екатерина Антонова.

Автором программы «Лицей. Проза» выступит режиссёр и актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Виктор Панченко. Им были отобраны фрагменты из произведений Анны Баснер, Евфросинии Капустиной, Анны Лужбиной, Екатерины Манойло и Светланы Павловой. В работе принимают участие актёры РАМТа, художественный руководитель проекта — заслуженная артистка России, главный режиссёр РАМТа Марина Брусникина.

Помимо этого, 6 июня в шатре «Поэзия» второй раз пройдут поэтические чтения «лицеистов», кураторами и ведущими выступят члены Экспертного совета Вадим Муратханов и Александр Переверзин.