«Лицей» продлевает приём заявок до 20 марта

По многочисленным просьбам авторов литературная премия «Лицей» объявляет о продлении срока приёма заявок до 20 марта включительно.



Подать рукопись можно через специальную регистрационную форму издательского сервиса Rideró или по электронной почте.

Председатель экспертного совета Владимир Березин: «Всякий писатель, помимо ответственности перед людьми и мирозданием, несёт ответственность пред своим сочинением. Если, конечно, хочет, чтобы этот текст был прочитан. Книге или стихотворению нужно помочь перейти дорогу. Показать людям, отправить на премию – и сделать это осознанно, прочитав правила, проверив тексты и сопроводительные данные. В общем, всё, как при переходе улицы».

Длинный список седьмого сезона «Лицея» будет опубликован до 28 апреля, короткий – до 18 мая. Жюри премии назовёт победителей на торжественной церемонии награждения на Красной площади, которая традиционно пройдёт 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия.