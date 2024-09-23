

Премия имени Валентина Катаева — главная премия за лучший рассказ в России — была учреждена журналом «Юность» в 2020 году и носит имя создателя и первого главного редактора журнала. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.

Главный приз составляет 300 тысяч рублей.

В этом сезоне премия проходит при поддержке Театрального салона «Сцена 23» и Благотворительного фонда «Счастливые истории».



Конкурс стартовал 1 марта этого года. На соискание премии номинаторы выдвигали произведения, опубликованные в 2023 году. В длинном списке премии Катаева оказались 107 работ, из которых малое жюри сформировало шорт-лист из девяти претендентов на премию:

1. Маша Гаврилова, «Рыба моей мечты»

2. Андрей Дмитриев, «Четыреста первый автобус»

3. Владимир Лидский, «Маленькая и мелкий бес»

4. Игорь Малышев, «Русский танец»

5. Екатерина Манойло, «Синапс»

6. Анна Маркина, «Экзема»

7. Маргарита Ронжина, «Ромаяна»

8. Денис Сорокотягин, «Абы pulvisus (но каждый может дать свое название)»

9. Анна Чухлебова, «Шпицберген»

20 сентября к оценке работ приступило большое жюри, в которое вошли главный редактор журнала Сергей Шаргунов, писатели Анна Матвеева, Алексей Сальников и Денис Осокин, актер Евгений Цыганов и лауреат премии Катаева 2023 года Роман Сенчин.

Торжественное вручение премии состоится на вечере «НАША “ЮНОСТЬ”. НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ» в Центральном доме литераторов в рамках открытия 91-го сезона Клуба писателей ЦДЛ в четверг, 24 октября 2024 года.