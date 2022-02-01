Литературная премия журнала «Юность» имени Валентина Катаева объявляет о старте второго сезона.

На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, опубликованные после 1 января 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021 года. Номинаторами являются литературные журналы, издательства, профильные издания и союзы, библиотеки и высшие учебные заведения. В течение одного премиального сезона может быть выдвинут только один рассказ каждого автора вне зависимости от места публикации. Победитель получит 300 000 рублей.

Срок окончания приёма заявок – 30 апреля 2022 года.

Рассказы, присланные на конкурс, оценит Малое жюри и в июле 2022 года сформирует из них короткий список. 

В состав Малого жюри в этом году вошли писательница и литературный обозреватель Вера Богданова, редактор Анастасия Шевченко, критик Иван Родионов, критик и редактор Татьяна Соловьева.

Победителя из короткого списка выбирает Большое жюри:

Писатель Павел Басинский

Режиссёр Александр Велединский

Писатель Андрей Рубанов

Писательница Ольга Славникова

Председатель жюри писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов.

Основная задача премии – привлечение внимания к жанру рассказа, который традиционно остаётся в тени крупной прозы. Тем не менее, его традиции весьма богаты и разнообразны, среди классиков русской литературы было немало прекрасных новеллистов и рассказчиков: Короленко, Успенский, Толстой, Чехов, Бунин, Булгаков, Олеша, Зощенко, Бабель, собственно, Катаев, Казаков, Шукшин и многие, многие другие. К жанру рассказа обращаются как состоявшиеся писатели, признанные мастера, так и начинающие, ещё только пробующие себя в прозе.

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