Журнал “Юность” объявил о запуске новой литературной премии в 2021 году, где награду будут присуждать произведениям малой прозы. Премия носит имя писателя и первого главного редактора журнала — Валентина Катаева.



Главный редактор журнала “Юность” и председатель жюри Сергей Шаргунов рассказал, что задача премии — поддержать рассказчиков. «В последнее время интерес к рассказу начал возвращаться, но не в достаточной степени. Рассказ все равно находится в тени других более широких массивных жанров», — отметил Шаргунов.



Член жюри Татьяна Толстая отметила, что на ее взгляд написать рассказ сложнее, чем написать роман. У рассказа есть рамки, у романа рамок может не быть», — заметила Толстая.



Рассказы, напечатанные в книгах, литературных журналах, печатных или электронных СМИ после 1 января 2020 года, могут быть выдвинуты на соискание премии. Призовой фонд составит 300 тысяч рублей и будет целиком выплачен одному победителю. В июне будут объявлены 10 финалистов, а в сентябре следующего года жюри выберут победителя.



В состав жюри сезона 2021 года вошли: писатель и главный редактор журнала “Юность” Сергей Шаргунов, писательница Татьяна Толстая, поэт и писатель Михаил Тарковский, писатель, литературовед и ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, актриса театра и кино Любовь Толкалина и автор книг и монографий Герман Зверев.



В состав малого жюри, которое определит короткий список премии, вошли литературный критик и первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева, журналист Василий Авченко, писатель Анна Матвеева и литературный критик и шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель.



Прием заявок откроется в январе 2021 года. С положением о премии, составе жюри и новостями можно ознакомиться на сайте.

https://kataevprize.ru

Ася Хоробрых

