Московская международная книжная ярмарка откроется в «Экспоцентре» 4 сентября

С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдут 37-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) и 2-я Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ).

Последние несколько лет ММКЯ проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Лучшие события ярмарки будут доступны в сообществе ММКЯ ВКонтакте.

В ММКЯ примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран — Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Китая, Кореи. В рамках культурной программы пройдет более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. На ярмарке выступят современные авторы, в числе которых и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Важную часть ярмарки составит деловая программа для профессионалов книжной индустрии. Также в рамках ММКЯ состоится VIII Международный конгресс переводчиков художественной литературы «Литературный перевод как средство культурной дипломатии» — он пройдет с 5 по 8 сентября в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

На площадках ММКЯ состоятся торжественные церемонии награждения лауреатов Национального конкурса «Книга года», XXI Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги», XIII конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2024» и VI сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

Во второй раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка с собственной программой мероприятий, своей сценой и площадкой, на которой будут представлены только детские издательства. В рамках ММДКЯ пройдет награждение лауреатов Национальной премии в области детской и подростковой литературы.

Программа детской ярмарки включает в себя разнообразные мероприятия для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, писателями и поэтами, психологами, педагогами и многое другое.

Программа мероприятий 37-й ММКЯ будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.

Вход на обе ярмарки будет свободным.

Режим работы для посетителей:

4 – 7 сентября: 10:00 – 20:00

8 сентября: 10:00 – 17:00

Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (павильон №5, шатры на открытом выставочном пространстве перед павильоном №5).