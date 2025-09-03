Журнал «Юность» объявил список финалистов пятого сезона премии имени Катаева!

На сцене ММКЯ члены большого жюри премии Алёна Каримова, Сергей Шаргунов и председатель малого жюри Татьяна Соловьева поделились именами своих любимых рассказчиков и лучших авторов современности, говорили про жанр рассказа и про саму премию, неразрывно связанную с традициями литературных журналов.

Из длинного листа (117 рассказов) малым жюри был отобран короткий список из 9 финалистов.

В него вошли:

1. Надя Алексеева «Телефон звонил, хотел, чтобы я встал»
2.  Дарья Андреева «Обещание»
3. Анастасия Астафьева «Красавица»
4. Вера Богданова «Антитело»
5. Яна Вагнер «30-70»
6. Евгений Кремчуков «Кто по лесенке приставной»
7.  Сергей Кубрин «Святой Геннадий»
8. Елена Посвятовская «Пятница вечер»
9.  Илья Прозоров «Давай смотреть в окно»

Премия за первое место составит 300 000 рублей, имя победителя будет объявлено в ноябре. Подробнее о премии на сайте:
https://kataevprize.unost.org

