

Журнал «Юность» объявил список финалистов пятого сезона премии имени Катаева!

На сцене ММКЯ члены большого жюри премии Алёна Каримова, Сергей Шаргунов и председатель малого жюри Татьяна Соловьева поделились именами своих любимых рассказчиков и лучших авторов современности, говорили про жанр рассказа и про саму премию, неразрывно связанную с традициями литературных журналов.

Из длинного листа (117 рассказов) малым жюри был отобран короткий список из 9 финалистов.

В него вошли:

1. Надя Алексеева «Телефон звонил, хотел, чтобы я встал»

2. Дарья Андреева «Обещание»

3. Анастасия Астафьева «Красавица»

4. Вера Богданова «Антитело»

5. Яна Вагнер «30-70»

6. Евгений Кремчуков «Кто по лесенке приставной»

7. Сергей Кубрин «Святой Геннадий»

8. Елена Посвятовская «Пятница вечер»

9. Илья Прозоров «Давай смотреть в окно»



Премия за первое место составит 300 000 рублей, имя победителя будет объявлено в ноябре. Подробнее о премии на сайте:

https://kataevprize.unost.org