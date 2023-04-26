Национальная литературная премия «Большая книга» объявила длинный список XVIII сезона

26 апреля 2023 года в пресс-центре ТАСС объявлены произведения, вошедшие в длинный список восемнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга».
Совет экспертов премии, куда входят писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов (председатель совета), писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев включили в длинный список 51 произведение авторов из шестнадцати городов России и четырёх стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии.
Председатель Литературной академии – жюри премии «Большая книга», директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак: «Длинный список в этом сезоне содержит три интриги. Во-первых, сравнительно большое количество поэтов, внезапно (или ожидаемо) обратившихся к прозе. Далее, окончательная консолидация очередного «поколения тридцатилетних»: такие названия соответствующих обойм появлялись в 1920-е годы, в семидесятые и девяностые – наступило для них новое время. Наконец – отсутствие явных претендентов на победу «по совокупности заслуг». Последнее обстоятельство особенно важно: любые решения в дальнейшей работе Совета экспертов будут отчасти неожиданны. Остается ждать оглашения списка финалистов».
Председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов: «Самым главным впечатлением от знакомства с книгами, номинированными на премию и попавшими в длинный список, стала для меня обращённость в прошлое многих из них. В списке немало книг об истории, вообще о «делах давно минувших дней» — это не только биографии, которые традиционно занимают важное место в премиальном процессе «Большой книги», но и исторические романы, исследования, воспоминания. Я бы не давал этой тенденции каких-то однозначных оценок, это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, у общества есть ощутимый запрос на осмысление прошлого для того, чтобы идти в будущее».
Длинный список XVIII сезона
Национальной литературной премии «Большая книга»
- Авченко Василий, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
- Аникина Ольга, роман «Назови меня по имени»
- Бару Михаил, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»
- Басинский Павел, Барбаняга Екатерина, роман «Алиса в русском Зазеркалье»
- Баунов Александр, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»
- Буйда Юрий, роман «Дар речи»
- Буржская Ксения, роман «Пути сообщения»
- Бушковский Александр, роман «Ясновидец Пятаков»
- Васякина Оксана, роман «Роза»
- Веркин Эдуард, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
- Визель Михаил, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»
- Водолазкин Евгений, роман «Чагин»
- Воротынцев Петр, повесть «Заведение
- Гаврилов Николай, повесть «Утешение»
- Гаричев Дмитрий, роман «Lakinsk Project»
- Джафаров Рагим, роман «Марк и Эзра 2.0»
- Дудко Андрей, роман «Последователь»
- Ермаков Олег, роман «По дороге в Вержавск»
- Захаров Дмитрий, роман «Комитет охраны мостов»
- Захарцов Виталий, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»
- Идиатуллин Шамиль, роман «До февраля»
- Квадратов Михаил, роман «Отравленным место в раю»
- Колмогоров Алексей, роман «ОТМА. Спасение Романовых»
- Кремчуков Евгений, роман «Волшебный хор»
- Кренёв Павел, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»
- Кругосветов Саша, роман «Полёт саранчи»
- Кузьминский Лев, роман «Привет, заморыши»
- Манойло Екатерина, роман «Отец смотрит на запад»
- Мариничев Родион, повесть «Комендань»
- Мелихов Александр, роман «Сапфировый альбатрос»
- Миронов Сергей, повесть «Пагубная страсть»
- Побяржина Хелена, роман «Валсарб»
- Попов Евгений, Гундарин Михаил, документальная проза «Василий Макарович»
- Прилепин Захар, документальная проза «Шолохов. Незаконный»
- Рачунь Алексей, роман «Почему Мангышлак»
- Рубанов Андрей, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»
- Рябов Кирилл, сборник повестей и рассказов «Лихо»
- Сальников Алексей, роман «Оккульттрегер»
- Словцов Анатолий, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»
- Сопикова Анастасия, сборник рассказов «Тоска по окраинам»
- Тавров Андрей, роман «Снигирь»
- Титов Арсен, роман «Так компоновал Веронезе»
- Токарева Виктория, сборник рассказов «Внутренний голос»
- Турбин Михаил, роман «Выше ноги от земли»
- Узрютова Гала, роман «Которые»
- Фалеев Дмитрий, Варенкова Евгения, роман «Формула всего»
- Ханипаев Ислам, роман «Холодные глаза»
- Черножукова Виктория, Веретенников Владимир, роман «Частные случаи ненависти и любви»
- Чернышёва Татьяна, роман «Дочь предателя»
- Шалашова Александра, роман «Салюты на той стороне»
- Шнитман-МакМиллин Светлана, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».
Теперь экспертам предстоит сформировать Список финалистов. Его объявят 1 июня в преддверии книжного фестиваля «Красная Площадь» на традиционном Литературном обеде. Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Читатели смогут сделать свой выбор в Народном голосовании на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib. Победители восемнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга» будут награждены на торжественной церемонии в декабре.
Комментарии членов Совета экспертов «Большой книги»
к длинному списку XVIII сезона
Прозаик, сценарист Евгения Декина: «Для меня стали открытием три вещи. Во-первых, то, как много у нас талантливых авторов, умеющих создавать в тексте густую вязкую атмосферу, которая затягивает читателя. Мы постоянно слышим о деградации, кризисе идей, падении профессионализма, но оказалось, что всё иначе – талантливых авторов и интересных произведений у нас очень и очень много. Во-вторых, как мало среди представленных текстов остро актуального и злободневного, и при этом много исторической литературы. То есть авторы «Большой книги» в большинстве своём не стремятся «словить хайп», они действительно стараются осмыслить важные процессы нашей истории и современной жизни, постичь закономерности нашего развития. И в-третьих, как мало среди заявленных текстов произведений с чётким сюжетом, таких, в которых действие развивается быстро, насыщенных событиями. То есть наша литература по сути своей созерцательна».
Писатель Роман Сенчин отметил в прочитанных им произведениях две тенденции: «Первая – во многих произведениях главный герой обладает необычными способностями. Он (она) или слышит голоса, или запоминает прочитанное, услышанное, или способен увидеть прошлое или будущее. Вторая тенденция – завязкой опять же многих произведений становится обнаружение некоей рукописи на антресолях, в сундуке, дипломате.
Жанры представлены самые разные. Есть и фантастика с фэнтези, есть детективы и расследования, есть исторические романы, научно-популярные исследования. Много биографических книг. И если я лично прочёл лишь один биографический роман, то собственно биографий, сопровождённых корпусом примечаний, ссылок, перечнем использованной литературы – десятка два. Буквально мания прозаиков описывать жизнь умерших известных людей меня пугает».
Литературный критик, эссеист Валерия Пустовая: «Интересно присутствие в длинном списке литературы разных этажей, для читателей с разными ожиданиями от чтения. Высокая проза соседствует с умной беллетристикой. Есть книги откровенно развлекательные по форме – но ставящие при этом сложные вопросы: исторической памяти, семейной любви, свободы и выживания личности в токсичных условиях развития. Высокая же проза этого года не замыкается в интеллектуальном эксперименте – а поражает эмоциональной проникновенностью, теплотой тона, поэтичностью.
Радостно отметить в массиве исторической прозы проявление совсем свежих слоев памяти. В длинном списке мы не раз заново проживаем советский двадцатый век, причем делаем это каждый раз с новой точки зрения. Но заметны и книги, осмысляющие наши девяностые и нулевые. Харизматичные лидеры и трагические жертвы советской эпохи соседствуют в списке с ещё не каноничными героями недавних десятилетий.
Современная проза выбирает героем человека собирающего, человека хорошего. Это привлекательный, как будто впрямую положительный образ – на сыплющемся фоне. Мы видим героя, чьи положительные намерения упираются в неодолимые препятствия: состояние здоровья, сопротивление профессиональной среды, денежную яму, инертность социума. Это цепляет, к герою испытываешь острое сочувствие: ведь он пытается собрать свою жизнь – а ему вроде как мешают. Но одна из тайн искусства – обращать внешнее во внутреннее, постороннее делать своим. И вот уже перед нами – трагедия хорошего человека, который сам себя недостроил, сам себе запретил цвести, сам себя пытается выкорчевать. Раскрывая обстоятельства и тревоги такого героя, современная литература борется с силами саморазрушения в человеке».
Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик Евгений Абдуллаев: «Длинный список достойно отразил изменения, происходящие в современной литературе, культуре, обществе. Не в смысле отражения новостной ленты; этого как раз в вошедших в него книгах искать не стоит. Серьёзная литература не работает по принципу «утром в газете – вечером в куплете». Да и пишутся «большие книги», как правило, не один год; и издаются зачастую тоже не сразу. Книги, пришедшие на конкурс и этого сезона – скорее, «долгое эхо» прошлых лет. Что не снижает их актуальности (которая не в скорости отклика, а в глубине понимания). Чем серьёзнее литература, тем точнее её геоакустика, тем более глубокие тектонические сдвиги она отражает.
Длинный список вполне представителен и по территориальному охвату авторов – от Калининграда до Владивостока, включая и живущих в Белоруссии, Грузии, Великобритании. И по возрастному – от двадцатилетних до семидесятилетних. И по мировоззренческому и идеологическому. Велико и жанровое разнотравье. Присутствует и нон-фикшн – биография, травелог, историческая документалистика. И художественная проза со всеми её формами: рассказы, повести – и, конечно, романы, романы, романы. Исторические, детективные, автобиографические, с элементами фантастики, с элементами хоррора, с элементами абсурда, с элементами комбинации всех этих элементов. Это размывание жанровых перегородок, кстати, можно назвать одной из тенденций современной прозы, которую также отразил Длинный список. Дальше говорить о нем смысла нет – лучше просто его прочесть».
Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев: «По моим ощущениям, меньше стало откровенных фэнтези и фантастики, хотя элементов фэнтези и фантастики, включённых авторами в повествование, становится больше, но именно включённых, имеющих вспомогательную функцию, не выступающих в роли основной цели повествования. Есть интересные книги, которые формально вроде бы относятся к биографиям, а на самом деле являются попыткой, пользуясь героем книги как зеркалом, описать через него и его судьбу время и эпоху. Причём, время относительно недавнее, ко времени более отдалённому интерес, как мне кажется, постепенно уходит (это я уже отмечал и в прошлом году). Вообще, как мне кажется, уходит интерес к истории как таковой, заменяясь интересом к историям личным (реальным или придуманным), описываемым, конечно, в конкретных исторических реалиях, но сами реалии уже прежнего энтузиазма и пафоса у авторов не вызывают».
О премии «Большая книга»
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. Соучредители и попечители премии: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, информационное агентство ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг, издательский дом «Комсомольская правда», АЛЬФА-БАНК, торговый дом «ГУМ», группа компаний «Ренова»,сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город» и Роман Абрамович в личном качестве.
Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
В 2023 году на премию было номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. На награду также претендуют авторы из семнадцати стран: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Нидерландов, Норвегии, США, Украины, Франции и Эстонии.
Официальный сайт премии: http://www.bigbook.ru
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