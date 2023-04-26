Национальная литературная премия «Большая книга» объявила длинный список XVIII сезона

26 апреля 2023 года в пресс-центре ТАСС объявлены произведения, вошедшие в длинный список восемнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга».

Совет экспертов премии, куда входят писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов (председатель совета), писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев включили в длинный список 51 произведение авторов из шестнадцати городов России и четырёх стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии.

Председатель Литературной академии – жюри премии «Большая книга», директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак: «Длинный список в этом сезоне содержит три интриги. Во-первых, сравнительно большое количество поэтов, внезапно (или ожидаемо) обратившихся к прозе. Далее, окончательная консолидация очередного «поколения тридцатилетних»: такие названия соответствующих обойм появлялись в 1920-е годы, в семидесятые и девяностые – наступило для них новое время. Наконец – отсутствие явных претендентов на победу «по совокупности заслуг». Последнее обстоятельство особенно важно: любые решения в дальнейшей работе Совета экспертов будут отчасти неожиданны. Остается ждать оглашения списка финалистов».

Председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов: «Самым главным впечатлением от знакомства с книгами, номинированными на премию и попавшими в длинный список, стала для меня обращённость в прошлое многих из них. В списке немало книг об истории, вообще о «делах давно минувших дней» — это не только биографии, которые традиционно занимают важное место в премиальном процессе «Большой книги», но и исторические романы, исследования, воспоминания. Я бы не давал этой тенденции каких-то однозначных оценок, это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, у общества есть ощутимый запрос на осмысление прошлого для того, чтобы идти в будущее».

Длинный список XVIII сезона

Национальной литературной премии «Большая книга»

Авченко Василий, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем» Аникина Ольга, роман «Назови меня по имени» Бару Михаил, сборник рассказов «Скатерть английской королевы» Басинский Павел, Барбаняга Екатерина, роман «Алиса в русском Зазеркалье» Баунов Александр, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры» Буйда Юрий, роман «Дар речи» Буржская Ксения, роман «Пути сообщения» Бушковский Александр, роман «Ясновидец Пятаков» Васякина Оксана, роман «Роза» Веркин Эдуард, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада» Визель Михаил, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России» Водолазкин Евгений, роман «Чагин» Воротынцев Петр, повесть «Заведение Гаврилов Николай, повесть «Утешение» Гаричев Дмитрий, роман «Lakinsk Project» Джафаров Рагим, роман «Марк и Эзра 2.0» Дудко Андрей, роман «Последователь» Ермаков Олег, роман «По дороге в Вержавск» Захаров Дмитрий, роман «Комитет охраны мостов» Захарцов Виталий, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении» Идиатуллин Шамиль, роман «До февраля» Квадратов Михаил, роман «Отравленным место в раю» Колмогоров Алексей, роман «ОТМА. Спасение Романовых» Кремчуков Евгений, роман «Волшебный хор» Кренёв Павел, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора» Кругосветов Саша, роман «Полёт саранчи» Кузьминский Лев, роман «Привет, заморыши» Манойло Екатерина, роман «Отец смотрит на запад» Мариничев Родион, повесть «Комендань» Мелихов Александр, роман «Сапфировый альбатрос» Миронов Сергей, повесть «Пагубная страсть» Побяржина Хелена, роман «Валсарб» Попов Евгений, Гундарин Михаил, документальная проза «Василий Макарович» Прилепин Захар, документальная проза «Шолохов. Незаконный» Рачунь Алексей, роман «Почему Мангышлак» Рубанов Андрей, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди» Рябов Кирилл, сборник повестей и рассказов «Лихо» Сальников Алексей, роман «Оккульттрегер» Словцов Анатолий, повесть «Сюжет и фабула не совпадают» Сопикова Анастасия, сборник рассказов «Тоска по окраинам» Тавров Андрей, роман «Снигирь» Титов Арсен, роман «Так компоновал Веронезе» Токарева Виктория, сборник рассказов «Внутренний голос» Турбин Михаил, роман «Выше ноги от земли» Узрютова Гала, роман «Которые» Фалеев Дмитрий, Варенкова Евгения, роман «Формула всего» Ханипаев Ислам, роман «Холодные глаза» Черножукова Виктория, Веретенников Владимир, роман «Частные случаи ненависти и любви» Чернышёва Татьяна, роман «Дочь предателя» Шалашова Александра, роман «Салюты на той стороне» Шнитман-МакМиллин Светлана, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».

Теперь экспертам предстоит сформировать Список финалистов. Его объявят 1 июня в преддверии книжного фестиваля «Красная Площадь» на традиционном Литературном обеде. Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Читатели смогут сделать свой выбор в Народном голосовании на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib. Победители восемнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга» будут награждены на торжественной церемонии в декабре.

Комментарии членов Совета экспертов «Большой книги»

к длинному списку XVIII сезона

Прозаик, сценарист Евгения Декина: «Для меня стали открытием три вещи. Во-первых, то, как много у нас талантливых авторов, умеющих создавать в тексте густую вязкую атмосферу, которая затягивает читателя. Мы постоянно слышим о деградации, кризисе идей, падении профессионализма, но оказалось, что всё иначе – талантливых авторов и интересных произведений у нас очень и очень много. Во-вторых, как мало среди представленных текстов остро актуального и злободневного, и при этом много исторической литературы. То есть авторы «Большой книги» в большинстве своём не стремятся «словить хайп», они действительно стараются осмыслить важные процессы нашей истории и современной жизни, постичь закономерности нашего развития. И в-третьих, как мало среди заявленных текстов произведений с чётким сюжетом, таких, в которых действие развивается быстро, насыщенных событиями. То есть наша литература по сути своей созерцательна».

Писатель Роман Сенчин отметил в прочитанных им произведениях две тенденции: «Первая – во многих произведениях главный герой обладает необычными способностями. Он (она) или слышит голоса, или запоминает прочитанное, услышанное, или способен увидеть прошлое или будущее. Вторая тенденция – завязкой опять же многих произведений становится обнаружение некоей рукописи на антресолях, в сундуке, дипломате.

Жанры представлены самые разные. Есть и фантастика с фэнтези, есть детективы и расследования, есть исторические романы, научно-популярные исследования. Много биографических книг. И если я лично прочёл лишь один биографический роман, то собственно биографий, сопровождённых корпусом примечаний, ссылок, перечнем использованной литературы – десятка два. Буквально мания прозаиков описывать жизнь умерших известных людей меня пугает».

Литературный критик, эссеист Валерия Пустовая: «Интересно присутствие в длинном списке литературы разных этажей, для читателей с разными ожиданиями от чтения. Высокая проза соседствует с умной беллетристикой. Есть книги откровенно развлекательные по форме – но ставящие при этом сложные вопросы: исторической памяти, семейной любви, свободы и выживания личности в токсичных условиях развития. Высокая же проза этого года не замыкается в интеллектуальном эксперименте – а поражает эмоциональной проникновенностью, теплотой тона, поэтичностью.

Радостно отметить в массиве исторической прозы проявление совсем свежих слоев памяти. В длинном списке мы не раз заново проживаем советский двадцатый век, причем делаем это каждый раз с новой точки зрения. Но заметны и книги, осмысляющие наши девяностые и нулевые. Харизматичные лидеры и трагические жертвы советской эпохи соседствуют в списке с ещё не каноничными героями недавних десятилетий.

Современная проза выбирает героем человека собирающего, человека хорошего. Это привлекательный, как будто впрямую положительный образ – на сыплющемся фоне. Мы видим героя, чьи положительные намерения упираются в неодолимые препятствия: состояние здоровья, сопротивление профессиональной среды, денежную яму, инертность социума. Это цепляет, к герою испытываешь острое сочувствие: ведь он пытается собрать свою жизнь – а ему вроде как мешают. Но одна из тайн искусства – обращать внешнее во внутреннее, постороннее делать своим. И вот уже перед нами – трагедия хорошего человека, который сам себя недостроил, сам себе запретил цвести, сам себя пытается выкорчевать. Раскрывая обстоятельства и тревоги такого героя, современная литература борется с силами саморазрушения в человеке».

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик Евгений Абдуллаев: «Длинный список достойно отразил изменения, происходящие в современной литературе, культуре, обществе. Не в смысле отражения новостной ленты; этого как раз в вошедших в него книгах искать не стоит. Серьёзная литература не работает по принципу «утром в газете – вечером в куплете». Да и пишутся «большие книги», как правило, не один год; и издаются зачастую тоже не сразу. Книги, пришедшие на конкурс и этого сезона – скорее, «долгое эхо» прошлых лет. Что не снижает их актуальности (которая не в скорости отклика, а в глубине понимания). Чем серьёзнее литература, тем точнее её геоакустика, тем более глубокие тектонические сдвиги она отражает.

Длинный список вполне представителен и по территориальному охвату авторов – от Калининграда до Владивостока, включая и живущих в Белоруссии, Грузии, Великобритании. И по возрастному – от двадцатилетних до семидесятилетних. И по мировоззренческому и идеологическому. Велико и жанровое разнотравье. Присутствует и нон-фикшн – биография, травелог, историческая документалистика. И художественная проза со всеми её формами: рассказы, повести – и, конечно, романы, романы, романы. Исторические, детективные, автобиографические, с элементами фантастики, с элементами хоррора, с элементами абсурда, с элементами комбинации всех этих элементов. Это размывание жанровых перегородок, кстати, можно назвать одной из тенденций современной прозы, которую также отразил Длинный список. Дальше говорить о нем смысла нет – лучше просто его прочесть».

Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев: «По моим ощущениям, меньше стало откровенных фэнтези и фантастики, хотя элементов фэнтези и фантастики, включённых авторами в повествование, становится больше, но именно включённых, имеющих вспомогательную функцию, не выступающих в роли основной цели повествования. Есть интересные книги, которые формально вроде бы относятся к биографиям, а на самом деле являются попыткой, пользуясь героем книги как зеркалом, описать через него и его судьбу время и эпоху. Причём, время относительно недавнее, ко времени более отдалённому интерес, как мне кажется, постепенно уходит (это я уже отмечал и в прошлом году). Вообще, как мне кажется, уходит интерес к истории как таковой, заменяясь интересом к историям личным (реальным или придуманным), описываемым, конечно, в конкретных исторических реалиях, но сами реалии уже прежнего энтузиазма и пафоса у авторов не вызывают».

О премии «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. Соучредители и попечители премии: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, информационное агентство ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг, издательский дом «Комсомольская правда», АЛЬФА-БАНК, торговый дом «ГУМ», группа компаний «Ренова»,сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город» и Роман Абрамович в личном качестве.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

В 2023 году на премию было номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. На награду также претендуют авторы из семнадцати стран: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Нидерландов, Норвегии, США, Украины, Франции и Эстонии.

Официальный сайт премии: http://www.bigbook.ru

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