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Объявлен короткий список Международной литературной премии «Видеть и Слышать»

6 октября 2026, 16:00

5 октября в пресс-центре ТАСС был объявлен короткий список Международной литературной премии «Видеть и Слышать». В него вошли 35 работ в шести номинациях: «Рассказ», «Эссе», «Повесть», «Очерк», «Электронные СМИ» и «Блоггинг».

В этом году на премию поступило более 350 заявок из 42 регионов России и семи стран — Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Болгарии и Казахстана. Председатель жюри премии — ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов.

Международная литературная премия «Видеть и Слышать» объединяет авторов литературных произведений, медиапроектов и блогов, обращающихся к темам веры, духовного опыта, культуры и человека.

Короткий список премии

Номинация «Рассказ»:

Анатолий Агеенко — «Столпник»;

Арина Обух — «Ветер и ключи от рая»;

Андрей Кононов (Антонов) — «Цветы полевые»;

Алла Логаева — «Умиление»;

Александр Романов — «Свет»;

Екатерина Маевская — «Врачебная тайна»;

Олеся Николаева — сборник рассказов «Семейное богословие».

Номинация «Эссе»:

Инна Девьякович — «Вера как система координат»;

Евгений Кремчуков — «Волхвов палимпсест»;

Сергей Князев — «Время братьев по Аполлону»;

Татьяна Дашкевич — «Пасхальная корзинка»;

Ярослав Леонтьев — «Аркадовы»;

Валерий Алексеев — «С. А. Есенин и Православие».

Номинация «Повесть»:

Павел Алексеенков — «Лик»;

Андрей Эпп — «Отец Георгий»;

Александр Романов (Дмитрий Петров) — «Мутный»;

Анастасия Маликова — «Жемчужная жизнь»;

Ирина Дружаева — «Журавизно»;

Роман Богословский — «Силуан Афонский».

Номинация «Очерк»:

Дмитрий Остроумов — «Образ сакрального камня в христианстве»;

Демьян Ивочкин — «Домовые храмы»;

Платон Беседин — книга очерков «Основы православной культуры»;

Дмитрий Шеваров — очерки о святителе Игнатии Брянчанинове;

Виталий Каплан — «Над небом голубым есть город золотой: кто на самом деле автор песни и какие символы в ней сокрыты».

Номинация «Электронные СМИ»:

Анна Шепелёва — авторская программа «Литературный навигатор» на радио «Вера»;

Ольга Измайлова — видеоинтервью «Митрополит»;

Владимир Легойда — авторская программа «Парсуна» на телеканале «Спас»;

Сергей Князев — документальный фильм «Архипово сердце»;

Алёна Соколовская — документальный фильм «Его душа дважды покидала тело. История священника Георгия Романовского»;

Татьяна Романенко (Тутта Ларсен) — цикл документальных фильмов «Профессия — мама».

Номинация «Блоггинг»:

иерей Сергий Круглов — блог поэта и священника Сергия Круглова;

протоиерей Павел Великанов — «Деревня Великановка»;

священник Альвиан Тхелидзе — блог священника Альвиана;

священник Виктор Никишов — «Поп Никишов. Мысли о вере. Иногда несерьезно»;

иерей Олег Жиляков — «Батюшка на проводе».

Имена лауреатов Международной литературной премии «Видеть и Слышать» будут объявлены 14 октября в Москве на торжественной церемонии награждения в рамках III Всероссийского фестиваля современного церковного искусства «Видеть и Слышать».

Фестиваль объединяет современную церковную живопись, архитектуру, музыку, литературу, образовательные проекты и новые медиа и становится площадкой для профессионального разговора о развитии церковного искусства и его месте в современной культуре.

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