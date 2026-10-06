5 октября в пресс-центре ТАСС был объявлен короткий список Международной литературной премии «Видеть и Слышать». В него вошли 35 работ в шести номинациях: «Рассказ», «Эссе», «Повесть», «Очерк», «Электронные СМИ» и «Блоггинг».
В этом году на премию поступило более 350 заявок из 42 регионов России и семи стран — Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Болгарии и Казахстана. Председатель жюри премии — ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов.
Международная литературная премия «Видеть и Слышать» объединяет авторов литературных произведений, медиапроектов и блогов, обращающихся к темам веры, духовного опыта, культуры и человека.
Короткий список премии
Номинация «Рассказ»:
Анатолий Агеенко — «Столпник»;
Арина Обух — «Ветер и ключи от рая»;
Андрей Кононов (Антонов) — «Цветы полевые»;
Алла Логаева — «Умиление»;
Александр Романов — «Свет»;
Екатерина Маевская — «Врачебная тайна»;
Олеся Николаева — сборник рассказов «Семейное богословие».
Номинация «Эссе»:
Инна Девьякович — «Вера как система координат»;
Евгений Кремчуков — «Волхвов палимпсест»;
Сергей Князев — «Время братьев по Аполлону»;
Татьяна Дашкевич — «Пасхальная корзинка»;
Ярослав Леонтьев — «Аркадовы»;
Валерий Алексеев — «С. А. Есенин и Православие».
Номинация «Повесть»:
Павел Алексеенков — «Лик»;
Андрей Эпп — «Отец Георгий»;
Александр Романов (Дмитрий Петров) — «Мутный»;
Анастасия Маликова — «Жемчужная жизнь»;
Ирина Дружаева — «Журавизно»;
Роман Богословский — «Силуан Афонский».
Номинация «Очерк»:
Дмитрий Остроумов — «Образ сакрального камня в христианстве»;
Демьян Ивочкин — «Домовые храмы»;
Платон Беседин — книга очерков «Основы православной культуры»;
Дмитрий Шеваров — очерки о святителе Игнатии Брянчанинове;
Виталий Каплан — «Над небом голубым есть город золотой: кто на самом деле автор песни и какие символы в ней сокрыты».
Номинация «Электронные СМИ»:
Анна Шепелёва — авторская программа «Литературный навигатор» на радио «Вера»;
Ольга Измайлова — видеоинтервью «Митрополит»;
Владимир Легойда — авторская программа «Парсуна» на телеканале «Спас»;
Сергей Князев — документальный фильм «Архипово сердце»;
Алёна Соколовская — документальный фильм «Его душа дважды покидала тело. История священника Георгия Романовского»;
Татьяна Романенко (Тутта Ларсен) — цикл документальных фильмов «Профессия — мама».
Номинация «Блоггинг»:
иерей Сергий Круглов — блог поэта и священника Сергия Круглова;
протоиерей Павел Великанов — «Деревня Великановка»;
священник Альвиан Тхелидзе — блог священника Альвиана;
священник Виктор Никишов — «Поп Никишов. Мысли о вере. Иногда несерьезно»;
иерей Олег Жиляков — «Батюшка на проводе».
Имена лауреатов Международной литературной премии «Видеть и Слышать» будут объявлены 14 октября в Москве на торжественной церемонии награждения в рамках III Всероссийского фестиваля современного церковного искусства «Видеть и Слышать».
Фестиваль объединяет современную церковную живопись, архитектуру, музыку, литературу, образовательные проекты и новые медиа и становится площадкой для профессионального разговора о развитии церковного искусства и его месте в современной культуре.