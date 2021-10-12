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Победителем первого сезона премии стал Павел Селуков с рассказом «Эмигрант из Бедноленда», который обошёл почти три сотни других рассказов, номинированных на премию. Он получит приз в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, специальным дипломом жюри отмечена Анастасия Фрыгина с рассказом «Мария» – она уступила победителю всего один балл. 

В состав большого жюри в 2021 году вошли писатели Татьяна Толстая, Алексей Варламов и Михаил Тарковский, президент ВАРПЭ Герман Зверев и актриса Любовь Толкалина. Председатель – главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. 

На пресс-конференции Сергей Шаргунов отметил, что рассказ – жанр, требующий не меньшего мастерства, чем крупная проза: чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы Ивана Бунина, Антона Чехова, да и самого Валентина Катаева, который всегда стремился к краткости и прозрачности текста. Павла Селукова председатель жюри назвал самородком, который «сделал себя сам. Он пришёл в литературу со стороны и стал настоящим писателем».

По словам члена жюри Татьяны Толстой, для неё главным критерием при оценке произведений короткого списка было ощущение свежести литературного произведения. «Жанр короткого рассказа невероятно сложен: все ниточки должны связаться, все висящие на стенах ружья должны в нём выстрелить, причём очень точно и тихо, с глушителем». Так писали Чехов, Бунин, Набоков, Казаков, Роальд Даль…

Ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов поблагодарил спонсора первого сезона премии – Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев: «Победитель литературной премии – Павел Селуков – принадлежит к давней традиции русской литературы. В XIX веке родоначальником этого направления были литераторы «натуральной школы». Образный, шероховатый, порой нарочито грубый, я бы сказал, «пролетаризированный язык» – в этом сходство с предшественниками. Но сюжет в рассказах Селукова скроен иначе, без моралистический пафоса, наоборот – иронично, с издёвочкой. На мой взгляд, проект, который называется «литературная премия имени Катаева» вышел из порта назначения и лёг на курс. Уверен, у него большое будущее».

Председатель малого жюри Татьяна Соловьева отметила, что география участников первого конкурсного сезона весьма широка и выходит за пределы России. И Россия представлена всеми регионами, и очень важно, что это не только московская история – ограничений для русскоязычных авторов нет.

Литературная премия имени В. Катаева учреждена журналом «Юность» в 2021 году. К участию в премии принимались рассказы, опубликованные в течение прошлого календарного года и номинированные издателями (по одному рассказу одного автора). Малое жюри, в состав которого вошли Анна Матвеева, Михаил Визель, Василий Авченко и Татьяна Соловьева, сформировало короткий список из 13 рассказов. Большое жюри выбрало победителя из короткого списка.

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