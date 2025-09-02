В среду 3 сентября в 12:00 в рамках Московской Международной Книжной Ярмарки на площадке «У страниц нет границ» журнал «Юность» объявит финалистов премии имени Катаева.
В 2019 году журнал «Юность» учредил литературную премию имени Валентина Катаева за лучший рассказ, и с тех пор она проходит ежегодно. Сегодня премия Катаева — крупнейшая литературная премия в жанре малой прозы на русском языке.
Во встрече участвуют:
Сергей Шаргунов – писатель, главный редактор журнала «Юность» и председатель жюри премии им. Катаева.
Алёна Каримова – писатель, член Большого жюри премии им. Катаева 2025.
Модератор – первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва.
До встречи на ММКЯ в среду 3 сентября в 12:00!