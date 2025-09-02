В среду 3 сентября в 12:00 в рамках Московской Международной Книжной Ярмарки на площадке «У страниц нет границ» журнал «Юность» объявит финалистов премии имени Катаева.

В 2019 году журнал «Юность» учредил литературную премию имени Валентина Катаева за лучший рассказ, и с тех пор она проходит ежегодно. Сегодня премия Катаева — крупнейшая литературная премия в жанре малой прозы на русском языке.

Во встрече участвуют:

Сергей Шаргунов – писатель, главный редактор журнала «Юность» и председатель жюри премии им. Катаева.

Алёна Каримова – писатель, член Большого жюри премии им. Катаева 2025.

Модератор – первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва.

До встречи на ММКЯ в среду 3 сентября в 12:00!

Читайте также
Содержание августовского номера журнала «Юность»

Содержание августовского номера журнала «Юность»
16 августа 2025, 9:30

Содержание июльского номера журнала «Юность»
Содержание июльского номера журнала «Юность»
16 июля 2025, 10:00

Содержание июньского номера журнала «Юность»
19 июня 2025, 9:30

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее