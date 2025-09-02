В среду 3 сентября в 12:00 в рамках Московской Международной Книжной Ярмарки на площадке «У страниц нет границ» журнал «Юность» объявит финалистов премии имени Катаева.

В 2019 году журнал «Юность» учредил литературную премию имени Валентина Катаева за лучший рассказ, и с тех пор она проходит ежегодно. Сегодня премия Катаева — крупнейшая литературная премия в жанре малой прозы на русском языке.

Во встрече участвуют:

Сергей Шаргунов – писатель, главный редактор журнала «Юность» и председатель жюри премии им. Катаева.

Алёна Каримова – писатель, член Большого жюри премии им. Катаева 2025.

Модератор – первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва.

До встречи на ММКЯ в среду 3 сентября в 12:00!