Пресс-релиз

от 14.01.2021



В столице Верхневолжья назвали победителей Премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена Правительством Тверской области и” Домом поэзии Андрея Дементьева”. Участниками конкурса стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.

Всероссийский уровень премии дал возможность тверским поэтам соревноваться на широкой платформе, учиться друг у друга и иметь представление о том, что происходит в современной поэтической жизни.

«Учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился, трудился на тверской земле, и в своем творчестве прославил наш край», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Победителем в номинации «Молодой поэт» стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев – автор сборника стихотворений «В туманах окраин».

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

В состав жюри Премии вошли главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский; писатель,фотохудожник Екатерина Рождественская; поэт, переводчик Марина Кудимова; критик, литературовед, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; писатель,ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева; художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач,председатель наблюдательного Совета Дома поэзии ,Вице президент Российского Фонда мира Елена Сутормина.

Жюри высоко оценило присланные на конкурс работы молодых поэтов, которых рекомендовали региональные литературные объединения и писательские организации.

Председатель жюри, известный российский писатель и драматург, председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков назвал целый ряд авторов, работы которых получили высокую оценку жюри. Это София Алтер (Москва) – книга «Немая сага», Елизавета Белозерова (Нижневартовск) – «Побег из Тартара», Мария Затонская (Саров) – «Дом с птицами», Дарья Лебедева (Ярославская область) – «Я на запах – сырая трава», Антон Кобец (Шатура) – «Каверна», Василий Нацентов (Воронеж) – «Лето мотылька», Сергей Калашников (Москва) – подборка в журнале «Юность».

«Всероссийская премия имени Андрея Дементьева набирает силу и становится лидером в отечественной сфере поощрения литературных талантов», – отметил Юрий Поляков.

Также жюри приняло решение учредить свои специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери. Спецпризом будет награждена и Варвара Заборцева из Архангельской области – ранее она была лауреатом конкурса «Зеленый листок».

Претендентами на Премию стали и совсем юные поэтессы, их работы вызвали большой интерес у членов жюри. Это 16-летняя Арина Грин из Москвы и 17-летняя Елена Завизион из Фрязино Московской области. Они будут приглашены на конкурс «Зелёный листок», который объявят в ближайшее время.

На церемонии награждения победителей, которую планируется провести в День поэзии 21 марта, будут вручены денежная премия, диплом, а также золотая медаль Лауреата и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации «Молодой поэт» составила 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – 700 тыс. рублей.

Все победители и лауреаты будут приглашены в Дом поэзии Андрея Дементьева на летний фестиваль Дементьев-фест в Твери.



Пресс-служба Правительства Тверской области